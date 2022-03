Rekonstrukce jednání: Abramovič se jako součást ukrajinské výpravy nevyhnul příznakům otravy

Ruský miliardář Roman Abramovič a další dva členové ukrajinské delegace pocítili po druhém kole mírového vyjednávání příznaky otravy, napsal Wall Street Journal a Bellingcat.

Čelní představitelé Ukrajiny i Ruska se však od zjištění distancují nebo je bagatelizují.

Oficiální delegace druhého kola jednání a podnikatel Abramovič | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kdy mělo k otravě dojít?

V běloruském Brestu se 3. března setkali zástupci ukrajinské a ruské delegace. Při druhém kole vyjednávání chtěl Kyjev dosáhnout dohody o okamžitém příměří a zřídit humanitární koridory, které by dovolily civilistům opustit bojiště.

Moskva naproti tomu žádala uznání Krymu za součást Ruska, nezávislost separatistických regionů Doněcka a Luhanska. Dalším požadavkem bylo přistoupit na demilitarizaci Ukrajiny.

Strany se shodly jen na jediném tématu: dohodu našly v otázce humanitárních koridorů.

Po setkání ukrajinská delegace pokračovala do Kyjeva, kde jednala až do 22. hodiny. A právě tam se měly projevit příznaky otravy.

Kdo se jednání účastnil?

Ukrajinskou delegaci formálně tvořili ministr obrany Olexij Reznikov, poradce šéfa prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak a poslanec Rustem Umerov. K jednacímu stolu proti nim zasedla ruská delegace v čele s vyjednavačem Vladimirem Medinským.

Před setkáním přiletělo Abramovičovo letadlo do Kyjeva, kde se měl připojit k ukrajinské delegaci a měl se stát její neoficiální součástí. Jeho zapojení do vyjednávání podle následných informací Financial Times schválil osobně i ruský prezident Vladimir Putin.

Abramovič byl zařazen na sankční seznamy Velké Británie a Evropské unie na začátku března. Důvodem měly být jeho „jasné vazby“ na Putina.

Naopak na sankčním listu Spojených států chybí. Podle Wall Street Journal ho americké úřady nezařadily kvůli urgenci z ukrajinské strany. Volodymyr Zelenskyj volal Joeu Bidenovi a žádal ho, aby vyčkal s uvalením sankcí na ruského oligarchu izraelského původu. V Abramovičovi totiž viděl potenciál pro zprostředkování jednání s Rusy a také doufal, že pomůže s mírovým ujednáním.

Jak se údajná otrava projevovala?

Podnikatel Abramovič a další dva členové vyjednávacího týmu se údajně necítili dobře poté, co se z jednání vrátili do svých apartmánů. Příznaky otravy popsal analytický server Bellingcat: zarudnutí očí, bolestivé slzení a loupání kůže na rukách a obličeji.

Zdravotní obtíže měly trvat od noci až do rána. Abramovič údajně přišel na několik hodin o zrak, částečně neviděl ani ukrajinský poslanec Umerov.

Další den ráno odcestoval Abramovič z Kyjeva do Lvova a odtamtud na istanbulskou kliniku v Turecku, kde se podrobil lékařskému ošetření. Rekonvalescence trvala týden, nyní mají být všichni postižení v pořádku.

Co bylo motivem otravy?

Jak byli tři muži otráveni, zůstává nejasné. Než se příznaky objevily, konzumovali pouze čokoládu a vodu, uvádí Bellingcat. Čtvrtá osoba, která si dávala totéž, neměla příznaky.

Také není jasné, kdo by za údajnou otravou mohl stát, ani kdo by mohl mít na útoku zájem. Objevily se spekulace, že by za ní mohli stát zástupci Ruska. Ve snaze sabotovat rozhovory o ukončení války. „Nemám ponětí, kdo byl za (útokem) – ale vypadá to, že Roman byl hlavním cílem,“ citoval Financial Times zdroj blízký ukrajinskému prezidentovi.

Vzhledem k tomu, že dávka a typ použitého toxinu nebyly dostatečné k přímému ohrožení života, motivem mohlo být vystrašení obětí.

„Nebylo zamýšleno zabíjet, bylo to jen varování,“ uvedl Christo Grozev z kolektivu Bellingcat, který přinesl informace potvrzující, že kremelský tým otrávil ruského opozičního politika Alexeje Navalného v roce 2020 nervovou látkou novičok.

Nejasnosti kolem Abramovičovy otravy komentoval také reportér Frank Gardner, který se zabývá bezpečností. Poukázal na to, že ruská strana k incidentu neposkytla žádný bezprostřední komentář. „Ale někdo, zdá se, chtěl poslat varování těm, kteří se účastní mírových rozhovorů. Nebyla to smrtelná dávka, bylo to varování,“ poznamenal v úterním podcastu BBC.

Jak reagovaly Ukrajina a Rusko?

Ukrajinští představitelé, včetně těch, kteří se schůzky účastnili, tvrzení Wall Street Journal i Bellingcat odmítli. Poslanec Umerov napsal, že je v pořádku a vyzval lidi, aby nevěřili „neověřeným informacím“. Další vyjednavač Podoljak řekl: „Existuje spousta spekulací, různých konspiračních teorií.“

Ministr zahraničí země Dmytro Kuleba v televizním rozhovoru řekl, že „všichni žízní po zprávách a senzacích“. Nicméně dodal: „Doporučuji každému, kdo jde na jednání s Ruskem, aby nic nejedl ani nepil, pokud možno se nedotýkal povrchů.“

Nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters sdělil, že zdravotní potíže dotčených byly podle zpravodajských informací velmi pravděpodobně způsobeny „prostředím“, nikoli otravou. Nic bližšího neřekl.

Kreml se nevyjádřil.

Proč obě strany mlží, se snažil vysvětlit Grozev. Ukrajinský postup si vykládal tak, že by případné vyšetřování a vzájemné obviňování pouze zhoršilo pozice pro následující vyjednávání o ukončení bojů.

„Pokud by s tím Rusko nemělo nic společného, ​​mělo by všechny motivy tvrdit, že se to stalo, ale byla to ukrajinská provokace. Koneckonců, příznaky (otravy) se projevily v Kyjevě. Jaká příležitost pro Rusko – promarněná,“ napsal na twitteru.

Ovlivnil incident další jednání?

Mírová jednání pokračovala v Istanbulu. Začala v úterý krátce po 10. hodině proslovem tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Následovaly hovory mezi ukrajinskou a ruskou stranou. Zástupci jednali s přestávkami čtyři hodiny a po skončení oznámili, že se jednání posunula. Blíže jsme průběh popsali zde.

Součástí ukrajinské delegace byl i Abramovič. Po zveřejnění informace o jeho údajné otravě byl nejsledovanější postavou setkání. Na snímcích z jednání se objevil, v médiích se však žádný jeho komentář neobjevil.

