Někteří chtěli zůstat. Říkal jim: Máte pět minut na to si sbalit věci a odjet se mnou. Nakonec odjeli z bytu všichni. Měli naštěstí dost benzínu a cesta, kterou zvolili, byla bezpečná. Nedlouho po jejich odchodu z Mariupolu bylo město odříznuto od komunikačních sítí.

Dorazín byl v tu chvíli v pronajatém bytě, kde pracoval i bydlel s dalšími kolegy. Okna byla obložená matracemi. Po ruce měli vodu, neprůstřelné vesty a sbalené věci. Později do Prahy poslal i video, kde popisuje, jak se chystají na útok.

Epizoda první: Probuzení do války

„Člověk už rozezná rakety podle typu výbuchu. To je poměrně jednoduché. Rozezná minometnou palbu, protože to má úplně jiný zvuk. Rozezná dělostřeleckou palbu nebo jestli to přilétá či střílí obránci.“ Martin Dorazín (zpravodaj z Ukrajiny)

2. Nový svět

Válka se stala novou realitou. Počty obětí strmě rostly. Miliony lidí utíkaly před raketami za hranice Ukrajiny, stovky tisíc z nich i do Česka. Reportér Martin Dorazín našel s kolegy nový domov v hotelu v Dnipru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Epizoda druhá: Nový svět

Už za pár dní se ale letecké poplachy staly součástí života i tady. Rusové se stahují na východ. Fronta se táhla, a stále táhne, stovky kilometrů. A nikdo netušil, kde udeří válka plnou silou příště.

„Člověk už rozezná rakety podle typu výbuchu. To je poměrně jednoduché. Rozezná minometnou palbu, protože to má úplně jiný zvuk. Rozezná dělostřeleckou palbu nebo jestli to přilétá či střílí obránci,“ říká Dorazín v druhém díle podcastu.

Pokorný pak vzpomíná i na jejich telefonáty. Jedné otázce se vyhýbal: Co bylo to nejhorší, co na Ukrajině viděl?

„Pokaždé si člověk myslí, že nic horšího už být nemůže, a uvidí ještě něco horšího. Asi ty hroby. To když lidé otevírají a vytahovali tam ty ztrouchnivělé mrtvoly z děr. To bych si nepřál ani vidět, ani cítit. To bylo asi ten nejhorší zážitek,“ přemítal Dorazín.

Na řadu přišlo ostřelování Zaporožské jaderné elektrárny a první zmínky o válečných zločinech v Buči a Irpyni po odchodu ruských vojsk.