Romancov: Věčný mír v Evropě skončil, vracíme se do násilného prostoru. Ignorovat válku je zhoubné

Lídři zemí NATO v nizozemském Haagu vynaložili velké úsilí, aby potěšili Donalda Trumpa. Kromě závazku zvýšit výdaje na obranu na 5 procent HDP bylo přijato i velmi opatrně formulované závěrečné komuniké. Americký prezident také nocoval v královském paláci a generální tajemník Mark Rutte o něm mluvil jako o „tatínkovi“. „Servilita v tomhle ohledu není cíl, ale prostředek, aby NATO mohlo fungovat dál,“ komentuje politický geograf Michael Romancov. Interview Plus Praha 15:19 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Romancov | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Oceňuje přitom, že se summit nerozpadl a Aliance se dokázala shodnout na řadě nesmírně důležitých věcí. „Jde to směrem do budoucnosti v horizontu 10 let, což je hrozně důležité. A na druhou stranu vůči Ukrajině nebylo podniknuto nic, co by jakkoli relativizovalo to, co se děje nyní,“ podotýká pro Český rozhlas Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Michael Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Za ještě důležitější, než je stanovení vojenských výdajů na úrovni 3,5 procenta a výdajů na infrastrukturu a bezpečnost na 1,5 procenta HDP ročně, pak považuje to, že budou nepodkročitelné.

„Některé státy to zkusily a ústy svých představitelů naznačily, že by dál chtěly být černými pasažéry, ale zbytek jim dal jednoznačně najevo, že takto to dál nejde,“ poukazuje host Interview Plus.

Navýšení obranných výdajů přitom po spojencích explicitně požadoval už prezident Barack Obama na konci první dekády, ale Evropané to až dosud ignorovali.

„V jistém smyslu musel přijít Donald Trump, ale ještě důležitější je prostě to, že Rusko spustilo válku. Teprve poté evropským politikům spadly šupiny z očí, přitom jim měla stačit už anexe Krymu v roce 2014,“ upozorňuje politický geograf z Katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Věčný mír skončil

Romancov vyzdvihuje proměnu postoje Německa. Současný kancléř Friedrich Merz otevřeně označil Rusko jako hrozbu pro bezpečnost evropského kontinentu. Tento názor je navíc široce sdílen ve Skandinávii, v Pobaltí, Polsku, Velké Británii nebo Francii.

9:22 Lipavský: Summit NATO ukázal, že Aliance jde správným směrem. Trump článek 5 nikdy nezpochybnil Číst článek

„Výrazně slabší je na jihu u zemí jako Portugalsko, Španělsko, možná Řecko. V zásadě správně se naopak chová Itálie a podobně i naše vláda. Ale uvidíme, jak u nás dopadnou volby. Obávám se, že by se Česko mohlo stát zemí, která to, co se děje, relativizuje,“ doplňuje.

Pozastavuje se nad politiky, kteří tvrdí, že se nás válka na Ukrajině netýká a měli bychom se soustředit na sociální výdaje. „To je naprosto zhoubná a zkázonosná politika, protože nemá cenu stavět byty a investovat do čehokoli jiného, když máte souseda, který je více než ochoten to všechno zničit,“ zdůrazňuje.

„Posledních 30 let jsme v Evropě žili v období hlubokého, zdánlivě věčného míru. Ale naše zkušenost, kterou máme vstřebanou, je úplně jiná než zkušenost lidí ve zbytku světa. Nyní se vracíme do globálního prostoru, který je násilný, nebezpečný a konfliktní. A navzdory tomu máme politiky, kteří tvrdí, že to tak není,“ uzavírá politický geograf.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.