Politice dominuje agresivita a nechutné osobní útoky. I z toho vychází vražda v Bratislavě, říká Radičová

Podle expremiérky a profesorky sociologie Ivety Radičové je středeční vražda dvou mladých mužů před gay barem v Bratislavě i důsledkem stavu slovenské politické kultury. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz říká, že sama dlouhodobě apelovala na ukončení šíření nenávisti a aby se politika vrátila do normálu. „Nepomohlo to," hodnotí dnes. Rozhovor Bratislava 6:00 15. října 2022

Ve středu zastřelil útočník před gay barem Teplárna v Bratislavě dva muže. Před útokem na sociálních sítích zveřejnil manifest proti lidem s LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby) orientací nebo Židům. Jak to Slovenskem v posledních dnech otřásá?

Násilí, výzvy k násilí, gradování arogance a agresivity – především na sociálních sítích, ale i z úst politiků – se jednoduše muselo přetavit až v konkrétní čin. Mnozí jsme dlouhodobě apelovali, prosili, upozorňovali, aby toto šíření nenávisti skončilo a aby se politika vrátila do normálních diskusí a pravidel vedení sporů. Nepomohlo to.

Pochopitelně to zatřáslo celou slovenskou společností, opětovně to otevřelo obrovské téma vulgarizace, agresivity, propagace násilí, které se šíří společností jako mor. Už se to nedá nazvat jinak než jako totální morální zlom ve společnosti.

Je to vážný úder a máme teď dvě možnosti. Buď se všichni shodneme na nulové toleranci vůči násilí, nebo nad námi nenávist a násilí zvítězí.

I část slovenské politické reprezentace – nejen extremisti a fašisti, ale i expremiéři Robert Fico nebo Igor Matovič – se v poslední době vyjadřovali více či méně neuctivě k LGBT komunitě. V parlamentu byl navíc zákon zakazující vyvěšování duhových vlajek na státních budovách. Část lidí s menšinovou sexuální orientací ze Slovenska odchází, například i do Prahy. Je Slovensko tolerantní společností?

S čím si nedokážeme poradit a dlouhodobě jsme s tím bohužel nic zásadního neudělali, je rétorické násilí. Známá poučka říká, že od slov k činům je opravdu jen malý krůček.

Zákon o duhových vlajkách, který jste zmínil, Národní radou Slovenské republiky neprošel, ale je podstatné, že ho vůbec někdo předložil. Znovu zopakuji a zdůrazním, že stoupá agresivita vyjadřování. Nevzniklo to dnes, součástí politické scény je to dlouhodobě, každý spor nebo kritika se zužuje na nechutné osobní útoky.

Nezapomínejme, že tyto útoky jsou například směrem k paní prezidentce Zuzaně Čaputové, a to jak z řad opozice, tak i koalice.

To pak osměluje ostatní, vnáší to do společnosti konkrétní atmosféru a jsem přesvědčená, ne že máme šanci, ale že musíme mít šanci se tomu vzepřít. Pevně věřím, že jsou lidé, kteří udělají maximum pro to, aby takový zlom ve společnosti nastal.

A to mají být lidé ze společnosti, nebo z politiky? Protože jak jsem si pročítal politické reakce na Slovensku, tak nemůžu říct, že většina z nich by striktně odsoudila násilí zrovna k LGBT komunitě, že by ji vůbec jmenovali…

Nezní to tak jednoznačně, jak to formulujete. Řada politiků se jednoznačně vyslovila proti násilí, někteří i jmenovali, že šlo o útok na LGBT.

Nejde ale o to, jak se k tomu teď někteří rétoricky vyjádří. Za povšimnutí stojí, že například Robert Fico se k tomu vůbec nevyjádřil. Mlčí. Přitom právě on patří k politikům z opozičních řad, který agresivitu ve vyjadřování používá od té doby, co je na politické scéně, dlouhé roky. A jen ji stupňuje.

V ničem nezaostává ani bývalý premiér Igor Matovič, který útoky šíří nejen na tuto komunitu, ale i na vědce, média, dokonce vytvořil kategorii „moralistů“ apod. Je to úplný afekt, nemorální afekt v politickém chování.

Vražda je zlom, kritický moment a Slovensko bohužel v krátké době zažívá druhý takový šok. První byla vražda novináře a jeho partnerky a vidíte, že to pokračuje a graduje. Navíc je neakceptovatelné, co se neregulovaně a neovladatelně děje především na sociálních sítích.

Slovensko a lgbt Slovenská veřejná debata se letos lidem s LGBT orientací věnovala například v červnu, kdy do parlamentu přišel návrh zákona poslance Györga Gyimesiho (OĽaNO), který chtěl zakázat vyvěšování duhových vlajek na státních budovách. V diskusním pořadu televize TA3, kam byl v červnu Gyimesi pozván, přišel moderátor Richard Dírer v tričku s duhovým límečkem a v přímém přenosu oznámil, že je homosexuál. Záznam si můžete přehrát ZDE.