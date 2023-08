Romancov: Nové ruské učebnice jsou průšvih, Češi jsou tam nevděční. Rusko je posedlé svou suverenitou

Rusové přepsali vlastní dějiny. Od září studenti středních škol obdrží nové učebnice dějepisu, ve kterých se dočtou například o „speciální vojenské operaci na Ukrajině“, jak Kreml oficiálně nazývá invazi na Ukrajinu a válku trvající už skoro rok a půl. Ruská státní média zveřejnila ukázky několika stránek.

„Celou tuto aktivitu měl na starosti Vladimir Medinskij, který dlouhou dobu sloužil jako Putinův ministr kultury a později byl z této pozice povýšen do pozice Putinova poradce pro oblast kultury,“ vysvětlil okolnosti vzniku nové učebnice politický geograf Michael Romancov v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Poradce v tomto případě podle Romancova neznamená nižší kompetence. „Ve skutečnosti je blíže vůdci,“ doplnil politický geograf z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a z Metropolitní univerzity Praha.



„Medinskij začal v kontextu kultury rozvíjet to, čemu se říká ruská historická politika,“ připomíná Romancov.

Medinskij je tak například autorem výroku, že rozpadem Sovětského svazu ztratilo Rusko historickou suverenitu. Třeba proto, že se v určitém období mohly kritizovat sovětské čistky nebo Moskvou vyvolaný hladomor na Ukrajině.



„Oni nepopírají, že by se to stalo, ale interpretují to nově tak, že to všechno přispívalo k upevnění státu a k zvýšení státní moci,“ zmínil na Dvojce.

„Dneska jsou v Rusku všichni posedlí termínem suverenita. Putin tvrdí, že Rusko patří mezi málo skutečně suverénních zemí,“ připomíná. Takzvaná kulturní suverenita v Medinského chápání znamená „budu si dělat, co chci a nebudu brát ohled vůbec na nikoho“.



Vděční Češi a socha Koněva

„Je to docela průšvih,“ říká Romancov o obsahu nových ruských učebnicích dějepisu. „Když člověk zná pozadí a pak se koukne na úryvky z učebnice, které byly zveřejněny, tak to nemůže překvapit.“

Nová učebnice zmiňuje Česko například v souvislosti se sochou maršála Ivana Koněva. Prezentuje ji slovy:

„V Praze byl zničen památník maršálu Koněvovi, který postavili po válce vděční Češi. Právě Koněv dal rozkaz neostřelovat Prahu těžkým dělostřelectvem. Pražská vláda vyjádřila svou vděčnost takto.“

Na úryvku je podle Romancova zajímavé, jak Rusové operují s vděkem.

„To je jedna z věcí, která trápí ruské elity. Vděk je v jejich očích respekt. To znamená, když je prokazována Rusku a všemu, na co si Rusko ukáže, tak jste vděční a to je v pořádku. V Rusku má být člověk vděčný a jste tedy jejich kamarád,“ vysvětluje Romancov a srovnává:



„Když to neděláte, tak jste nevděčník až neofašista, neonacista, případně nacista.“

„A pak je tam ještě jedna monumentální pitomost o vděčných Pražanech po válce. Ten slavný pomník byl vztyčen v roce 1980, to je i na sovětské poměry už poměrně dost po válce, kterou měl údajně ten pomník oslavovat,“ uzavírá Romancov.



