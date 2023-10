V Jihočínském moři se srazila rybářská loď s ropným tankerem. Tři lidé zemřeli

V Jihočínském moři zemřeli tři filipínští rybáři poté, co do jejich lodi narazil ropný tanker plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, 11 lidí srážku a následné potopení lodi přežilo. Podle agentury Reuters to ve středu oznámila filipínská pobřežní stráž, která také uvedla, že šlo o neúmyslnou srážku.

Manila 7:27 4. října 2023