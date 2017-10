Pelikán vydal do Ruska bývalého Putinova úředníka. Justice ho viní z podvodu za desítky miliard rublů

"Ministr rozhodl, že pan Nikolajev může být vydán do Ruské federace, neboť neshledal překážky, které by jeho vydání bránily," cituje Právo mluvčího resortu Jakub Říman. "Ani z vyžádaných informací od českých bezpečnostních složek nebyly zjištěny skutečnosti, které by na změnu tohoto rozhodnutí měly vliv," doplnil Říman.

Ve své domovině je Nikolajev, někdejší šéf Federálního státního rozpočtového úřadu Ruské federace, obviněný ze spiknutí a podvodu za desítky miliónů rublů. "Všechna obvinění proti mně jsou falešná. Nikdy jsem neplánoval a neměl jsem v úmyslu zcizit Putinovy peníze. To bych byl blázen," bránil se Nikolajev loni před plzeňským soudem.

Ministr Pelikán se rozhodl vydat bývalého Putinova spolupracovníka po dřívějším ujištění ruských úřadů, že během procesu budou dodržena lidská práva. Pokud by Rusko záruku porušilo, hrozí, že v dalších případech, kdy žádá o vydání svých občanů k trestnímu stíhání, budou země obezřetnější.

Bývalý vysoký státní úředník se v Česku skrýval do loňského ledna, kdy ho policisté zatkli na základě mezinárodního zatykače. Nikolajev tu také požádal o politický azyl, ale neuspěl.