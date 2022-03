Podobné praktiky jako v Čečensku. Příbuzné odpůrců Ruska čekají na Ukrajině silné represe, míní analytik

Podobné útoky byly běžnou součástí ruské taktiky třeba v Čečensku, říká v reakci na bombardování porodnice v Mariupolu autor bezpečnostních analýz pro NATO i česká ministerstva Emil Aslan. Ruské dělostřelectvo a letectvo podle něj v Čečensku rutinně devastovalo zdroje vody a elektřiny nebo ostřelovalo tržiště a nemocnice – tedy místa, kde se shromažďovaly velké masy lidí. Podrobně o tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha / Kyjev 16:34 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ulice v Charkově jsou rozbombardované. Místní ale stále vycházejí ven | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

Potvrzuje se podle vás, že toto je opravdu nová ruská taktika v případě Ukrajiny?

Potvrzuje se to určitě v posledních dnech. V podstatě v posledních přibližně sedmi až deseti dnech jsme svědky toho, že Rusové zahájili vyčerpávající válku. Postrádají dost významný počet vojáků na to, aby mohli vzít pod kontrolu větší ukrajinská města.

Takže se spíš rozhodli uplatňovat taktiku, kterou historicky uplatňují v podstatě od dob Sovětského svazu. Týká se to například války v Afghánistánu, v Čečensku nebo nasazení ruského letectva a části pozemních vojsk v Sýrii v roce 2015 a dále.

Takže to jsou už vyzkoušené metody, které Rusové využívají na Ukrajině. A to s tím, že když postrádají kapacitu na to, aby vojensky a poměrně snadno ovládli ukrajinská města, tak se pokusí udělat všechno proto, aby v těchto městech zavládl chaos. Aby se vojáci a příslušníci teritoriální obrany museli starat o civilisty a aby si civilisté, kteří se nacházejí pod neustálým bombardováním, pomalu uvědomili, že není vůbec nikde bezpečno.

Zkrátka začnou nějakým způsobem tlačit na armádu, aby obce opustila. Což se děje ve velkém měřítku a obávám se, že to bude mít za následek stále větší počty zabitých a zraněných žen, dětí a dalších.

Taktiku, kterou ruská armáda použila při válce v Čečensku, jste dlouhá léta detailně zkoumal. Fungovala tam tedy tímto způsobem? Opravdu se podařilo ruské armádě dostatečně vystrašit obyvatele, přimět je k útěku nebo ke kapitulaci?

Čečensko je trochu kulturně odlišné od Ukrajinců nebo Ukrajiny. V Čečensku doposud existuje zvyk krevní msty. Étos válečníka je tam silnější než ve střední nebo východní Evropě. Čečenci se více mobilizovali, aby se pomstili. Často velmi apoliticky motivovaní Čečenci šli do válčení, aby pomstili smrt svých nejbližších nebo třeba znásilnění.

Něco podobného samozřejmě existuje a bude existovat jak na Ukrajině, tak v jiných částech světa. Co se ale mobilizace týče, Ukrajinci budou asi mít trošku jiná specifika. Na druhou stranu Ukrajina je větší. Nemá 1,5 milionu obyvatel, ale 40 milionů. Takže ovládnout Ukrajinu bude obtížnější.

Každopádně to, co jste zmínil, je jen jednou ze součástí způsobu ruského válčení. V Čečensku se uplatňovalo něco, co začíná být v současné době podle všeho uplatňováno také na Ukrajině a od roku 2014 už také je uplatňováno na okupovaném Krymu a Donbasu.

Docházelo k tomu, že jednak ruská rozvědka, ale ve stále větší míře i kolaboranti z řad samotných Čečenců – takzvaní Kadyrovci – uplatňovali dost silné represe vůči příbuzným povstalců a lidí, kteří dávali najevo odpor.

Dělo se to ve velkém měřítku. Byly popraveny stovky, možná tisíce příbuzných povstalců. Nemáme o tom přesné informace, byla to masa lidí. Aby se tomu vyhnula, tak se část povstalců vzdala, nebo přešla na stranu Rusů.

Teď vidíme, že i třeba v Chersonu nebo v jiných oblastech dochází k represím vůči Ukrajincům ve veřejném prostoru trochu známějším, kteří odporují ruské okupaci.

Obávám se, že proto, že se na Ukrajině nacházejí tisíce Kadyrovců - tedy Čečenců, kteří mají dobré zkušenosti se špinavým způsobem protipovstaleckého boje -, bude docházet k uplatňování podobných praktik jako v Čečensku.

Čili budou to represe jednak vůči příbuzným, ať už vojáků, příslušníků teritoriální obrany nebo veřejných osob, které se postaví proti ruské invazi, jednak vůči lidem, kteří sami od sebe dávají najevo vzdor vůči tomu, co se děje na Ukrajině.