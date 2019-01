Jiří Hošek: Britští politici jen sní svůj sen o brexitu. Každý má jiný, ale skončí to chaosem

Dolní sněmovna Parlamentu Spojeného království v úterý hlasuje o dohodě o vystoupení z EU. Očekává se, že premiérku Theresu Mayovou čeká porážka a že poslanci dohodu odmítnou. S tím souhlasí i šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jiří Hošek. interview plus Praha 17:11 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pokud se vůbec hlasovat bude, a vypadá to, že ano, tak premiérka Theresa Mayová prohraje o parník a snad to pro ni nebude úplně devastující porážka. Ale teď to vypadá na porážku o 50 až 80 hlasů, což ale taky není zrovna optimistický výsledek,“ říká Hošek ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Mayová nemá šanci

Ještě před měsícem ale tipoval, že by ministerská předsedkyně mohla mít šanci.

„Během vánočních svátků mluvila s řadou unijních lídrů, zapojila své páky na poslance, a to včetně církví nebo odborů, tedy tzv. obyčejných lidí, s tím, že je potřeba podpořit dohodu s EU. Ta je jistě nedokonalá, ale jediná možná. Zřejmě se jí to nepodařilo, protože celkový odpor je daleko větší, než si myslela,“ dodává komentátor.

Premiérka Mayová je jako artista žonglující s tolika míčky,že je nemůže udržet ve vzduchu. Udělala chybu,když ve věci Brexitu dlouho ponechala mnohakolejnost. Až v poslední fázi to začalo mít tah na branku,ale minimálně rok a půl se ztratil, říká v #InterviewPlus @CRoPlus @hosekj — Pavel Vondra (@pavelvond) 15. ledna 2019

Stojí za hlavním odporem tolik propíraná „irská pojistka“?

„Lidé ve Spojeném království ji podle mne vůbec nepochopili a i kdyby ji EU opatřila nějakou pečetí, tak to nijak schválení nepomůže. Problém vězí jinde. Mají pocit, že obsahově je dohoda příliš, navíc na dobu neurčitou, váže k Evropské unii… Třeba v Anglii, která je hlavní brexitovou destinací, je jim osud Severního Irska naprosto lhostejný,“ tvrdí Hošek.

Kdo dohodu vlastně nechce?

Důležité je podle něj pochopit, kdo jsou odpůrci dohody s EU. „Jsou to jak zastánci tvrdého brexitu, tak i ti, kteří chtějí setrvání Spojeného království v EU. Ti pořád věří, že přes odmítnutí dojednané dohody vede cesta k novému referendu. Věří, že 29. března prostě brexit nenastane, zaktivní se článek 50 Lisabonské smlouvy a brexit se zastaví. A pak jsou tam ještě další skupiny se svými partikulárními zájmy,“ vypočítává.

Dále jsou tady poslanci Labouristické strany, kteří budou proti „jaksi z principu a kvůli vidině svého možného vítězství v předčasných volbách“. „Na všechny, co byli ovlivnitelní, to už premiérka zkusila… ale ani matematicky jí to prostě nestačí,“ říká komentátor.

Chování (vůdce Labour Party) Jeremyho Corbyna je neuvěřitelně nezodpovědné. Dalo by se to vyložit tak, že doufá v co nejzpackanější #Brexit a co největší naštvanost voličů, která ho následně vynese do premiérského křesla, říká v #InterviewPlus @CRoPlus @hosekj — Pavel Vondra (@pavelvond) 15. ledna 2019

Má ale ještě jedno vysvětlení, proč se britská politická scéna hroutí, a to je nepochopení vztahu s Evropou: „Spousta politiků, a to i těch vlivných, pořád nepochopila, jak pevné je pouto jejich království s EU. Jak gigantická operace je vyvázat Velkou Británii z toho chomoutu, chcete-li jha, a pořád sní nějaký svůj sen. Tohle zásadní a věcné nepochopení teď vede k obviňování Evropy, že se mstí. Přestavují si, že je možná nějaká nová, lepší dohoda.“

Lidé prý v referendu v roce 2016 dobře věděli, co se jim nelíbí a co nechtějí. Nikdo ale neřekl plán B, ale jen co nechce. „Bezpochyby je to selhání britské politické reprezentace v jednáních o brexitu, tedy než to vzala do rukou premiérka Mayová. Je to selhání i v tom, že referendum vůbec dopustili… To všechno ale jde za ministerským předsedou Davidem Cameronem,“ říká Hošek.

Konspirační teorie?

Vypjaté okamžiky samozřejmě vzbuzují i nejrůznější konspirační teorie. „Podle jedné dělá Mayová vše pro to, aby dohoda neprošla a sama se mohla zasadit o jedinou možnou cestu, jak to zastavit. Když totiž dnes poslanci smlouvu nepřijmou, má pouhé tři pracovní dny na to, aby řekla co dál. Zřejmě to bude žádost EU, aby jim ‚počkala‘... Pak by Den D nebyl 29. březen, ale třeba červenec nebo září. Tak by získala čas. Mohla by se znovu nadechnout a říct, jestli budou následovat předčasné volby, nebo referendum II.“

Británie podle něj ale bude tak či onak usilovat o nějakou dohodu s Evropou. „Ale než cokoli vznikne, bude tady velký chaos, a to nejen v Británii a nejen ve všech členských státech… Takže Den D bude spíš 21. leden,“ odhaduje Jiří Hošek závěrem.