Na cestě za americkým azylem. ‚Chtějí zabít mě i mou rodinu,‘ říká muž pár metrů od hraničního plotu

Prezident Donald Trump mluví o imigrantech, kteří míří k jižní hranici Spojených států, jako o hrozbě pro bezpečí a blahobyt Američanů. Na hranice s Mexikem proto posílá stále více vojáků a trvá na výstavbě zdi. Reportér Radiožurnálu se vydal přímo na sever Mexika za rodinou z Hondurasu, která tvrdí, že ji pronásledují zabijáci. Právě proto požádala o azyl ve Spojených státech – zatím však bez úspěchu. Tijuana 17:40 11. února 2019

Děti si hrají, skotačí a projasňují tím atmosféru plechové haly plné lidí a stanů postavených na betonové podlaze. Je to přístřeší pro rodiny s dětmi, co se z různých důvodů snaží dostat za dvojitý plot, který je odsud na dohled. Za ním totiž začínají Spojené státy americké.

Selvin Alvarado je tu s manželkou Merci a syny Andersonem a Selvinem juniorem. Těm je deset a osm let a už rok nechodí do školy, protože jsou s rodiči na útěku z Hondurasu.

„Pracoval jsem jako vedoucí jedné farmářské společnosti. Neměli jsme moc peněz, ale byli jsme šťastní a nikdy bychom neodešli jen tak. Jenže jsem měl ve firmě na starosti i dohled nad penězi a přišel jsem na to, že je někdo krade,“ popsal Selvin Radiožurnálu.

Když zjistili, že je Selvin odhalil, začali mu vyhrožovat: „Jednou dokonce před mýma očima zavraždili dítě. Bylo mi jasné, že musíme zmizet, a tak jsme od té doby na útěku. Ti lidé chtějí zabít mě i mou rodinu.“

Děti se smějí, Selvin mluví klidně, ale je na něm znát, že je nervózní. Čas od času se podívá ke dveřím haly, jako by čekal, kdo se v nich objeví. Vypráví, že se s rodinou nejprve vydal do Guatemaly, ale ani tam pro něj nebylo bezpečno. Členové gangu se za ním vydali nakonec i sem do Mexika.

„Mám strach, protože jeden z těch, co nás pronásledují, je součástí karavany, která míří sem k americké hranici. Volal mi to z Hondurasu otec, který sledoval televizní záběry karavany a viděl ho tam. Jednoho z té skupiny už v Mexiku chytili, ale dva, co nás chtějí zabít, jsou pořád volní. Jsou to bývalí vojáci,“ popisuje.

Improvizovaný přístřešek, kde rodina Selvina Alvarada přebývá | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

‚Chtějí mě zabít‘

Hondurasan Selvin tvrdí, že existuje jediné řešení, jak může svou rodinu dostat do bezpečí – najít útočiště tam za plotem. Spojené státy má s rodinou na dosah ruky, ale zároveň stále velmi daleko.

„Cestou jsem přemýšlel o tom, že bychom přešli hranici nelegálně. Ať nás Američané chytí a někam zavřou – ale děti by byly v bezpečí. Pak jsem však slyšel, že pohraničníci lidi rovnou vyhazují zpět do Mexika. Tak jsem se rozhodl jít legální cestou a požádal o azyl. Můj problém je veliký, chtějí mě zabít. A ani tady v Mexiku se necítím bezpečně, tihle lidé jsou nesmírně nebezpeční,“ dodává.

Vláda Donalda Trumpa ovšem podmínky pro získání azylu ve Spojených státech zpřísňuje. Procento úspěšných žádostí klesá a jak se přesvědčila i tato honduraská rodina, od ledna úřady navíc posílají žadatele o azyl čekat na vyřízení zpátky do Mexika, což šanci na úspěch také snižuje.