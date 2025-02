Rodiče ochránili děti před útočícím medvědem na Slovensku. Matka je lehce poraněná

Incident se stal v sobotu u obce Partizánska Ľupča. Otec dětí v televizi Markíza popsal, že během procházky z houští vyběhl medvěd k dceři, která upadla. Muž na zvíře zakřičel, to se otočilo a utíkalo pryč. Následně ale začalo napadat mužovu partnerku a mladší dcerku, které je necelých šest let. Matka dívku strčila do křoví a medvědovi se bránila kopanci. Když k nim přiběhl muž, medvěd utekl. Žena má po potyčce na noze modřinu, prý ji ochránilo to, že měla silné zimní kalhoty.

Starosta Partizánské Ľupči Ladislav Balážec řekl, že na rodinu útočil asi 80kilogramový jedinec. Ocenil duchapřítomné chování rodičů, díky kterému se dětem nic nestalo.

Se členy zásahového týmu pro medvěda hnědého se na místo útoku vypravil; ve vzdálenosti několika metrů našli brloh, u kterého rozmístili fotopasti. Starosta vyzval lidi, aby se nejbližšímu okolí vyhnuli.

Začátkem měsíce medvěd zaútočil na muže u obce Fačkov v okrese Žilina. Způsobil mu vícečetná zranění nohou. Loni v říjnu houbař napadený medvědem v okrese Liptovský Mikuláš na následky zranění zemřel.

Slovenský parlament loni v červnu po dřívějších opakovaných střetech medvědů s lidmi schválil výjimku z ochrany medvědů pro případ, že výskyt těchto šelem ohrožuje život, zdraví či majetek lidí nebo úrodu a hospodářská zvířata.

Podmínkou pro jednodušší vydání povolení k likvidaci problémových medvědů je vyhlášení mimořádné situace v dotčené lokalitě.