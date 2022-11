Družba opět přivádí do Maďarska, na Slovensko i do Česka ruskou ropu. Z provozu ho vyřadil raketový útok

Ropovodem Družba do Maďarska, na Slovensko i do Česka opět proudí ruská ropa. Obnovení dodávek do svých zemí ve středu odpoledne oznámili maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, slovenské ministerstvo hospodářství a také české Mero. Potrubí po odstávce funguje zatím se sníženým tlakem. Družba přivádí ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka, kvůli raketovému útoku byla na ukrajinském území od úterního večera mimo provoz.

Bratislava/Budapešť/Praha 18:33 16. listopadu 2022