Brazilské pobřeží včetně některých známých pláží znečistila ropa. Zdroj je zatím neznámý

Přes 1500 kilometrů severovýchodního pobřeží Brazílie znečistil dosud nevyjasněný únik ropy. Brazilská agentura pro ochranu životního prostředí (IBAMA) v pátek uvedla, že ropa nepochází z vrtů ani z obchodní činnosti brazilské státní ropné společnosti Petrobras. Havárii nehlásí ani žádná z ropných plošin, které působí v brazilských vodách. Surovina znečistila některé pláže a škodí rostlinám i živočichům, informovala agentura Reuters. Brasília 17:11 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle úřadu je nejpravděpodobnější, že se ropa se vylila z některého tankeru. (ilustrační foto) | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Úřady uvedly, že je nejpravděpodobnější, že ropa se nedaleko od brazilského pobřeží vylila z některého tankeru. Podle testů totiž pochází všechna ze stejného zdroje a na pláži ve státě Segipe rovněž na pobřeží vyplavaly dva barely. Teorii se však zatím nepodařilo potvrdit.

Policie navrhla obvinit dvě firmy kvůli protržení důlní nádrže v Brazílii. Tvrdily, že je bezpečná Číst článek

„Takovouhle havárii jsme v Brazílii ještě neměli. Je to poprvé, co jsme svědky tak rozsáhlé nehody, která má nevyjasněný původ,“ řekl agentuře Agencia Brasil jeden z pracovníků IBAMA.

Podle agentury havárie zasáhla pláže v sedmi brazilských státech včetně těch světově proslulých jako Praia do Futuro ve městě Fortaleza nebo Maragogi ve státě Alagoas. Místní média zveřejnila fotografie mořských želv pokrytých černou hustou tekutinou. Úřady některé z želv ve státě Rio Grande do Norte zachránily a odvezly do středisek na ochranu zvířat. Řadu dalších živočichů však havárie zahubila, oznámila IBAMA bez bližších detailů.

Společnost Petrobras ve vyjádření uvedla, že ačkoliv za únikem ropy nestojí, pomáhá s čistícími pracemi, do nichž se zapojilo okolo stovky jejích zaměstnanců.

Podle Anny Caroliny Loboové z brazilské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF) tato havárie ukazuje, jak slabý je brazilský dozor nad děním na moři. „Brazílie má málo lodí a analytiků, kteří sledují, co se v našich vodách děje,“ řekla agentuře AP. Dohled nad mořem podle ní dál slábne od začátku letošního roku, kdy do funkce nastoupil prezident Jair Bolsonaro. Ten opakovaně kritizoval práci nevládních organizací a aktivistů a snížil rozpočet agenturám chránícím životní prostředí, včetně IBAMA.