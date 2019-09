Mugabe jako člověk dvojí tváře? Zimbabwané se musí probrat po jeho smrti ze šoku, říká afrikanistka

Pro obyvatele Zimbabwe bude smrt Roberta Mugabeho šok. „V čele státu byl 37 let, naprostá většina Zimbabwanů se narodila za Mugabeho, chodila do škol, kde visel portrét Mugabeho,“ vysvětluje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus afrikanistka a bývalá diplomatka Marie Imbrová. Na zhodnocení Mugabeho éry se podle ní bude pracovat ještě několik let. rozhovor Harare 16:43 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mugabe během tiskové konference ve své soukromé rezidenci přezdívané podle barvy střechy Blue Roof v červenci 2018 | Foto: Siphiwe Sibeko | Zdroj: Reuters

Byly oznámeny podrobnosti, na co Mugabe zemřel?

Měl dlouhodobé zdravotní potíže. Spekulovalo se, že má rakovinu. Zprávy o jeho stavu byly vždy považovány za důvěrné, ale víme, že se léčil několik let v Singapuru. Poslední operace, které se měl podrobit, měla být operace oka.

Emmerson Mnangagwa, jeho nástupce v úřadu prezidenta, když potvrzoval zprávu o úmrtí Mugabeho, tak psal o nejhlubším smutku, že odešel otec zakladatel Zimbabwe a ikona osvobození. Jak na něj budou Zimbabwané vzpomínat?

Musí se trochu probrat z toho šoku. Neuvědomujeme si to, ale když si představíte, jak dlouho byl Mugabe v čele státu – 37 let – tak naprostá většina Zimbabwanů se narodila za Mugabeho, chodila do škol, kde visel portrét Mugabeho. Byla přesvědčována ve státní televizi a rozhlase, jak to s nimi Mugabe myslí, jak se o ně stará. Pro ně je to takový moment, kdy se musí vyrovnat s tím, že zaprvé Mugabe není.

A za druhé většina si už v posledním letech nebo dvou přála, aby ve své funkci skončil. Paradoxně ale tento rok někdy od června, kdy se v Zimbabwe přestaly uplatňovat americké dolary, kdy je tam nedostatek elektrického proudu, stoupají ceny základních surovin a zase je tam hlad, tak se objevovaly zprávy, že za Mugabeho bylo lépe.

Momentálně se musí zamyslet nad tím, co pro ně Mugabe znamenal, co vyvodí z jeho smrti, co by si skutečně přáli a hlavně co pro to udělají.

Je společnost v Zimbabwe natolik svobodná, aby dokázala provést reflexi, o které hovoříte? Je možné, aby se historici a novináři začali svobodně zabývat tím, co znamenala Mugabeho vláda?

V samotném Zimbabwe příliš ne, protože celá fronta novinářů, učitelů a vlastně i vzdělanějších lidí je velmi manipulována. Už léta se tam žije v představě, že za mnohé potíže, které momentálně Zimbabwe má, mohou sankce Západu, že naše vměšování jim neumožnilo rozvíjet se tak, jak si plánovali, takže je to velmi ošidné.

Plno vzdělanějších Zimbabwanů už dávno v Zimbabwe nežije. Podporují své krajany z Velké Británie nebo Austrálie. Zimbabwe, jak je vnitrozemským státem, má i velké problémy s komunikací navenek. A může se stát, že bude v určitém období opět odpojen internet a Zimbabwané nebudou mít přístup k informacím.

Člověk dvojí tváře

Pokud bychom hledali nějaký nezávislý, objektivní Mugabeho životopis, měli bychom se podívat do Británie nebo jinam, protože v samotném Zimbabwe se asi nenapíše?

Vyšla krásná publikace k jeho 90 letům. Informace a faktografie je tam úžasná. A pochopitelně i z této publikace vychází Mugabe jako člověk dvojí tváře. Do poloviny devadesátých let je zdůrazňován jako učitel, zakladatel obrovské sítě škol, vyspělého zdravotnictví. A pochopitelně s věkem a nárůstem jeho autoritářských rysů se měnil a měnil se i způsob, jakým se začal vypořádávat se svými protivníky.

Myslím, že na zhodnocení Mugabeho éry se bude pracovat ještě několik let. Budou zajímavé dokumenty z Británie, Zambie nebo Konga, protože vstoupil do druhé konžské války, a tak dále.

Je ale možné popřít, že to byl Mugabe, za jehož vlády došlo k drastickému hospodářském propadu?

Ne, to se popřít nedá. Otázkou je, jak vyhodnocoval možnosti země, kdy se rozhodl reagovat tak, jak reagoval. Jaký vliv měl třeba Mezinárodní měnový fond na to, aby ze Zimbabwe získal peníze, které tam zapůjčil. Je to trochu složitější otázka, ale pravdou je, že právě jeho systém dovedl zemi na pokraj ekonomického krachu.

Do jaké míry se Emmerson Mnangagwa, tedy muž, který nyní stojí v čele Zimbabwe, snaží nějak navazovat na Roberta Mugabeho?

Musím říci, že navazuje v tom nejhorším slova smyslu. Naučil se metody vykořisťování vlastní země, které přinášejí profit jemu a jemu blízkým. A přes velké sliby se země nerozvíjí, stagnuje a přichází i o to málo, co má ve svých zdrojích.

Do jaké míry je Zimbabwe bezpečnou, či nebezpečnou zemí třeba pro cizince? Kdyby někdo chtěl jet do Zimbabwe, je to vysloveně risk?

Včera jsem si koupila letenku do Zimbabwe a létám tam každý rok. Pokud dodržujete standardní pravidla, jste turista, necháváte tam peníze, nevměšujete se do místní politiky, nevyhledáváte nebezpečná místa, tak se dá v Zimbabwe turisticky žít nebo projet si tu zemi. Druhá otázka je, na kolik vás to ekonomicky přijde, protože nikdy nevíte, jaká bude cena za pronájem auta, benzín nebo zda seženete potraviny.

Znamená to, že ceny se tak rychle mění, že není třeba půl roku dopředu možné odhadnout, kolik co bude stát?

Přesně tak. U nás se teď sleduje Venezuela, ale Zimbabwe se opět blíží k hranici hyperinflace.