Rozděl a panuj. Více než sto let fungující záležitost, kterou se Putin snaží rozeštvat Západ, říká Bříza

Rozděl a panuj. Ví Západ, že ho chce Putin rozdělit? „Trump s Putinem probrali bezpečnostní situaci celoevropského charakteru a k tomu dokázali rozehrát hokejovou partii mezi NHL a KHL. Putin ví, že pro Trumpa je důležitější Blízký východ než rusko-ukrajinský konflikt," vysvětluje bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza v pořadu Co se děje se světem na Radiožurnálu. Praha 19:02 21. března 2025

Putin to dělá docela chytře, může Západ za téhle situace trvale udržet jednotu?

Domnívám se, že v tuto chvíli ano, hlavně koalice ochotných.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bříza: Putin ví, že pro Trumpa je Blízký východ důležitější než Ukrajina

Ví Západ, že ho Putin chce rozdělit?

Bezesporu - rozděl a panuj. To je více než sto let fungující záležitost, kterou se Putin snaží rozdělit svět jako takový, především kolektivní Západ. Tuším, že to byl ruský novinář, který se ptal ministra obrany Šojgua přesně na toto téma. Ptal se, zdali hlavním cílem Ruska je, aby cizí národy, například Poláci, Češi nebo Slováci, poslouchaly ruskou vládu. On se zasmál, pousmál a řekl: „V žádném případě, nám bohatě stačí, když nebudou poslouchat tu svoji.“

V tom máte obsaženo všechno. To je to rozděl a panuj, protože když budete mít rozdělený Západ, tak si ho potom postupně salámovou metodou můžete naporcovat. To je to, co by Kreml chtěl. Tím, že v tuto chvíli má Západ paradoxně proti sobě, jak on sám sobě teď říká, dva nepřátelé - Rusko a Ameriku - tak ho to sjednocuje.

Domnívám se, že z hlediska podpory Ukrajiny Západ bude i nadále v následujících měsících jednotný. Ano, jsou výjimky typu Maďarsko nebo Slovensko, ale to není to zásadní. Koalice ochotných by se určitě zformovala a Ukrajině by za těchto okolností pomohla. Území jsou bezesporu důležitá, nicméně daleko důležitější je neutralizace nebo demilitarizace Ukrajiny. Víte proč?

Co myslíte neutralizací? Neutrální status?

Zneutralizování, osekání armády na absolutní minimum, nemožnost dovyzbrojit a nemožnost mít velkou armádu. Čekat jenom v agonii na to, kdy k vám velký soused vpadne, aby vás definitivně dobyl, zakousl, rozporcoval a snědl. To je ta paralela, která sedí na Československo mezi říjnem 1938 a březnem 1939. Všimněte si, v březnu 1939 už nikoho ani nenapadlo a vůbec se nemluvilo o tom, že bychom se měli bránit. Byli bychom to padlé zvíře, které už nemělo sílu se ani zvednout na nohy a začít štěkat, natožpak kousat.

To samé by se stalo s Ukrajinou, protože by se zlomila jejich vůle. To je to negativní reziduum Mnichova, že jsme se nebránili, že se nám zlomila páteř, zlomila vůle a morálka. Na tom stojí a padá možnost vítězství v konfliktu. Musíte mít vůli, morálku a odhodlání. My jsme ji v březnu 1939 neměli.

To by se mohlo stát Ukrajině, protože i přes tři roky bojů by následně byla zrazena definitivně v tom smyslu, že se nebude do budoucna moct bránit, a tím pádem by bylo daleko jednodušší pro ruskou pátou kolonu na Ukrajině ji ovládnout přesně tím rozdělením společnosti, a následně si potom ten zbytek Ukrajiny vzít.

V telefonátu byla ještě jedna zajímavá věc. Teď se bavíme o telefonátu Trumpa s Volodymyrem Zelenským, kdy Donald Trump navrhoval, že Spojené státy převezmou kontrolu nad ukrajinskými elektrárnami, aby zajistily jejich bezpečnost. Převzít kontrolu, to znamená je koupit?

To je velmi neotřelý návrh. Angličané by řekli out of the box - mimo krabici, úplně mimo hřiště. Prezident Zelenskyj dodnes na to ani nereagoval, protože neví, jak na to reagovat.

Je to zajímavá myšlenka v tom, že když ona zařízení budou pod americkou kontrolou, tak si na ně nikdo nedovolí zaútočit. Sice tam nebudou američtí vojáci, nicméně přesto by to byl útok na americký majetek a útočník by musel očekávat tvrdou, nepředvídatelnou reakci Spojených států amerických. Takže to byl jakýsi pokus změnit trochu situaci, ale nemyslím si, že to je něco zásadního.

Není to dobrý byznys?

Hypoteticky by byl, ale nemyslím si, že to je úplně reálný scénář.





