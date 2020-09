Roušky ve školách: ano, nebo ne? Postoj evropských států se různí, rozdíly jsou i v rámci zemí

Podobně jako v Česku se debaty o nošení roušek vedou napříč všemi státy Evropy. S příchodem školního roku se řešilo a někde stále řeší zejména to, zda si mají ústa a nos zakrývat i žáci a studenti, kde přesně by měli roušky nosit a jak starých dětí by se povinnost měla týkat. Zatímco některé evropské vlády zavedly nošení roušek pro žáky starší 11 let, v případě Španělska to platí i pro šestileté děti. Někde naopak roušky nemusí nosit vůbec. PŘEHLED Berlín/Madrid/Paříž 6:54 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První školní den na Gymnáziu Jana Keplera | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Německo

V sousedním Německu, které podobně jako řada dalších evropských zemí v posledních týdnech čelí zhoršující se epidemiologické situaci, mají rozhodnutí o nošení roušek v rukou jednotlivé spolkové země. Většina z nich zakrývání úst a nosu nařizuje v hromadné dopravě a v obchodech, některé státy pak dokonce i na venkovních trzích.

Zatímco v některých spolkových zemích už nový školní rok začal, jiné se na návrat dětí do lavic teprve chystají a stejně tak je v jednotlivých německých regionech rozdílný i přístup k nošení roušek ve školách. Povinnost mít zakrytá ústa a nos během vyučování jako první spolková země zavedlo Severní Porýní-Vestfálsko, nově se k němu přidalo také Bavorsko, kde školní rok začíná 8. září. Povinnost nošení roušek tam bude platit po dobu devíti dnů pro žáky pátých tříd a výše.

Jak upozorňuje server The Local, v době vrcholu pandemie velká většina Němců povinnost zakrývat si ústa a nos podporovala, v současnosti se ale objevují názory, že by nařízení o rouškách měla být mírnější. A objevují se i mnohé případy porušování zavedených nařízení. Například berlínský dopravní podnik Berliner Verkehrsbetriebe v polovině léta oznámil, že během pouhých tří týdnů přistihl zhruba 30 tisíc lidí bez nasazené roušky, přestože je jejich nošení v hromadné dopravě povinné.

Terčem kritiky se v Německu stávaly také rozdílné pokuty za porušení nařízení o rouškách, jejich výše se totiž napříč spolkovými republikami lišila i o dvě stovky eur. Po čtvrteční konferenci kancléřky Angely Merkelové se spolkovými premiéry se částka pokut alespoň trochu harmonizovala – za porušení v Německu nově hrozí pokuta nejméně 50 eur (přes 1300 korun). Například ve zmíněném Bavorsku ale pokuta dosahuje 250 eur a v případě opakování přestupku dokonce 500 eur.

Francie

Poměrně přísný postoj k nošení roušek razí Francie, která minulý týden evidovala rekordní denní přírůstky počtu nakažených. Například v sobotu 28. srpna úřady ohlásily 7379 infikovaných, což je druhý nejvyšší počet nově nakažených za 24 hodin od začátku pandemie.

Studenti a děti od jedenácti let věku si musejí zakrývat nos a ústa také ve vnitřních prostorách škol. Zároveň mají být posunuty začátky a konce vyučování tak, aby se zamezilo seskupování velkých skupin žáků a studentů při příchodu a odchodu z budovy.

Roušky musejí Francouzi nosit nejen v prostředcích hromadné dopravy, v obchodech nebo kostelech, ale také při pobytu ve vybraných venkovních lokalitách po celé zemi. Od 1. září pak úřady zavedly povinné nošení roušek na pracovišti s výjimkou samostatných kanceláří.

V Paříži a jejím nejbližším okolí navíc v pátek začala platit povinnost zakrývat si ústa a nos na veřejnosti, výjimku mají jen cyklisté, lidé sportující venku a děti mladší 11 let. Roušku musí mít i lidé na skútrech nebo motocyklech. Tímto pravidlem se musí řídit zhruba sedm milionů lidí.

Korespondentka britské BBC ve Francii podotýká, že původně mělo nové opatření v Paříži platit i pro cyklisty, běžce a chodce. Proti tomu se ale vzedmula vlna kritiky, podle které by takový krok znamenal více škody než užitku, úřady totiž lidi vyzývají, aby hromadnou dopravu využívali co možná nejméně.

Rakousko

V Rakousku, které má tento týden zavést semaforový systém sledování koronavirové situace na jeho území, lidé musí nosit roušky v prostředcích městské hromadné dopravy a ve vybraných uzavřených prostorech, jako jsou obchody s potravinami, banky, úřady, pošty a lékařská zařízení. Povinnost nosit roušky ve školách ale Vídeň zrušila v polovině června.

Přísnější postoj ještě před pár dny razily Horní Rakousy sousedící s Českem. Vedení tohoto severorakouského regionu začátkem července zavedlo povinnost nosit roušky prakticky ve všech vnitřních prostorech, včetně restaurací či kadeřnictví. S ohledem na očekávané zavedení koronavirového semaforu ale Horní Rakousy nařízení od pátku 29. srpna zrušily.

Děti ve Francii čekají na otevření školy | Zdroj: Reuters

Belgie

Od dvanácti let věku si musejí zakrývat ústa a nos školáci v Belgii. Jak na tiskové konferenci minulý pátek vysvětlil belgický virolog Steven Van Gucht, který v době pandemie radí belgické vládě, zavádět povinnost roušek pro mladší žáky podle něj „není dobrý nápad“ nejen kvůli tomu, že takto malé děti nedokážou s rouškami správně zacházet.

Kromě školních zařízení musejí Belgičané nosit roušky v hromadné dopravě, ale také ve většině veřejných uzavřených prostorech jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny či soudy. Povinnost nicméně neplatí pro děti mladší 12 let.

Nad rámec toho mohou lokání úřady opatření v jednotlivých regionech zpřísnit podle aktuální epidemiologické situace, stejně jako to v polovině minulého měsíce udělala regionální vláda v Bruselu. Tamní úřady tehdy zavedly povinnost zakrývat si ústa a nos na všech veřejných prostranstvích včetně ulic nebo parků. Výjimku dostali jen lidé se zdravotním postižením nebo ti, kteří na ulici sportují nebo vykonávají těžkou fyzickou práci, kam spadá například oprava silnic.

Španělsko

Návrat dětí do škol v době zhoršující se situace způsobené šířením koronaviru byl v srpnu velkým tématem také ve Španělsku. Od červnového ukončení nouzového stavu si covidová opatření řídí jednotlivé španělské regiony, ministerstvo školství nicméně vydalo alespoň doporučení, která jim mají sloužit jako vodítko – žáci mají ve školách nosit roušky a výuka má probíhat v menších skupinách, detaily si ale stanoví samotné vlády autonomních regionů.

Ve většině Španělska mají být roušky povinné už pro děti od šesti let, například Katalánsko už ale oznámilo, že bude zakrývání úst a nosu ve školách vyžadovat až u žáků od 12 let. Liší se i počet dětí rozdělených do jednotlivých skupin. V případě madridského regionu skupiny čítají dvacet žáků, v Andalusii to je 25 a v Katalánsku také po dvaceti, ale jen na prvním stupni.

V souvislosti se startem nového školního roku ale rodiny ve Španělsku řeší i další možné problémy, popsala minulý týden pro iROZHLAS.cz Kateřina Ferenčíková, která dlouhodobě žije v regionu Baskicka.

„Rodiče se bojí toho, jak bude návrat dětí do škol vypadat. Jsou připraveny různé scénáře – výuka prezenční, střídání prezenční a distanční výuky po týdnech, anebo karanténa. Vím, že některé školy chtějí dětem měřit teplotu, a pokud ji některé dítě bude mít, půjde do karantény. To vyvolalo mezi rodiči paniku, protože děti mohou mít teplotu samozřejmě z různých důvodů. Tady ale není nic jako ‚paragraf‘, pokud tedy máte dítě nemocné, je to víceméně váš problém,“ vysvětlila Ferenčíková.

Aby výuku mohly sledovat i děti, které budou muset kvůli koronaviru do karantény, tak Madrid nebo Katalánsko plánují vybavit třídy kamerami.

Právě ve Španělsku roste počet případů nákazy covidem-19 z evropských zemí nejrychleji, uvádí srovnání Evropského střediska pro prevenci kontrolu nemocí (ECDC). Kromě madridského regionu patří mezi nejhůře zasažené oblasti koronavirem Katalánsko, Baskicko a Aragonie. Roušky jsou na veřejnosti povinné v celém Španělsku a pokuta za nedodržování pravidel dosahuje až 100 eur (asi 2600 korun).

Řecko

V Řecku, kde se start nového školního roku kvůli koronaviru odložil na 14. září, mají být roušky povinné ve všech vnitřních prostorech škol. Kromě toho je zakrývání úst a nosu povinné také v hromadné dopravě, supermarketech nebo lékárnách. Oblíbená turistická destinace v současnosti eviduje přes deset tisíc případů nákazy a zhruba 270 úmrtí v souvislosti s covidem-19.

Itálie

Po zhruba půlroční pauze se na návrat dětí do škol chystá také Itálie, kde má výuka začít stejně jako v Řecku v 14. září. Nošení roušek na chodbách pak bude povinné pro žáky i studenty.

Velká Británie

Na Britských ostrovech se povinnost nošení roušek ve školách týká jen starších žáků. Nemusí je nosit ve třídě, ale jen na chodbách a v dalších společných prostorech. A zatímco ve Skotsku a Severním Irsku si musí ústa a nos zakrývat všichni žáci starší 12 let, v Anglii se to týká jen oblastí se zvýšeným výskytem případů covidu-19.

„Žáci se vrací do výrazně jiného školního prostředí, než v březnu opouštěli,“ říká pro britskou televizi BBC Michael Allen, ředitel jedné ze škol v severoirském městu Londonderry, který doufá, že už takovýto školní rok nikdy nepřijde.

Nizozemsko

Nizozemská vláda oznámila, že děti do škol v rouškách nemusí, některé školy ale žádají žáky, aby je nosili.

Polsko

Povinně nemusí nosit roušky ve školách ani děti v Polsku, ředitelé ale mohou individuálně zavést tuto povinnost například pro pohyb na školních chodbách. Stejně jako v Česku nakonec školní rok v Polsku odstartoval 1. září, přestože se ozývaly hlasy, aby byl nástup dětí do lavic odložen.

Slovensko

Druhý zářijový den se do školních lavic vrátili také děti na Slovensku, kde je nošení roušek povinné pro starší žáky, studenty a samozřejmě učitele ve všech vnitřních prostorech škol. Výjimku dostali žáci prvního stupně základních škol a žáci s postižením sluchu nebo se středním a těžkým mentálním postižením.

Švédsko

Švédsko, které se rozhodlo jít v boji proti koronaviru od počátku vlastní cestou, se rouškám ve školách také brání. „Země jako Španělsko nebo Belgie zavedly nošení roušek, počet nakažených ale neustále roste. Víra v to, že roušky dokážou řešit náš problém, je v každém případě velice nebezpečný,“ prohlásil v srpnu švédský epidemiolog Anders Tegnell, podle kterého není důvod, aby země svůj přístup měnila.