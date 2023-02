Schovávání knih a zákony o menstruaci. Možný prezidentský kandidát DeSantis proměňuje Floridu

Učitelé na Floridě ve strachu až z trestu vězení odstraňují knihy z dosahu studentů. V tomto americkém státě úřady taky navrhují, aby sportovkyně z řad středoškolaček musely povinně uvádět detaily o své menstruaci. Je to směr, kterým se Florida ubírá poté, co si na podzim guvernérem jednoznačně znovu zvolila Rona DeSantise. A Spojené státy čekají, jestli se tento republikán zapojí do prezidentských voleb 2024. Od stálého zpravodaje Tallahassee 9:58 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Guvernér Floridy Ron DeSantis | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Na Floridě začal platit zákon, který nařizuje, aby každá kniha, která se ve škole objeví, byla schválená jako nezávadná, jen tak se smí objevit ve školní knihovně, na poličkách ve třídách nebo u pedagogů v kabinetu.

Pokud učitel vystavuje knihu, která schválená není a která by byla podle státních úřadů škodlivá pro nezletilé, hrozí mu podle současné legislativy na Floridě v krajním případě až pět let vězení.

Proto na některých místech dostali učitelé nařízeno, aby neprověřené knihy zatím radši schovali, nebo úplně odstranili. Ti to v obavě o své zaměstnání nebo i o trestní stíhání dělají, někde to děti prý i oplakaly. Tyto případy popisují deník Washington Post nebo magazín Business Insider, který přináší přímo zpověď Dona Fallse, jednoho z učitelů, kteří své knihy raději zakryli.

K tomu se na Floridě přidává mimo jiné třeba návrh, o kterém bude příslušný státní úřad během února rozhodovat, tedy aby středoškolské sportovkyně musely povinně uvádět podrobné údaje o své menstruaci, aby směly sportovat v ženské kategorii.

Kritici upozorňují, že Ron DeSantis dělá z Floridy autoritářskou laboratoř Ameriky, zavádí cenzuru, represe menšin a atmosféru strachu. Republikánský guvernér o těchto opatřeních tvrdí, že jsou potřeba na ochranu mládeže proti indoktrinaci nebo pro férovou soutěž mezi dívkami.

DeSantis jako prezident

Podle průzkumů se zatím zdá, že DeSantis jako jediný může reálně konkurovat Donaldu Trumpovi v republikánských primárkách pro prezidentské volby v příštím roce. Není ale jasné, zda bude kandidovat.

DeSantis za sebou sešikoval řadu silných sponzorů, podle amerických médií se na možnou kandidaturu v zákulisí připravuje. Stále ale není jisté, jestli při svém relativní mládí ještě nepočká, až nebude zapotřebí přímá konfrontace s Donaldem Trumpem, protože DeSantis cílí na stejné voliče a pro řadu z nich je takovým Trumpem, který je mladší, lépe se kontroluje a má větší šanci porazit demokraty.

DeSantis si zatím dává pozor, aby Trumpa přímo slovně neatakoval, i když Trump už DeSantise veřejně slovně napadá. Některé průzkumy dávají DeSantisovi v primárkách dobré šance, ale on si zřejmě je vědom i toho, že i kdyby Trumpa v primárkách porazil, Trump by mohl kandidovat nezávisle na republikánské straně a tím jejího kandidáta v hlavních volbách možná i zničit.

Průzkum z tohoto týdne říká, že pokud by Trump primárky prohrál a kandidoval na svou pěst, víc než čtvrtina voličů z republikánských primárek by mu zůstala věrná, podpořila by jeho, a ne oficiálního kandidáta republikánů.