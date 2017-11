CNN: Mugabe souhlasil s rezignací výměnou za imunitu pro sebe a manželku

CNN - s odkazem na zdroj blízký vyjednávání - uvedla, že generálové akceptovali mnoho z Mugabeho požadavků, a to včetně imunity a zachování soukromých majetků.

'Ne Mugabeho dynastii.' Zimbabwané v ulicích slaví očekávané svržení prezidenta Číst článek

V pondělí v poledne mělo vypršet ultimátum pro jeho odchod. V opačném případě mu hrozilo odvolání. Takzvaný impeachment už předtím navrhla opozice. V noci na pondělí přitom Robert Mugabe rezignovat odmítl.

Prezident ve zhruba dvacetiminutovém projevu řekl, že chce předsedat prosincovému kongresu vládní strany ZANU-PF. Ta ho už přitom připravila o předsednické místo. Mugabe částečně přijal kritiku ze strany armády, vládnoucí strany i veřejnosti:

Vládní strana už do svého čela zvolila Emmersona Mnangagwu, kterého nedávno Mugabe odvolal z místa viceprezidenta. Hlasovat o Mugabeho odvolání by se mohlo zítra, to se totiž schází parlament.