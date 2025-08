Romancov: Nedovedu si teď představit příměří na Ukrajině. Putin nemá informace o ruské ekonomice

V Moskvě vždy rádi uvidíme pana Witkoffa, prohlásil mluvčí Kremlu před středeční schůzkou zmocněnce amerického prezidenta s Vladimirem Putinem. Jednání se koná dva dny před vypršením amerického ultimáta kvůli příměří na Ukrajině. „Jednání s Američany se velmi dobře prodává dovnitř do Ruska i navenek,“ analyzuje pro Český rozhlas Plus politický geograf Michael Romancov z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha. Osobnost Plus Praha 18:04 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ruský prezident Vladimir Putin chce dva dny předtím, než by se měly rozběhnout případné americké sankce, jednat právě s Američany. Podle Romancova to dává Moskvě možnost tvrdit, že mají snahu jednat, bez ohledu na výsledek hovorů.

Americký prezident Donald Trump přitom slíbil, že pokud Rusové nepřistoupí k příměří, tak přijdou americké následky v podobě dalších sankcí nebo zpřísnění těch stávajících.

„Nedovedu si představit, že by v tento okamžik nastalo příměří. Ale uvidíme v pátek. Myslím, že skutečně hrají o čas, vidí, jaký Donald Trump je – v jeden okamžik něco naprosto jednoznačně deklaruje, ale pak se vyspí a pozici přehodnotí,“ říká Romancov.

„Pokud bych si měl tipnout, tak řeknu, že si Putin nějakým způsobem povodí zmocněnce Steva Witkoffa, který to předá do Bílého domu, a na to konto Donald Trump změní svou pozici,“ dodává.

První dáma USA

Je možné, že by i tentokrát americký prezident ustoupil Rusku a nové sankce případně nevyhlásil? Podle Romancova je možné cokoliv, protože Trumpovi je jedno, jakou pověst má.

„Na jednu stranu se chce prosadit jako ‚Strong Man‘, na druhou stranu si z něj všichni dělají srandu, že se z něj nakonec stane ‚kuřátko‘. A on to ví a zdá se, že je mu to úplně jedno,“ hodnotí politický geograf.

Už také zaznamenal názory, že za Trumpovým obratem vůči Rusku a válce na Ukrajině hraje důležitou roli první dáma Melania. „Paní Trumpová je člověk, který je prezidentovi pochopitelně nablízku a má k němu přístup v úplně jiném časovém a prostorovém kontextu než kdokoliv jiný,“ připomíná Romancov.

„Když se podíváme proti proudu času, tak zjistíme, že partneři nebo partnerky lidí, v jejichž rukou byla koncentrovaná moc, na ně standardně měli vliv. Někdy byl více viditelný, jindy v zákulisí. Ale jsou to lidé, kteří s nimi tráví podstatnou část života, takže mě tento fenomén příliš nepřekvapuje,“ doplňuje politický geograf.

Podle Romancova je důležité, že Melania Trumpová pochází z jiné části bývalého socialistického bloku, takže může mít k problematice války na Ukrajině blíž než kdokoliv z lidí kolem Trumpa.

Putinův neosovětský systém

Středeční jednání v Moskvě označuje Romancov jako to, „kde se obě strany utvrdí ve svých pozicích, protože obě jsou velmoci“.

„Myslím, že jednání ovlivní, že Vladimir Putin nemá věrohodné informace o stavu ruské ekonomiky. Na první pohled to vypadá divně, ale režim, který tam Putin vytvořil, je neosovětský. V 80. letech v Sovětském svazu bylo zfalšováno už úplně všechno,“ upozorňuje politický geograf.

Nemyslí si ale, že se blíží konec Putinova režimu. Systém je podle něj natolik robustní, že není důvod se čekat jeho brzké zhroucení.

Nicméně už několik měsíců klesají podle ruských statistik ruské příjmy z ropy, takže roli v jednání se Spojenými státy může hrát i to, že se Putin obává amerických recipročních cel na dovoz ropy.

„Pravděpodobně se toho do jisté míry bojí. Jenomže je potřeba si uvědomit, že Spojené státy nejsou v pozici, že by jim stačilo toto deklarovat a všichni hráči si řeknou, že se odteď budou chovat jako Amerika. Vidíme, že je to něco, co nefungovalo Joeu Bidenovi a nefunguje to ani Donaldu Trumpovi. Spojené státy z mnoha důvodů nejsou zemí, za kterou by seřadil celý svět proti jednomu darebákovi,“ uzavírá Romancov.

