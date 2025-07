Rodinu ochránit nedokážu, láska k Rusku bolí, říká novinářka v exilu. Kdo ji chtěl zabít, stále neví

Pamatujete si, kdy jsme spolu naposled mluvili?

Ne!

Psali jsme si v srpnu 2023 na aplikaci Signal. Bylo to asi deset měsíců poté, co se vás v Mnichově někdo pokusil otrávit. Víte už, kdo to byl?

Ne, nevím. Policejní vyšetřování ještě neskončilo, a navíc je tu i další, které vedou novináři ze serveru Insider spolu s investigativní skupinou Bellingcat, to taky není u konce. Pořád se na tom pracuje.

Byl to někdo, kdo jednal ve spojení s Kremlem, nebo přímo na rozkaz Vladimira Putina?

To nevíme. A dokud je nechytí a oni nepromluví, ani se to nedozvíme.

I když vyšetřování německé policie ani Bellingcat pořád ještě neskončila, víte toho už aspoň víc než tehdy?

Ne. Nikdo mě neinformuje, ale myslím, že je to tak v pořádku. Byla jsem obětí, nemůžu být objektivní. Neměla bych vědět, jak se to vyvíjí.

Víte, čím vás otrávili?

Ne, ale někteří odborníci si myslí, že to byl nějaký organochlorid, něco jako dichlorethan. Tahle látka se používá různě v průmyslu. Není tak specifická jako Novičok, takže je těžší ji odhalit.

Jak k tomu došlo? Jela jste do Mnichova, měla jste tam schůzku…

Žádala jsem si o ukrajinské vízum, protože jsem se chystala znovu na Ukrajinu. Chtěla jsem psát o válce. Měla jsem schůzku na konzulátu. Pak jsem se sešla s kamarádkou, a nakonec jsem sedla na vlak zpátky domů. A právě tam jsem pocítila první příznaky.

Jaké byly? Začala se vám točit hlava? Bolelo vás břicho?

Nejdřív jsem ucítila zápach. Můj pot smrděl jako shnilé ovoce, to bylo fakt divné. Pak mě rozbolela hlava a začala jsem se motat. Stěží jsem dojela domů. Špatně se mi dýchalo. Břicho mě začalo bolet až druhý den.

Stoupla vám hladina jaterních enzymů. Cítila jste strašnou únavu, některé příznaky jste pociťovala i skoro rok poté. Jak se cítíte teď?

Vlastně skvěle. Myslím, že jsem se úplně uzdravila. Díkybohu to nezanechalo žádné dlouhodobé následky na mém zdraví. Nebo se aspoň na žádné nepřišlo.

„Země jsou lidé“

Říkáte, že Rusko milujete, máte k němu silnou vazbu. Když se objeví důkaz, že vás otrávili na příkaz Kremlu, tahle láska k vlasti přetrvá?

Jasně, že ano. Odděluju stát a zemi. Země, to jsou lidé, kdežto stát je pro mě vládní struktura. Ruský stát jako takový nijak nemiluju. Rozpoutal válku, kterou nenávidím. Rusy ale miluju. Nevnímám v tom žádný rozpor.

Takže rusky originální název vaší knihy Moje milovaná země, to není ironie?

Ne, není. Fakt je, že když jsem ho vymyslela, dost jsme se tomu s překladatelkou a mojí ženou nasmály. Ale čím víc jsem psala, tím méně mi ten název připadal ironický.

Píšete o hrozných věcech v Rusku – o násilí, korupci, chudobě, homofobii… Co na tom člověk může milovat?

Zase jsou to lidé. Když říkám, že miluju Rusko, myslím tím, že miluju jeho obyvatele, se kterými sdílím společný osud. Není to stejný pocit, jako když se do někoho zamilujete a všechno je najednou růžové a zářivé. Spíš je to ten pocit, že někam patříte. Já k Rusům, oni ke mně. Vezměte si svou ruku nebo nohu – asi se nedá říct, že by mě má noha neustále naplňovala nadšením, ale když mě bolí, nemyslím na nic jiného. I má láska k Rusům teď bolí, přesto se jí nechci vzdát.

Jaké lidi máte na mysli?

Každý je jiný. Neodděluju samu sebe od Ruska, od své matky, své sestry, od postav ze své knihy nebo od svých kolegů. Jejich naděje, rozhodnutí a myšlenky utvářejí tuhle realitu. Nejspíš ne úplně nejlepším způsobem, ale já cítím, že jsem s nimi propojená. A cítím, že tohle je láska.

Protože to jsou dobří lidé. Nejsou svázáni s režimem.

Ano. I když upřímně řečeno si nemyslím, že je tak snadné odlišit dobré lidi od špatných. Někdy to jde, ale zpravidla v lidské duši najdete dobro i zlo. Spoustu let jsem se snažila porozumět lidem kolem sebe, vlastně se o to snažím doteď. Láska mi k tomu dává sílu. Nevěřím na tu podobu lásky, kterou nabízí Vladimir Putin, který říká, že když milujete Rusko, jdete zabíjet Ukrajince. Že když milujete Rusko, musíte držet jazyk za zuby, nebo lhát. Že musíte poslouchat. Jenže láska nevyžaduje žádnou poslušnost nebo lži, a tím spíš nikoho nenutí vraždit. Láska volá po tom, abychom se do detailu věnovali tomu, co máme rádi. A přesně o to se snažím.

Ve své knize píšete mimo jiné i o svém dětství v Jaroslavli. Vyrůstala jste jen s matkou. Jak se vám tam žilo?

Moje země tehdy zažívala těžké časy. Byly devadesátky, doba těsně po rozpadu SSSR. Vím, že na Západě vládne přesvědčení, že to byl pro Rusko čas svobody a podobně. Jenže nebyl. Byla to éra chudoby, zločinu a korupce. A vyrůstat v té době bylo fakt těžké. Naše propaganda pořád využívá hrůzy lidí z devadesátých let k tomu, aby ukázala, jak je Vladimir Putin skvělý. Jenže i Putin je svým způsobem dítě devadesátých let – stejně jako já. Tehdy vládlo přesvědčení, že pravdu má ten nejsilnější a že na jeho straně je i zákon. A přesně tohle Vladimir Putin ve své politice využívá. Řada mých kolegů mezi devadesátkami a Putinem rozlišuje. Já ne. Vzešel ze stejného chaosu jako já.

Jak moc vás ovlivnila vražda novinářky Anny Politkovské? V roce 2006 ji zastřelili ve výtahu domu, kde bydlela. Byla pro vás inspirací…

To díky ní jsem se stala novinářkou, díky ní jsem začala pracovat v redakci opozičního listu Novaya Gazeta. Bylo mi čtrnáct, když jsem si tyhle noviny náhodou koupila a otevřela je na stránce, kde byl článek Anny Politkovské. Psala v něm o tom, jak ruské jednotky „začistily“ čečenskou vesnici Mesker-Jurt. Zavraždili tam tehdy 36 lidí. Nejvíc na mě ale zapůsobil příběh čečenského chlapce, který matce nechtěl dovolit poslouchat v rádiu ruské písničky, protože Rusové odvedli jeho otce. Zpátky ho dovezli mrtvého a s uřezaným nosem. Pořád jsem o tom klukovi musela přemýšlet.

Myslím si, že jsem byla na teenagerku docela dobře informovaná, četla jsem noviny a dívala se na televizi. Ale když jsem si přečetla ten článek, došlo mi, že o své zemi vůbec nic nevím. Novaja Gazeta mě kvůli tomu nejdřív dost naštvala. Ty noviny mi vzaly přesvědčení, kterému většina Rusů věří – a já neměla, čím ho nahradit. Uvědomila jsem si ale, že ten článek mě vrátil do reality. Do té doby jsem neměla tušení, že jsem její součástí. Proto jsem tam začala později sama pracovat.

Takže jste došla k tomu, že propagandistická média nabízejí úplně jiný příběh o tom, jak to v Rusku chodí…?

Naprosto. Když jsem si ten článek přečetla, došlo mi, že je tu spousta věcí, o kterých nemám ani ponětí. Třeba to „začišťování“. Nikdy předtím jsem to slovo neslyšela. Podle státní televize ruská armáda hrdinně bojovala proti čečenským banditům a teroristům a chránila civilisty. Jenže teď jsem si najednou přečetla celý článek o tom, jak ruská armáda civilisty vraždí. Vím, že teď, ve čtvrtém roce ukrajinské války, to už asi nikoho nepřekvapí, ale tehdy to pro mě byl vážně šok.

Nastartovalo to taky vaše aktivistické já? Vím, že jste se účastnila LGBTQ+ demonstrací v Moskvě. Ty byly cílem násilných akcí i represí. Nejednou vás tam zbili…

Jo, zbili mě mockrát, ani si už nepamatuju kolikrát. Většinou nějací takzvaní pravoslavní aktivisti nebo neonacisti, někdy ale i policie. Do protestů jsem se nezapojila nutně ze solidarity k druhým, šlo mi hlavně o moji vlastní budoucnost. Jsem lesba a neměla jsem práva, která bych mít měla. Takže jsem usoudila, že tohle je nejrychlejší cesta, jak si nějaká vydobýt. Tehdy jsem si ještě vážně myslela, že by přece nemělo být těžké lidem vysvětlit, proč potřebuju rovná práva. Proč potřebuju právo mít rodinu a děti. Jenže náš stát si vybral LGBTQ+ lidi jako obětního beránka, jako nepřátele. Víte, když chcete vybudovat fungující fašismus, tak potřebujete nepřátele nejen za hranicemi, ale i uvnitř. A LGBTQ+ lidé představovali dobře viditelnou a výraznou menšinu. Takže se stali terčem jako první.

Ztracená země

Pomohla vám se s tím, co stalo, vyrovnat vaše matka?

Ne tak úplně. Řekla bych, že jí docela trvalo, než se s mojí orientací smířila. Věděla, že na ty protesty chodím a po každém mi volala. Když jsem jí řekla, že mě zadrželi, tak si ulevila: Díky bohu! Byla celá šťastná, že mě nezabili. Věřila, že když už mě policie jednou zadržela, ochrání mě před neonacisty.

Bylo pro vás těžké, když jste se dozvěděla, že vaše matka považuje ruskou invazi na Ukrajinu za správnou?

Bylo to strašné, protože moje matka je moc inteligentní a laskavá žena. Abyste pochopili, jak moc, tak si představte, že letos vypěstovala 40 keříků rajčat. Zasela semínka a ukázalo se, že všechna vzešla. Nechtěla ta rajčata likvidovat, zabíjet, takže se teď musí starat o 40 keříků.

Má plnou zahradu rajčat!

Jo. Všude samá rajčata! A to, že takový člověk ospravedlňuje zabíjení, je pro mě něco nepředstavitelného. Jenže ona patří ke generaci, která byla velmi silně zasažená ruskou propagandou, která je hodně sofistikovaná a velice dobře financovaná. Stát využívá obrovské zdroje, aby mou matku obelhal. Povedlo se jim to natolik, že mi volala na Ukrajinu a pokoušela se mi vysvětlit, co přesně vidím a slyším. Byla přesvědčená o tom, že když se dívá na ruskou televizi, tak ví líp než já, co se na Ukrajině děje. Dost mě to bolelo. Do určitého momentu jsem si myslela, že bychom se asi měly úplně přestat bavit. Řada mých přátel taky přerušila styky se svými rodiči. Pak jsem si ale řekla, že to nevzdám, že svou matku Putinovi nenechám. Je to moje máma. Takže jsme o tom dál mluvily. Sice to bylo těžké, ale teď, po hodinách a hodinách rozhovorů si už nemyslí, že je tahle válka správná. Myslí si, že je zločinná a nesmyslná. Takže vliv propagandy na člověka, kterého milujete, není nezvratný, ale stojí to spoustu času a úsilí.

Popisujete Rusko jako ztracenou zemi. A jasně odlišujete mezi režimem a lidmi. Jsou i Rusové ztraceni?

Myslím, že mnoho z nich ano. V tom smyslu, že ta válka je… ani nemám…

Slova, která by to dokázala vyjádřit.

Ano. Protože každá ruská rodina, kterou znám, má příbuzné na Ukrajině. Každá ukrajinská rodina, kterou znám, má příbuzné v Rusku. Bojovat mezi sebou je pro nás nepřirozené. Snášet tu nenávist, ty zločiny a vraždy je hrozně tíživé. A hodně lidí, se kterými mluvím skoro denně, se shoduje na tom, že nemají žádné plány do budoucna. Nedokážou si totiž představit, jak by budoucnost mohla vypadat. Někteří z nich si dokonce ani nejsou jistí, jestli si nějakou zasluhují.

Nedávno jsem mluvila s jednou svou kamarádkou. Její známý v Rusku pátrá po pozůstatcích vojáků, kteří padli za druhé světové války – spoustu z nich nikdo nikdy nepohřbil a oni dodnes leží rozeseti po polích. Dělá to už spoustu let. Tuhle válku považuje za něco nesmírně ohavného, nepřirozeného a nechutného. Věřil, že tenhle svůj pohled předá aspoň dětem, ale jeho vlastní syn se přihlásil do války proti Ukrajině jako dobrovolník a zemřel tam. A on teď neví, jak by měl žít dál.

Pocit bezpečí?

Kolik let už žijete v zahraničí?

Od začátku plošné invaze na Ukrajinu. Odjela jsem na služební cestu a už jsem se nevrátila.

Takže tři a půl roku. A vrátila byste se do Ruska, kdybyste mohla?

Samozřejmě. Dala bych za takovou možnost všechno. Jsem reportérka, pracuju v terénu, a když nemůžu, je to pro mě hodně složité. Moc bych se chtěla vrátit do své země, ke svým lidem a ke svému jazyku. Ale zatím se zdá, že by to byla sebevražda. Netuším, kdy to bude možné.

Cítíte se v Evropě bezpečně? Po tom, co se stalo v říjnu 2022?

Už ne. A byla moje chyba, že jsem se cítila bezpečně předtím, než se to stalo. Teď už se tak necítím.

Jak moc to, že se vás někdo pokusil otrávit, změnilo váš každodenní život?

Můj život se vlastně začal zase podobat tomu, který jsem vedla v Rusku. Protože dokud jsem žila v Rusku, musela jsem jako novinářka dodržovat bezpečnostní pravidla a postupy. Když jsem odjela do Evropy, všechny tyhle tipy a triky jsem hodila za hlavu. Teď už je ale zase dělám. Vím, že to zní praštěně, ale můj život se vlastně vrátil do normálu.

Dnes tedy žijete částečně v USA a v Evropě?

Nerada bych o tom mluvila. Hodně cestuju.

Dokážete se za takových podmínek věnovat své práci?

Snažím se přijít na to, co budu dělat. Před začátkem plošné invaze, a dokonce i bezprostředně po něm, když jsem pracovala na Ukrajině, jsem většinou psala rusky pro Rusy o Rusku. Jenže to teď nejde, protože jsem reportérka, která teď nemůže pracovat v terénu. Takže zrovna píšu druhou knihu, která není o Rusku. Nebo takhle – je, ale ne zas tak moc. Hledám teď témata mimo Rusko, kterým bych se mohla novinářsky věnovat.

Žijete s manželkou, která je taky novinářka. Novinářka je i vaše sestra. Ta dokonce žije v Rusku.

Jo. V Moskvě.

V Rusku je i vaše matka. Nemáte o ně někdy strach?

Dnes a denně.

Jak s ním bojujete?

Nebojuju s ním. Snažím se ho přijmout. Je to sestřino rozhodnutí a já jsem hrdá na to, co dělá. Je to vynikající investigativní reportérka. Dělá spoustu skvělých věcí. Vím ale, že ji můžou kdykoli zatknout. Snažím se ji podporovat, ale je to pro mě strašně těžké.

Můžete dělat něco pro to, aby vaši blízcí byli víc v bezpečí?

Nejde to. Tohle je jedno z těch bolavých zjištění, ke kterým jsem za poslední čtyři roky dospěla. Ve skutečnosti nemáte svůj život pod kontrolou. A dokonce nemáte pod kontrolou ani rizika, i když si myslíte, že jo. To je ale chyba. Takže jediné, co můžu dělat, je sdílet s nimi svou lásku. Snažím se, abychom spolu zažili co nejvíc skvělých okamžiků. Ale ne, ochránit svou rodinu nedokážu.