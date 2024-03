Schopnost Ruska někoho napadnout je výrazně omezena, reaguje na Putinův projev analytik

Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko, řekl Putin při setkání s ruskými piloty. Taková možnost je podle něj nesmysl, zároveň ale upozornil, že pokud Západ dodá Ukrajincům letouny F-16, tak je ruská armáda sestřelí. „Je jedno, jestli ruskému prezidentu věříme, nebo nevěříme. Čísla hovoří jasně – schopnost Ruska někoho napadnout je v současné době výrazně omezena,“ vysvětlil na Radiožurnálu bezpečnostní expert a vojenský analytik Lukáš Dyčka. Rozhovor Praha 20:05 28. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je pravdou, že v současné době není racionální a vlastně ani moc představitelné, že by Rusko napadlo jakékoliv jiné státy," říká analytik | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Jak důvěryhodná jsou podobná prohlášení Vladimira Putina? Jak plní ruský prezident dohody a smlouvy, které Rusko uzavřelo?

Toto konkrétní prohlášení bych asi úplně neposuzoval z pohledu důvěryhodnosti, ale spíše z pohledu racionality.

Je pravdou, že v současné době není racionální a vlastně ani moc představitelné, že by Rusko napadlo jakékoliv jiné státy. Domnívám se, že je plně vázáno a vyčerpáno na Ukrajině.

Z tohoto pohledu je jedno, jestli ruskému prezidentu věříme, nebo nevěříme. Čísla hovoří jasně – schopnost Ruska někoho napadnout je v současné době výrazně omezena.

Putinova slova, která se dostanou na veřejnost, nejsou nikdy náhodná. Proč měl tedy podle vás Vladimir Putin potřebu zdůraznit, že mu nejde o další země východní Evropy?

Náhodná slova to nejsou. Vždycky je ale důležité, komu vlastně je promluva určena. V této situaci není snadné rozhodnout, jestli je to spíše pro domácí publikum, konkrétně pak třeba jen pro armádu, anebo jestli je to určeno i zahraničnímu publiku.

Každopádně pokud bychom se spíše zaměřili spíše na to, proč podobné věci vykládá vlastní armádě či vzdušným silám, tak možná proto, aby uklidnil situaci. Zdůrazňuje svým pilotům a svému personálu, že se nemusejí bát. Nechce je zkrátka zbytečně přetěžovat hrozbou dalšího ozbrojeného konfliktu.

Pokud je ale signál směřován do zahraničí, tak samozřejmě bude do jisté míry rezonovat v proruských pátých kolonách v některých zemích. Ty budou poukazovat a budou říkat: „vidíte, Rusko je vlastně mírumilovný stát.“ I toto může být sekundární efekt tohoto vyjádření.

Může mít načasování Putinova prohlášení nějakou souvislost s tím, že právě včera (ve středu) BIS zveřejnila zdařilé odhalení jedné ze zásadních vlivových operací Ruska na území EU? Rusko organizovalo síť, která se snažila v různých evropských zemích ovlivnit volby do europarlamentu.

Nedovedu posoudit, zda vyjádření souvisí přímo s odhalením ruských vlivových operací. Zařazení Česka do projevu Vladimira Putina s touto akcí možná může souviset, ale spíše předpokládám, že projev byl napsán nějakou dobu dopředu a s tím, co dělá nebo nedělá BIS, nemusí až tak souviset.

Putin taky zmínil letouny F-16. Ukrajina má letos dostat přes čtyři desítky strojů z Dánska, Nizozemska, Belgie nebo Norska. Jak mohou tyto letouny nabourat ruské válečné plány a taktiku?

Znovu je potřeba se dívat na to, ke komu Vladimir Putin mluvil. Pokud mluvil k personálu vzdušných sil, tak je jasné, že vyzdvihl témata, která jsou pro danou cílovou skupinu důležitá, a to letouny F-16 rozhodně jsou. Já bych jejich přínos pro konflikt na Ukrajině nepřeceňoval.

Kvalitativní změna to samozřejmě bude, ale rozhodně bych nechtěl, aby dodání vypadalo jako nějaká zázračná zbraň, která válku na Ukrajině vyhraje. Je to jen střípek mozaiky. Ruský prezident zkrátka potřeboval ujistit své piloty, že na hrozbu letounů F-16 jsou schopni reagovat.

Má Rusko prostředky k tomu, aby letouny systematicky likvidovalo?

Pokud jsem vyjádření prezidenta pochopil správně, nezaměřoval se ve svém projevu ani tak na sestřelování v klasickém vzdušném boji, jako spíše na likvidaci samotnou.

Vyjádřil se v tom smyslu, že budou likvidovat dodané letouny, ať už budou na území Ukrajiny nebo někde jinde. Nevím, nakolik jsou Rusové schopni letouny F-16 zničit, ještě než se na Ukrajinu dostanou.

Každopádně my nemáme ponětí, jak velké sabotážní schopnosti Rusové v této oblasti mají. Já bych je ale nepřeceňoval.

Letouny F-16 mají být primárně určeny k ochraně vzdušného prostoru Ukrajiny. Mohou Rusové případně ničit letouny i v prostoru Ukrajiny?

Samozřejmě ano. Ruská protivzdušná obrana je v této oblasti aktivní a v současné době ukrajinskému letectvu způsobuje výrazné problémy. Rusové jsou obecně známí tím, že mají vrstvenou a poměrně schopnou protiletadlovou obranu.

Bral bych to tedy jako jakýkoliv jiný technický nástroj, který Ukrajinci dostanou a dostali. Bude náchylný k ruskému ničení nebo zničení. Nicméně kvalita letounů F-16 bude přece jenom vyšší než to, co mají Ukrajinci v současné době k dispozici.