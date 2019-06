Rusko odškodní Kazachstán za dodávky znečištěné ropy. Celkem zaplatí 76 milionů dolarů

Rusko zaplatí Kazachstánu odškodné 15 dolarů za každý znečištěný barel ropy. S odkazem na zdroje z odvětví to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters. Celková suma se tak vyšplhá na 76 milionů dolarů (1,7 miliardy Kč). Více zdrojů, na které se agentura odvolává, předběžnou dohodu mezi Kazachstánem a ruským státním provozovatelem ropovodů Transněfť označilo za průlom v krizi kolem kontaminované ruské ropy. Krize zasáhla i Českou republiku. Moskva 21:38 27. 6. 2019 (Aktualizováno: 22:36 27. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropné nádrže společnosti Transněft | Foto: Yuri Maltsev | Zdroj: Reuters

„Je to první skutečný pokrok od doby, kdy krize v dubnu propukla,“ řekl jeden ze zdrojů. Konečnou dohodu ale ruská společnost Transněfť a kazašský KazTransOil teprve podepíší, upozornil další zdroj.

Zprávy o znečištění ropy organickými chloridy se objevily na konci dubna, kdy byla znečištěná ropa zjištěna v přístavu Usť-Luga na pobřeží Baltského moře a v ropovodu Družba. Ten surovinu přivádí do Běloruska, Německa, Polska, na Ukrajinu, Slovensko, do Maďarska a do České republiky.

Moskva vyšetřuje nové podezřelé kvůli znečistění ropy. Jde o čtyři zaměstnance Transněfti Číst článek

Celkem takto bylo přepraveno asi pět milionů tun kontaminované ropy, včetně 700 tisíc tun ropy kazašské, kterou většinou nakoupila obchodní společnost Vitol.

Země napojené na ropovod Družba dovoz ruské ropy zastavily. Do Česka byl dovoz obnoven koncem května.

Náměstek ruského ministra energetiky Pavel Sorokin tento měsíc uvedl, že odškodné se bude vyjednávat případ od případu. Kompenzace by podle něj měly být předmětem jednání mezi prodejci a odběrateli ropy. Jejich výše ale podle tehdejšího sdělení ruského náměstka bude jiná v případě Družby a jiná v případě Usť-Lugy.

Odškodné patrně nebude platit stát, ale Transněfť, což je státní provozovatel ropovodů. Podle jednoho ze zdrojů bude klíčové, jakou dohodu uzavře Transněfť s největším ruským producentem ropy, firmou Rosněfť. Od toho se bude odvíjet výše odškodného pro další producenty a odběratele.