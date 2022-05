Rakousko stále nezbouralo rodný dům Adolfa Hitlera. Vznik policejní stanice na jeho místě se odsouvá

Rakousko se už desítky let snaží vypořádat s minulostí spjatou s osobou Adolfa Hitlera. Jsou symboly, které ale jen tak ze dne na den nezmizí. Mezi ně patří i dům, v kterém se nacistický vůdce narodil. Hornorakouské městečko Branau am Inn nepostrádá tradičního rakouského ducha. Jakkoliv by se ale turističtí průvodci snažili sebevíc, město zná celý svět hlavně kvůli budově, která tam už dávno podle rakouských úřadů stát neměla.

