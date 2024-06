Do hlasování v europarlamentu půjde von der Leyenová s vysokou mírou jistoty, říká Jourová

V europarlamentu začíná jednání o tom, kdo s kým bude ve skupině. Poté začnou lídři členských zemí řešit obsazení míst v Evropské komisi. „Minimálně u půlky členských států už se rýsují jména i s konkrétním zájmem o portfolio. Bude dobře, když se o tom vládní strany pobaví co nejdříve a vyšlou signál do Bruselu,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus končící místopředsedkyně Komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Rozhovor Praha 13:35 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až skončím, budu důvěřovat těm, kteří přijdou po mně, říká Věra Jourová (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nakolik jisté má předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že bude pokračovat?

To je teď otázka číslo jedna pro následující týdny. Post šéfa komise je naprosto klíčový. Je to šéf exekutivy, takže po volbách nastane opravdu intenzivní jednání. Víc budeme vědět koncem června, tehdy už by mělo být jasno, koho podpoří lídři členských států.

Tento čtvrtek na G7 bude Ursula von der Leyenová pravděpodobně mluvit s lídry Itálie, Německa a Francie. Tam budou mít nepochybně také možnost leccos probrat na neoficiální půdě. Klíčové ale bude především jednání 17. července.

Koncem června už by se mělo hlasovat na summitu. Podotýkám, že Ursula von der Leyenová nepotřebuje zvednutí ruky všech lídrů, ale potřebuje kvalifikovanou většinu.

Do hlasování v Evropském parlamentu půjde Ursula von der Leyenová s poměrně vysokou mírou jistoty, že by mohlo vyjít. Potřebuje 361 hlasů. Středová koalice, pokud ji tak mohu nazvat, má 407, když započítám vzdálené socialisty, liberály a lidovce.

Někteří se ale už dohodli, že pro ni hlasovat nebudou. Třeba zástupci hnutí ANO s frakcí liberálů to řekli jednoznačně.

Utvoří se tedy na půdě parlamentu úplně stejná většina, jako byla v posledních pěti letech?

Nepochybně je potřeba více hlasů, protože parlament má více členů. Dříve to bylo 705, dnes už 720. Ale to je drobnost. Zůstává princip, že dát dohromady většinu pro tajné hlasování bude vyžadovat velmi intenzivní jednání.

Z některých členských států už mezitím přicházejí informace o jménech kandidátů na komisaře i jejich upřednostňovaná portfolia. V Česku ale zatím není jasné, která strana komisaře vybere. Je to problém?

Zatím ne, zbývá ještě čas, ale nepochybně už u jiných států probleskují některá jména. Minimálně u půlky členských států už se rýsují konkrétní jména i s konkrétním zájmem o portfolio. Bude dobře, když se o tom vládní strany pobaví co nejdříve a, jak se tak módně říká, vyšlou signál do Bruselu.

Dává vám smysl, když se teď v Česku zdůrazňuje, že by bylo nejlepší, abychom v Evropské komisi měli silné ekonomické portfolio, tedy jiné, než jste měla vy?

Moje portfolio ekonomiku velmi ovlivňuje, protože když nebude fungovat demokracie a právní stát, tak se rozsype architektura Evropské unie. Není to jen fráze. Lídři členských států nebudou chtít sedět kolem stolu a jednat o fungování společného trhu, když tam budou sedět autokraté nebo lidé, kteří nahrávají Putinovi.

Samozřejmě že o ekonomická portfolia je zájem. Spadá tam obchod, hospodářská soutěž a vnitřní trh, který má pod sebou zatím i digitální agendu a obranu. Já si myslím, že právě tato portfolia se budou rozdělovat do několika, protože zejména obrana a obranný průmysl vyžadují v této době velkou pozornost.

Zatím není jasné, jak budou portfolia rozdělená, ani jak se rozdělí třeba posty místopředsedů a jejich kompetence vůči řadovým komisařům.

Rozhodnutí závisí právě na předsedovi komise, který ale řešení nebude vymýšlet ve vzduchoprázdnu. Velký vliv na něj budou mít lídři jednotlivých členských států, tam se otevírá obrovská příležitost si to ekonomické portfolio vybojovat. Konkurence je obrovská.

Vy jako komisařka po 10 letech končíte, ale než bude ustavena nová Evropská komise, zůstanete ještě pár týdnů, ne-li měsíců ve funkci. Je něco, co vás mrzí, že už se vám asi nepodaří dotáhnout?

Už mi problesklo pár momentů, kdy jsem si říkala „u toho už nebudu“.

Především si myslím, že je potřeba dotáhnout pravidla pro umělou inteligenci, která se týkají copyrightu a svobody slova, protože ty systémy se nepěkným způsobem nabourávají do věcí, které by měly zůstat lidem. Zní to jako sci-fi, ale bohužel, budoucnost je tady.

Dále mě velice zajímá, jak bude pokračovat vyjednávání o rozšíření unie. Hodně se bude řešit zejména připravenost Ukrajiny a zemí, jako je Albánie nebo Černá Hora.

K tomu mám hodně, co říct, jelikož se vyjednávají právě moje témata – justice, prokuratura, boj proti korupci, ochrana médií. To jsou témata, která mě zajímají a měla bych chuť do nich ještě promlouvat.

Ale až skončím, tak budu důvěřovat těm, kteří přijdou po mně.