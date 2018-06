‚Přistěhovalci jsou zde vítáni.‘ Proti rozdělování rodin demonstrovaly u amerického Senátu stovky lidí

Několik stovek lidí ve čtvrtek ve Washingtonu před administrativní budovou Senátu USA protestovalo proti americké přistěhovalecké politice a proti rozdělování rodin imigrantů, kteří do Spojených států vstupují nelegálně. Informovala o tom agentura AP s tím, že policie zadržela přes 570 demonstrantů. Washington 23:48 28. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik stovek lidí ve čtvrtek ve Washingtonu před administrativní budovou Senátu USA protestovalo proti americké přistěhovalecké politice | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Kritizovanou praxi odebírání dětí od zadržených migrantů americké úřady na základě dekretu prezidenta Donalda Trumpa zastavily, Kongres se ale dosud neshodl na návrhu zákona, který by problematiku přistěhovalectví zevrubně řešil.

„Přistěhovalci jsou zde vítáni," skandoval dav, ke kterému se podle AP přidali i demokratičtí senátoři Jeff Merkley a Kirsten Gillibrandová.

Mezi demonstranty převládaly ženy. Protestující se posadili na schody u přístupu do kancelářské budovy Senátu a zabalili se do hliníkových izotermických přikrývek, které v detenčních střediscích dostávaly odebrané děti zadržených přistěhovalců. Policie následně demonstrantům přikrývky a transparenty zabavila a účastníky protestu zadržela.

Spojené státy od května zpřísnily postup vůči imigrantům, kteří nelegálně vstoupí do USA. Zatímco dopadení dospělí migranti putovali do vazby, děti byly odebrány a umístěny do detenčních center. Sporná praxe rozdělování rodin vyvolala u americké veřejnosti i politiků pobouření, což Trumpa přinutilo podepsat před týdnem dekret, kterým odebírání dětí zastavil. Nyní úřady děti navracejí zpět rodičům.

