Rozhodnutí Izraele obsadit Gazu je riskantní, řekl Lipavský. Věří, že podnikne kroky k ochraně civilistů
Rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu obsadit město Gaza považuje ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) za riskantní krok. Nelze ale podle něj přehlížet to, že pokračování konfliktu je zejména způsobeno tím, že Pásmo Gazy nadále ovládají teroristé z hnutí Hamás. Lipavský to uvedl v pátek. Věří, že Izrael podnikne kroky k ochraně civilistů a bude postupovat v souladu s mezinárodním právem.
Podle předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (za TOP 09) není na místě řešit vojenskou operaci, ale musí se radikálně změnit přístup Izraele k civilistům.
Izraelský bezpečnostní kabinet v pátek nad ránem schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza. Rozhodnutí kritizovala izraelská opozice, ale také Británie, Nizozemsko, Španělsko, Austrálie nebo OSN.
„Rozhodnutí bezpečnostního kabinetu izraelské vlády obsadit město Gaza považujeme za riskantní krok. Současně nicméně nemůžeme přehlížet skutečnost, že pokračování konfliktu je primárně způsobeno tím, že Pásmo Gazy nadále ovládají teroristé z Hamásu, kteří v nelidských podmínkách drží izraelská rukojmí,“ poznamenal Lipavský.
Cesta k dlouhodobému míru
Česká diplomacie podle něj věří, že Izrael při plánování a provádění vojenských operací podnikne všechny nezbytné kroky k ochraně civilistů a bude postupovat v souladu s mezinárodním právem. Prioritou podle Lipavského zůstává propuštění všech rukojmí a nastolení trvalého příměří.
„Urgentně apelujeme na zajištění úplného přístupu humanitární pomoci do Pásma Gazy,“ podotkl šéf diplomacie. Jedinou cestou k dlouhodobému míru podle něj je dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. „Podmínkou toho ale je, že Pásmo Gazy nebudou ovládat teroristé z Hamásu, což je pozice, kterou zastává Česko, Izrael i celá řada arabských zemí v regionu,“ dodal Lipavský.
Fischer podotkl, že ve čtvrtek se nechal izraelský ministr financí Becalel Smotrič vyfotit před graffiti s nápisem „Smrt Arabům“. Připomněl také zprávu organizace Lékaři bez hranic, jež popisuje vážnou humanitární situaci v Gaze.
„Domnívám se, že není na místě řešit vojenskou operaci, protože se musí radikálně změnit přístup Izraele vůči civilistům. A to nejen vůči strádajícím Gazanům, ale i vůči těm, kdo žijí na Západním břehu (Jordánu),“ uvedl Fischer. Věří, že Smotričova fotografie otevře oči mezinárodnímu společenství.
‚Tlak na obě strany‘
„Je třeba vzít vítr z plachet extremistům a vyvinout soustředěný tlak na obě strany, na Izrael i Palestinu. Stát Izrael vznikl před 70 lety z vůle mezinárodního společenství jako projekt dvou států. Politické reprezentace nebyly schopny tento projekt dodnes realizovat,“ míní senátor.
Nastal podle něj čas vyvodit důsledky z toho, že se dostávají ke slovu stále radikálnější postoje, které ohrožují mírové soužití v celém regionu a dokonce ohrožují samotnou ideu zakladatelů Státu Izrael.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristů z Hamásu a jejich spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla při dvou příměřích velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito přes 61 000 Palestinců a dalších více než 151 000 bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.