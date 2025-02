Romancov: Zelenskyj leží v žaludku Putinovi i Trumpovi. Přesto ruské vítězství Americe neprospěje

Je tu nový svět podle Donalda Trumpa. „Zelenskyj je diktátor bez voleb, odvedl hroznou práci a měl by radši jednat rychle, jinak mu nezbyde žádná země,“ napsal americký prezident na síti Truth Social. „Žvástů jsme od Trumpa v průběhu jeho prvního období slyšeli neuvěřitelné množství. Tehdy ale žvanil v době, kdy nebyla žádná velká válka. Teď žvaní v úplně jiné situaci,“ srovnává v pořadu Osobnost Plus politický geograf Michael Romancov. Osobnost Plus Washington/Praha 18:00 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Trump své výroky podle experta nepronáší jen k Američanům. „Chce mít maximální publikum. A samozřejmě, každý recipient si z toho vybere, co chce. Američané v tom mohou vidět příslib daňových úspor, Rusové to mohou vidět jako příslib, že Američané jsou ochotni jim jít na ruku. A my v tom vidíme vyhrožování,“ vysvětluje politický geograf Michael Romancov.

Výroky posledních dní budí skutečně v Evropě obavy. Občas působí i proti demokratickým západním principům.

„Donald Trump, pokud je mi známo, nikdy neusiloval o to být skutečně vůdcem demokratického světa. On tvrdí, že mu jde o Spojené státy a jejich moc. A v tomto ohledu je podle mě autentický,“ uznává Romancov.

I přes Trumpovy výroky o tom, že třeba Ukrajina začala válku, jsou podle Romancova Spojené státy spojencem Kyjeva. „Jestli je tím spojencem i Donald Trump, to netuším, protože až ve Washingtonu nastane ráno, může být zase všechno úplně jinak. Ale myslím si, že Spojené státy ještě pořád spojencem jsou,“ usuzuje politický geograf.

Ani pro Donalda Trumpa by totiž prohra Ukrajiny nebyla strategicky výhodná. „Pokud by došlo k ruskému vítězství na Ukrajině, tak to Spojeným státům nebude prospívat. To si myslím, že je určitá elementární logika, která přes všechno, co Trump říká, je mu podle mě nějakým způsobem zřejmá,“ říká Romancov a dodává:

„Jde o to, nakolik Trump bere západní svět vážně. Pokud to neví on, tak by to ale měli vědět lidé v jeho administrativě – to, že Spojené státy jsou nejsilnější mocností, je dáno i tím, že mají západní spojence.“

Nevyzpytatelné výroky zaznívaly od Trumpa už během jeho prvního volebního období. Teď je ale situace citlivější, protože v Evropě zahájilo Rusko válku.

„Já bych Trumpa trochu přirovnal k našim dvěma exprezidentům. Václav Klaus, když svého času žvanil, tak taky nebyla žádná válka. Jenže když žvanil Miloš Zeman, tak už válka byla. A najednou jsme viděli, o co větší problém slova Miloše Zemana jsou, protože se úplně změnil kontext,“ podotýká politický geograf.

Rusko a Amerika

Další vývoj války na Ukrajině se těžko odhaduje. Jednou z nejpravděpodobnějších variant podle Romancova je, že Rusko zmaximalizuje své územní zisky zatlačením Ukrajiny na administrativní hranice zbylých oblastí, které se snaží získat pod kontrolu.

„Zatím těch oblastí z Ukrajiny ukradli pět, které mají pod kontrolou – pokud jde o zbývající čtyři, tedy Luhanská, Doněcká, Záporožská a Chersonská oblast, tak tam ještě Ukrajinci část území drží,“ připomíná.

Na tomto půdorysu by se mohli dohodnout Donalda Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a mohli by dotlačit k podpisu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Ale pokud jsem správně pochopil to, co Američané říkali, tak tato eventualita v tento okamžik bezprostředně není na stole,“ uklidňuje Romancov a doplňuje:

„Když se podíváme na to, co říkala ruská strana, tak chtějí s Američany znovu naladit standardní vztahy. Ty standardní teď nejsou. Jedna z důležitých priorit bude, že obě země zase budou mít plnohodnotně vybavené ambasády svým diplomatickým personálem. Od toho se má teprve odvíjet to další, tedy Ukrajina.“

Politický geograf také upozorňuje, že bez ohledu na to, jakým směrem se situace bude vyvíjet, to dnes působí, že Zelenského se chce zbavit jak Putin, tak Trump.

„Trump řekl, že Zelenskyj je diktátor, že je to člověk bez legitimity. Tím úplně potvrdil ruskou rétorickou pozici. V tento okamžik to vypadá, že Zelenskyj jim leží v žaludku oběma,“ myslí si Romancov.

Objevil se také názor, že by Zelenskyj po ukončení války nemusel obhájit politický mandát. Rusové mají podle Romacova šanci, že by k tomu mohlo dojít.

„Každý politik, který se uchází o znovuzvolení to bez ohledu na to, jak byl úspěšný v prvním období a co všechno vykonal, nemá dopředu dané. Dopředu to má dané pouze Putin a jemu podobní. Vzpomeňme si na Winstona Churchilla – válečný vůdce, nesmírně populární, ale přesto byl poražen ve volbách,“ uzavírá.

