Vychoval jsem ho, ale obrátil se proti mně. Mugabe zkritizoval svého nástupce Mnangagwu

Bývalý prezident Zimbabwe Robert Mugabe nečekal, že nynější hlava státu Emmerson Mnangagwa půjde proti němu, a své loňské odstavení od moci označil za převrat. Čtyřiadevadesátiletý Mugabe, který v zemi vládl od získání nezávislosti v roce 1980, to řekl v televizním rozhovoru. Harare 7:16 16. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Mugabe na snímku z roku 2016 | Foto: Philimon Bulawayo | Zdroj: Reuters

Mugabe byl nucen odstoupit poté, co kontrolu nad zemí v listopadu převzala armáda a zákonodárci jeho vlastní strany zahájili proces sesazení hlavy státu.

Za tweet o Mugabem hrozilo americké novinářce 20 let za mřížemi. Soud žalobu zamítl Číst článek

Bývalého zimbabwského prezidenta vnímají někteří jeho krajané jako hrdinu, který svrhl bělošskou nadvládu, jiní mu přičítají vinu za to, že slibnou zemi ekonomicky zruinoval.

V prezidentském úřadu jej vystřídal Mnangagwa, jeho bývalý spojenec, jehož Mugabe odvolal z úřadu viceprezidenta. Podle agentur tak chtěl připravit cestu k nástupnictví své ženě Grace, ale vyvolal tím zásah armády.

„Nikdy jsem si nemyslel, že ten, kterého jsem vychoval... se obrátí proti mně,“ řekl Mugabe v rozhovoru s jihoafrickou televizí SABC. „To neznamená, že Emmersona nenávidím, vždyť jsem ho do vlády přivedl já. Ale musí se to udělat standardní cestou, on se na to místo dostal nesprávným způsobem. Nezákonně,“ rozvedl bývalý prezident. „Musíme tuto hanbu, do které jsme se uvrhli, odstranit. Nezasloužíme si to,“ dodal.

Mugabe od svého odstavení od moci nevystupuje na veřejnosti. Bývalá hlava státu, obviňovaná v minulosti ze zločinů proti lidskosti a genocidy v souvislosti s potlačením opozice v 80. letech, dostala výměnou za rezignaci imunitu před trestním stíháním pro sebe i pro svoji manželku.