Ztráty v průzkumech, propouštění lidí a finanční problémy. DeSantisova kampaň má problémy

Floridský guvernér Ron DeSantis dál prohlubuje ztrátu na amerického exprezidenta Donalda Trumpa v průzkumech před prezidentskými primárkami Republikánské strany. A klesající preference nejsou jediným problémem jeho kampaně. Nedávno třeba také oznámila, že propustila více než třetinu pracovníků, a to kvůli obavám z velkých výdajů. Jeden z propuštěných ale předtím podle médií sdílel video se symbolem spojeným s nacisty. Washington D.C. 12:17 31. července 2023

DeSantisovi se hromadí problémy zhruba dva měsíce poté, co jeho kampaň zaznamenala rozpačitý start. Guvernér Floridy se ji rozhodl na konci května spustit netradičně při rozhovoru vysílaném na twitteru, akci však vykolejily technické potíže.

Nyní se mluví o tom, že 44letý bývalý kongresman se snaží svou kampaň „restartovat“.

Poté, co na podzim s přehledem obhájil vítězství v guvernérských volbách ve třetím nejlidnatějším státě USA, si DeSantis upevnil pozici hlavního Trumpova vyzyvatele pro nadcházející primárky.

V celoamerických průzkumech mezi republikánskými voliči se na začátku roku na exprezidenta téměř dotáhl, s podporou místy i nad 30 procenty republikánů.

V posledních měsících však jeho preference prakticky neustále klesají. DeSantis si sice v poli republikánských kandidátů, které čítá asi 15 jmen, drží druhou pozici, jeho podpora se však v červenci dostala pod 20 procent, zatímco Trump se drží těsně nad 50 procenty.

Ještě znepokojivější je možná pro guvernéra čerstvý průzkum ze státu Iowa, kde skončil jen o pět procentních bodů před senátorem Timem Scottem.

Právě v Iowě se v polovině ledna výběr stranického kandidáta do voleb rozběhne, vývoj v tomto státě je tak pro kandidáty extrémně důležitý.

DeSantis vstoupil do boje o Bílý dům s programem, který je velmi podobný Trumpově politice, od tvrdých protiimigračních plánů přes důraz na kriminalitu a „kulturní války“, až po nejasný postoj k podpoře Ukrajiny. Svého hlavního rivala kritizuje jen velmi vzácně a zatím není jasné, zda to aktuální transformace jeho kampaně zásadně změní.

Minulý týden při vystoupení ve státě New Hampshire floridský guvernér poznamenal, že Trump nesplnil sliby z roku 2016, jako je stavba zdi na hranici s Mexikem nebo „vysušení bažiny“, což je slogan označující personální čistky ve Washingtonu.

Podle webu Politico však výraznější změna jeho rétoriky nebyla patrná a například při pátečním projevu v Iowě DeSantis opět ani jednou nepoužil exprezidentovo jméno.

Změna strategie DeSantisovy kampaně podle médií pramení i z finančních faktorů. Televize NBC News před dvěma týdny uvedla, že většina příspěvků, které nasbíral v květnu a červnu, pocházela od velkých dárců, kteří přispěli nejvyšší možnou částkou a podle zákona už mu nemohou poslat další peníze.

Deník The New York Times zase minulý týden psal o „skepticismu“, s nímž se u některých dárců setkává. „Významní republikánští sponzoři se od něj distancují, protože jsou zklamaní z jeho výkonu a jeho kampaně,“ píše list s odvoláním na informované zdroje.

Volební štáb za této situace sdělil, že propouští 38 lidí pracujících na různých oblastech kampaně. To je podle médií více než třetina původního počtu. Štáb v prohlášení uvedl, že cílem kroku je zvýšit efektivitu kampaně a „dostat Rona DeSantise do co nejsilnější pozice“.

Přibližně ve stejnou dobu se začaly objevovat zprávy o propuštění mladého autora projevů Natea Hochmana. Ten předtím na internetu sdílel montáž oslavující DeSantisův program, na jejímž konci se objevuje symbol známý jako Sonnenrad.

Kruhový vzor si v minulém století osvojili nacisté a dodnes jeho různé variace používají hlasatelé bělošské nadřazenosti, uvádí organizace Liga proti hanobení (ADL). Podle webu Axios Hochman nejen že video sdílel, ale také jej sám vytvořil.

„Nate Hochman už není součástí kampaně. A dále to nebudeme komentovat,“ reagoval DeSantisův tým.

Kromě toho guvernéra a jeho tým minulý týden potkala také dopravní nehoda, když byla kolona na cestě na setkání s dárci ve státě Tennessee.

„Kandidát nebyl zraněn, což byla možná nejlepší zpráva, jakou kampaň za delší dobu dostala,“ komentoval vývoj veřejnoprávní rozhlas NPR.