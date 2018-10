Že jsem nechtěl sníst vaši klobásu? To je recyklovaná fake news, řekl Babiš pro polský deník

Nemám nic proti Polákům a jejich potravinám, to je fake news, řekl pro polský deník Gazeta Prawna premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. „V Polsku mám mnoho přátel, to tady jsem poprvé viděl striptýz a byl jsem tu i na svatební cestě,“ doplnil mimo jiné v rozhovoru, který vyšel v pátek. Problémy s Evropskou unií si podle něj musí Varšava vyřešit sama, Evropa má ale podle Babiše jiné problémy než stav právního státu v Polsku. Varšava 11:30 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhovor s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO v polském deníku Gazeta Prawna, 26. října 2018. "Polsko si své problémy s unií musí vyřešit samo," říká titulek. | Foto: Repro iROZHLAS.cz | Zdroj: Dziennik Gazeta Prawna

„Vím, kam míříte - že já mám něco proti polským potravinám. To je lež, která se léta opakuje,“ odpověděl český premiér na otázku, kterou mu deník Gazeta Prawna připomněl výroky z roku 2013 v pořadu České televize Máte slovo. O polských uzeninách se tehdy Babiš vyjádřil vulgárně a odmítl sníst kus polské klobásy.

Deník Gazeta Prawna Gazeta Prawna je celostátní polský deník vydávaný od roku 2009. Deník nabízí převážně analýzy a zprávy o ekonomice a právu. Autorizovaný rozhovor s premiérem Babišem vznikl v pondělí 15. října, kdy byl premiér na návštěvě Varšavy. Prohlédl si sídlo Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) a jednal se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým.

„To je recyklovaný fake news, že má Babiš něco proti Polákům. Když jsem dokončil studia zahraničního obchodu, jezdili jsme sem nakupovat síru. Mám tu mnoho přátel, to tady jsem v roce 1978 poprvé viděl striptýz, ve Svinoústí a ve Štětíně. Do Varšavy jsem jel na svatební cestu,“ popsal svůj vztah k severním sousedům Babiš.

„Obviňují mě, že polské potraviny jsou konkurence pro moji firmu, ale já jsem z ní odešel před několika lety. Máme s Polskem velmi dobré vztahy, teď jsem se sešel s vaším premiérem (Mateuszem Morawieckým). A máme radost z toho, že u nás investujete a děláte byznys,“ doplnil.

O právním státu v Polsku

Své problémy se stavem právního státu si musí Varšava podle Babiše vyřešit sama. „Polsko si musí samo vyřešit svoje problémy s unií. Těžko se mi to komentuje. Ale zdá se mi, že máme jiné problémy. Máme brexit, pana Trumpa, které chce zavést pro nás nevýhodná cla, máme sankce proti Putinově Rusku, máme opravdu mnoho problémů a zdá se mi, že evropské státy by se měly držet dohromady. A tohle všechno dělí Evropu.“

Evropská unie kritizuje Polsko kvůli zhoršení stavu právního státu a kontroverzním reformám justice.

Cesta do Ruska je spojena s fámami, řekl Vondráček. Podle poslanců byla v souladu s českými zájmy Číst článek

Se zemí dokonce běží procedura podle článku sedm unijní smlouvy a Varšavu paralelně zažalovala Evropská komise u Soudního dvora EU kvůli reformám nejvyššího soudu.

Babiš mluvil i o vztahu Česka k Rusku a kritizoval dvojí metr, který podle něj mají média.

„Když se náš prezident sejde s Vladimirem Putinem, hned ozvou odsuzující hlasy. Ale když se s ním setká pan (Emmanuel) Macron v Moskvě, potřásají si rukama a mluví o skvělých vztazích,“ řekl český premiér a doplnil: „Nebo když je prezident Ruska hostem na svatbě šéfové rakouské diplomacie, to nějak nikdo nekritizuje. A když Macron prodává airbusy Číňanům, to je všechno OK? Proč my nemůžeme dbát o český byznys?“ uvedl.

Migrační pakt možná nepodepíšeme

Babiš nevyloučil, že Česko nepodepíše Globální pakt OSN o uprchlících a o migraci. Dohody se mají podepsat v prosinci v Marrakéši. „Znepokojuje mě, že na základě té dohody budeme mít nějaké povinnosti spojené s přijímáním uprchlíků. Také definice migrace není taková, jaká by měla být,“ uvedl premiér.

Maďarsko opustí jednání OSN o globálním paktu o migraci. ‚Marrákešská dohoda je hrozbou pro svět,‘ tvrdí Číst článek

Přitom už v září ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v Poslanecké sněmovně zdůraznil, že dokument není právně závazný ani vymahatelný. Pro Česko podle něho neznamená žádné nové povinnosti a žádné nové závazky. „Není to právně vynutitelná mezinárodní smlouva,“ řekl tehdy.

Cílem migrační dohody, na jejíž podobě se shodlo v červenci přes 190 států OSN, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi.

Z jednání o paktu se v loňském roce stáhly Spojené státy, protože dohoda je podle nich neslučitelná s migrační politikou Washingtonu. Ve druhé polovině července ohlásilo odchod z jednání o dohodě Maďarsko. Uvedlo, že pakt jde zcela proti bezpečnostním zájmům země.

‚Pomáhám Čechům, ne Syřanům‘

Babiš v Polsku také odmítl kritiku ze strany předsedy evropské komise Jeana-Claudea Junckera. Ten považuje za skandální, že státy odmítají přijímat děti bez doprovodu.

Juncker: Chybí nám společná definice solidarity. Nepřijmout ani děti z řad migrantů je skandální Číst článek

„Šel jsem do české politiky proto, abych pomáhal Čechům, ne Syřanům. V Česku máme několik tisíc dětí, které nemají rodiče. A tam jim musíme pomoct. A to, že přijmeme 50 sirotků ze Sýrie, nic nevyřeší,“ řekl k tomu Babiš.

Migrace není podle premiéra evropský problém, řešením má být Marshallův plán pro Afriku. „Všechny jižní státy musí zavřít hranice, měl by se provést Marshallův plán pro Afriku, směřovat pomoc do těch zemí a realizovat plán nula migrantů v Evropě,“ uvedl.

Nevěřte českým novinářům

Polské novináře Babiš varoval, ať nevěří těm českým. „Nečtěte lži, které píšou hlavně ti čeští novináři, kteří odešli z médií patřících Mafře. Oni mě nenávidí, nebudou mít o čem psát, až nebudu politik,“ odrazil dotaz na vydavatelství Mafra, které patří do Babišova svěřenského fondu. „Máme svobodu. Máme přeci třeba sociální sítě. Máme demokracii. A já nejsem ohrožením pro demokracii,“ dodal.