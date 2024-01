DeSantis se snažil být lepší verzí Donalda Trumpa, voliči ale chtějí originál, říká amerikanistka

Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis odstoupil z boje o prezidentské křeslo a jako další neúspěšní kandidáti podpořil kampaň exprezidenta Donalda Trumpa. Ještě před rokem byl přitom považovaný za jeho hlavního vyzyvatele v republikánských primárkách. „DeSantis se snažil být lepší verzí Donalda Trumpa, voliči ale chtějí originál,“ říká pro Radiožurnál vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha Kateřina Březinová. Rozhovor Praha 17:29 22. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Guvernér Floridy Ron DeSantis v New Hampshire | Foto: Reba Saldanha | Zdroj: Reuters

Je jasné, že DeSantise k tomu rozhodnutí odstoupit z prezidentské kandidatury přivedl výsledek klání republikánů v Iowě, kde guvernér Floridy zaostal za Trumpem o třicet procentních bodů. Přitom právě v tomto státě si věřil. Proč to pro něj i na středozápadě dopadlo tak neslavně?

DeSantis skutečně nepodcenil nic, co se týče Iowy. Objížděl velice pečlivě celý stát, počítal dokonce s podporou guvernéra Iowy a celé řady důležitých evangelikánských figur v tomto státě – a přesto to nestačilo.

„DeSantis se snažil být lepší verzí Donalda Trumpa, voliči ale chtějí originál," říká pro Radiožurnál vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha Kateřina Březinová.

Ta odpověď částečně spočívá v tom, že když se dělaly takzvané exit polls, tedy průzkumy u lidí, kteří již svou podporu vyjádřili, tak ti, kteří se rozhodli podpořit Donalda Trumpa, měli dlouhodobě jasno. Více než před měsícem, či dokonce před čtyřmi lety měli jasno, že budou stát za Donaldem Trumpem. V tomto směru tak o DeSantisovi vůbec neuvažovali.

Pouze ti voliči, kteří se rozhodovali měsíc a méně před samotnými primárkami v Iowě, se rozhodovali mezi Nikki Haleyovou a DeSantisem. V Iowě opravdu oba republikánští kandidáti ztráceli na Donaldu Trumpovi. Ten měl na středozápadě velmi silnou základnu, pracující evangelikány a ne tolik univerzitně vzdělané lidi.

The New York Times o debaklu DeSantise píší jako o spektakulární implozi. Když se podíváme na tu jeho dlouhodobou kampaň, kde udělal DeSantis chyby? Průzkumy ze začátku loňského roku mu totiž přisuzovaly preference na úrovni Trumpa.

Když DeSantis zahájil svou kampaň, pohlíželo se na něj jako na velmi vážného kandidáta, který by skutečně mohl být vyzyvatelem Donalda Trumpa. Nikdy ale není možné překonat svůj vlastní vzor. DeSantis se snažil být tím lepším Donaldem Trumpem, nebo jak on často říkal ‚Donald Trump bez trestních oznámení a nejrůznějších soudních tahanic‘.

Někdy o sobě také říkal, že je ,Trump verze dvě‘, nebo dokonce ,ten Trump bez chaosu‘. Jak se ale ukázalo, tak voliči chtějí originál. Minimálně ti v Iowě se jasně vyslovili, že chtějí originál – chtějí Donalda Trumpa i s tím chaosem.

Dá se už teď s jistotou říci, že Trumpovi mohly u republikánů pomoct obžaloby, které jsou proti němu vzneseny? Když uspěl DeSantis, který chtěl být Trumpem, ovšem bez těchto excesů?

To je velmi dobrá otázka, protože tady myslím, že se nám před očima odehrává nějaká úplně nová kapitola. A to nejenom v dějinách strany republikánů, ale možná i našeho sledování a chápání toho, jak vypadá proces voleb a vybírání kandidátů.

Viděli jsme, že Donald Trump, je velmi favorizovaným kandidátem u své věrné základny, a to i přes to, že se ‚vykašle‘ na všechny debaty.

Může čelit desítkám trestních žalob, tak jak jim čelí. Ne přesto, ale právě proto může být tím favoritem strany republikánů.

Ukázalo se, že si Donald Trump v čase iowských primárek odskočil do Washingtonu na jeden soud, u kterého vůbec nemusel být. Dokonce tam ani nic neříkal. Celé to ale bylo pojaté jako extrémně úspěšná fundraisingová kampaň.

Trump si skutečně tímto způsobem zajišťuje hlasy a zjišťuje se, že to na jeho základnu funguje velmi spolehlivě a dobře.

Republikánské primárky se po odstoupení DeSantise zřejmě zužují na souboj exprezidenta Trumpa a bývalé guvernérky Jižní Karolíny Nikki Haleyové. Jak si vede Haleyová před primárkami ve státě New Hampshire, které jsou za dva dny?

Nikki Haleyová si docela věří a na New Hampshire sázela. Její výsledek v Iowě nebyl takový, v jaký skrytě doufala. Potřebovala ukázat, že obstojí nejenom u univerzitně vzdělaných potenciálních voličů strany republikánů, kteří tedy žijí spíše v New Hampshire než v Iowě. Především potřebovala ukázat, že obstojí u lidí manuálních profesí a středního či základního vzdělání. To se úplně nepovedlo.

V New Hampshire si věří mnohem více. Je velmi zajímavá nejenom tím, že je to jediná žena republikánského primárkového klání, ale zajímavě balancuje i na takové té rétorice ‚jsem žena, jsem druhou generací rodiny imigrantů, kteří přišli z Indie do USA‘. Samozřejmě to je ale pro konzervativní voliče trošku komplexní sdělení.

Ona se tedy jedním dechem definuje jako žena, ale zároveň nepřestává zdůrazňovat, že je věrnou manželkou a zkrátka stále ženou. ‚Jsem silná, ale přesto jsem ženou‘.

Myslím, že skutečně šance má. Z analýz nevyplývá, že by byla tak silnou kandidátkou, aby mohla nějakým způsobem ohrozit toho – v tuto chvíli již jediného, ale zásadního rivala – Donalda Trumpa.

S jejím jménem se často spekuluje ohledně viceprezidentky, nebo někoho, kdo by mohl stranu republikánů zatraktivnit i pro voliče, kteří nebudou vždycky jenom starší a bílí.

Je tam celá řada menšin a některé z nich se také přiklání ke straně republikánů.

Je tedy možné, že Nikki Haleyová si sice třeba neodnese ten maximální výsledek z New Hampshire, bylo by to spíše nepravděpodobné. Může to ale znamenat nějaké zajímavé, strategické rozhodování, co se týče strany republikánů a jejich postavení prezidentského tandemu.