Romancov: Rusko nemá kromě imperialismu na co navazovat. Co zůstane bez pokusů o agresi? Vůbec nic

Ruské imperialistické ambice ohrožují naši nezávislost a suverenitu, prohlásil český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Politický geograf Michael Romancov s tím souhlasí. „Jsou to naprosto neohraničené choutky. Vždycky to tak bylo,“ tvrdí v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. „Představme si Rusko bez vojenské síly a pokusů o agresi. A co vám zbyde? Vůbec nic. Tohle je jediné ‚dědictví‘, se kterým může Rusko pracovat,“ zdůrazňuje. Praha/Moskva 19:03 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský voják před Kremlem, kde si armáda připomněla výročí zapojení do druhé světové války proti Německu z roku 1941 | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Evropa má tendenci Rusko buď podceňovat, anebo přeceňovat, soudí politický geograf Michael Romancov, reálný pohled na fungování Ruska je ale podle něj ojedinělý. Chybou tak bylo například předpokládat, že válka na Ukrajině je už pro Kyjev vyhraná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Michael Romancov, politický geograf z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha. Moderuje Zita Senková

„Jenomže Rusko je obrovské, robustní a dokonce i Rusové jsou schopní se učit. Prostředí válečného konfliktu je darwinistické, doslova tam jde o život. A i ruská armáda se pod tíhou bojů učí a získává kompetence,“ připomíná Romancov, který působí na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzitě Praha.

Souhlasí také s výrokem ministra zahraničí Jana Lipavského, že oživlý ruský imperialismus míří i daleko za západní hranice státu.

„Jsou to naprosto neohraničené choutky. Vždycky to tak bylo. Ruské impérium ale chápalo, že ve světovém systému jsou i ostatní a musí s nimi komunikovat a dělat taktické ústupky. Leninův bolševický režim ale měl za cíl světovou, globální proletářskou revoluci. Sice se už ve 20. letech ukázalo, že je to mimo jejich schopnosti, ale ten cíl nebyl nikdy revidován,“ připomíná politický geograf.

Je velmi důležité, aby Putin na Ukrajině nevyhrál. Jinak nevíme, kde se zastaví, míní exmluvčí NATO Číst článek

Stejné cíle tak má podle něj i dnešní Rusko.

„Musíme proto vzít v úvahu, že minimálně ve střednědobém horizontu budeme mít na Východě za svého bezprostředního souseda zemi, která nás nenávidí, zemi, která je s námi ve válce. A to je nejpodstatnější rozdíl mezi jimi a námi. Oni vědí, že jsou s námi ve válce. Jsme to my, kdo si pořád myslí, že to válka není,“ zdůrazňuje.

Rusko ale podle něj nemá kapacity budovat. „Má obrovské kapacity bořit a brzdit cokoliv, co ve světě probíhá,“ je přesvědčený Romancov a pokračuje:

„A nemají ani na co jiného navazovat. Představme si Rusko bez vojenské síly a pokusů o agresi. A co vám zbyde? Vůbec nic. Tohle je jediné ‚dědictví‘, se kterým může Rusko pracovat.“

Rusko se nezhroutilo

Ani samotné Rusko dnes nemá možnost budovat a změnit se na moderní a inovativní zemi, tyto pokusy podle politického geografa skončily. Není to ale západními sankcemi.

Requiem za Donbas aneb Jak industriální region se směsicí svérázného obyvatelstva mizí před očima Číst článek

„Ruská ekonomika se nezhroutila. Naopak se v extrémně darwinistickém prostředí učí fungovat a zatím se jí daří brzdit většinu problémů. Nevzkvétá, ale data, která ruský režim vypouští do oběhu, vypadají ekonomicky docela dobře,“ připomíná Romancov.

V příštím roce by ale Rusko mělo vydat na armádu až 30 procent státního rozpočtu. I proto se Romancov obává, že se současná válka může táhnout ještě roky a přejít do fáze zamrzlého konfliktu.

„Bude strašně důležité, jak se podaří Ukrajině nebo Rusku komunikovat se zahraničními partnery. Vidíme, že ani Rusko není schopné se dnes opírat pouze o své zdroje. Tohle bude do budoucna určovat ofenzivní schopnosti,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.