Rozdělené Polsko. Druhé kolo mezi Trzaskowským a Naworckým bude velmi těsné, míní politolog Lebduška

Poláky zřejmě čekají dva týdny mimořádně intenzivní kampaně. Do druhého kola prezidentských voleb postoupil kandidát vládní koalice a varšavský primátor Rafal Trzaskowski s náskokem necelých dvou procent na svého konzervativního soupeře Karola Nawrockého, kterého podporuje opoziční Právo a spravedlnost (PiS). „Rozdíl je velmi malý a dá se očekávat, že velmi malý bude i v druhém kole," předpovídá politolog Michal Lebduška pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Varšava 18:24 19. května 2025

Šance obou kandidátů jsou podle politologa 50:50 a bude záležet na tom, jak se zachovají voliči neúspěšných kandidátů. Krajně pravicoví politici Slawomir Mentzen a Grzegorz Braun dohromady získali 22 procent hlasů, jejich podporovatelé se ovšem rekrutují z lidí, kteří jsou unavení střídáním vlád Občanské platformy a PiS.

Nawrocki se tvrdě vymezuje vůči současné polské vládě a svého protikandidáta vykresluje jako loutku premiéra Donalda Tuska. Sám se pak hlásí k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, se kterým se počátkem května setkal.

„Byly z toho fotky, kde se prezentoval jako velký státník schopný jednat i s takovými hráči. Tohle ale spíš funguje na skalní voliče PiS a otázkou je, do jaké míry mu to může pomoci v druhém kole. Polsko je velmi proamerické, ale Trump je vnímám relativně negativně. Podle průzkumu 55 procent Poláků nevěří, že by jim pomohl v případě eskalace konfliktu s Ruskem,“ uvádí.

Radikální alternativa

Lebduška upozorňuje i na generační zlom, kdy kandidáty obou velkých stran volí zejména lidé nad 50 let, zatímco ti mladší se snaží hledat alternativu.

„V politice vlastně nezažili nic jiného a do velké míry je to unavuje. Ti nejmladší jsou, jak to tak bývá, nejradikálnější. Alternativou je krajní pravice i liberální levice, kterou volí především mladí lidé z velkých měst,“ dodává.

Navzdory velké politické polarizaci ale v řadě otázek v polské společnosti i mezi oběma hlavními kandidáty panuje shoda, například pokud jde o otázky bezpečnosti, posilování výdajů na obranu nebo vojenskou podporu Ukrajiny, ale méně už pokud jde o třeba o vztah k ukrajinským uprchlíkům.

„Odpor k Rusku je citelný na všech stranách spektra. Kandidáti se víceméně shodují také v ekonomických tématech, možná s tím rozdílem, že PiS sází na velké infrastrukturní projekty, které začaly jejích vlád, ta současná ale ve většině věcí pokračuje,“ shrnuje.

