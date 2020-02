Do Česka míří kontrolní mise z Bruselu. ‚Proti Babišovi nic nemám, chodí mi ale výhrůžky,‘ říká její šéfka

Europoslanci z Výboru pro rozpočtovou kontrolu budou od středy do pátku zkoumat, jak Česko nakládá s evropskými penězi. Do Prahy přijíždějí také kvůli kauze možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiš (ANO). Kontrolní misi povede německá europoslankyně z bavorské CSU Monika Hohlmeierová, která před cestou poskytla Českému rozhlasu Plus rozhovor. Rozhovor Brusel 6:23 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá europoslankyně z bavorské CSU Monika Hohlmeierová | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Setkáte se i s premiérem Andrejem Babišem?

Ano, setkáme se premiérem a podle toho, co jsem slyšela, i on o tuto schůzku usiluje, takže se na něj těšíme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus

O čem s ním chcete mluvit?

Zajímá nás, jak Andrej Babiš vnímá budoucnost například víceletého finančního rámce, protože my ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu vidíme problém, když se evropské peníze rozdělují tak, že jeden příjemce získává částky v řádech stovek milionů. Jako politici to pak musíme vysvětlovat lidem, kteří čerpají jen tisíce nebo desítky tisíc. Hledáme cestu pro férovější rozdělování unijních peněz, aby z nich mělo užitek více malých a středních farmářů, malých a středních podniků a podobně.

„V posledních týdnech dostávám dopisy, ve kterých mi lidé vyhrožují. Říkají mi, abych okamžitě zastavila svou práci, protože prý nemůže být pochyb, že premiér Babiš ve střetu zájmů není.“

Budete se ho ptát i na jeho možný střet zájmů?

Můžeme se ptát na jeho výklad zákona, ale nesmíme zasahovat do auditu. Jasně řekneme, že celý výbor a Evropský parlament podporují finanční nařízení EU a stojí za Evropskou komisí v její práci. Respektujeme principy právního státu a zavedené procedury, do kterých nezasahujeme.

Nicméně, ať už mluvíme o premiérovi nebo ministrovi jakékoliv země, všichni musí finanční nařízení dodržovat. Je důležité, abychom pečovali o peníze evropských daňových poplatníků, včetně Čechů, jejichž část daní putuje do evropského rozpočtu.

Na auditory netlačíme

Říkáte, že do auditního řízení zasahovat nechcete, ale v Evropském parlamentu připravujete rezoluci o Andreji Babišovi. Odrazí se v ní nějak výsledky vaší mise?

Nepřipravujeme rezoluci o Andreji Babišovi. Připravujeme rezoluci o situaci v České republice, podobně jako to děláme v případě Malty nebo v dříve u Maďarska a Polska. Nesoustředíme se na jednoho člověka. Jde nám o to, aby všechny státy dodržovaly zásady právního státu. Aby každý člen vlády respektoval unijní finanční nařízení. Zvláště pak ti, kteří jsou odpovědní za rozdělování evropských peněz.

Evropský soud dostal žalobu kvůli Agrofertu. ‚Spor o střet zájmů může vyjasnit,‘ říká Petříček Číst článek

Andrej Babiš vás obvinil, že proti němu vedete křížovou výpravu. Veřejně jste uvítala, že Evropská komise zastavila proplácení projektů firmám v holdingu Agrofert, v lednu jste také vystoupila na plénu s připnutým odznakem Milionu chvilek pro demokracii, což je hnutí, které žádá rezignaci Andreje Babiše. Opravdu jste nestranná?

Jsme absolutně nestranní. Andreje Babiše jsem nikdy nepotkala, nic proti němu nemám. Jeho případ je pro mě jako každý jiný. Všichni členové Výboru pro rozpočtovou kontrolu jsou zvyklí na to, že s nimi zacházejí agresivně vlády, které mají problémy se zneužíváním fondů. A za druhé: když v Evropském parlamentu kolegové donesou nějaké odznaky, je normální, že je nosíme. Chceme být k sobě být přátelští.

Nasadila jste si ten odznak, protože jste chtěla být přátelská k oponentům Andreje Babiše?

My o oponentech nemluvíme… Nikdo se mě nezeptá na to, že jsem den na to měla odznak proti rakovině prsu, o den později jiný proti ženské obřízce.

Bylo nám řečeno, že jde o odznak na podporu principů právního státu a demokracie a na podporu hnutí, které prosazuje dodržování pravidel pro zamezení střetu zájmů, takže jsme ho ten den nosili připnutý všichni. Zneužila toho média, která nepatří mezi ta úplně spolehlivá a objevují se v ruské vlivové sféře.

Až dosud jsem se také nesetkala se situací, kdy si premiér přinese do televize fotku europoslance, aby ho tam pak mohl zkritizovat. Andrej Babiš mi nikdy nenapsal, nemluvil se mnou ani nezavolal. Já jsem v klidu, nejsem útočná. Andreje Babiše neznám a nezasahuju do národní politické debaty. Ale pokud jde o střet zájmů a jsou zneužívané peníze, pak jasně podporujeme práci Evropské komise.

Odtajněno. ‚Pravidla o střetu zájmů se vztahují také na Agrofert,‘ napsal Babišovi bývalý eurokomisař Číst článek

Europoslanci při několika příležitostech o možném střetu zájmů premiéra Babiše debatovali a kritizovali ho, sama říkáte, že máte na Andreje Babiše otázky. Je to vše na místě ve chvíli, kdy ani auditní řízení ještě neskončila?

Evropský parlament a Výbor pro rozpočtovou kontrolu mají právo pokládat otázky. Nezasahujeme do řízení. Nežádáme komisi, aby změnila své nálezy nebo aby činila nějaké konkrétní kroky. Pouze se ptáme na to, co zjistila. Komise říká, že řízení běží a musíme počkat.

Situace se však změnila, protože jedna z auditních zpráv unikla do médií. Neunikla z Evropské komise, stalo se to v Česku, ale ať už ji pustil kdokoliv a v jakémkoliv zájmu, je teď veřejný. Nemůžeme předstírat, že nás nezajímá něco, co si každý může přečíst.

Nevytváříte ale tlak na auditory, když už teď projednáváte obsah auditních zpráv, které se ještě mohou změnit?

Nejsme za únik auditních zpráv zodpovědní, únik existuje. Na debatu v Česku vliv nemáme, ale na evropské úrovni je normální ptát se. A je to ku prospěchu věci, získáváme tak poznatky, které můžeme předávat úřadům. Loni jsme obdrželi informace, které OLAF nebo dokonce národní prokuratury vedly k zahájení vyšetřování. Šlo o zjištění, která národní úřady v členských státech neměly k dispozici.

„Nemůžeme předstírat, že nás nezajímá něco, co si každý může přečíst.“ Monika Holmeierová (europoslankyně)

Je podle vás případ Andreje Babiše v něčem výjimečný?

V EU čelíme více případům, kde je velký veřejný zájem. Na Maltě jde o vraždu Daphne Caruanové Galiziové, na Slovensku je to Ján Kuciak a role vlády v jeho případu.

V posledních týdnech dostávám dopisy, ve kterých mi lidé vyhrožují. Říkají mi, abych okamžitě zastavila svou práci, protože prý nemůže být pochyb, že premiér Babiš ve střetu zájmů není. Ale pokud Evropská komise na konci řízení jasně řekne, že střet zájmů existuje a pravidla byla porušena, pak je naší povinností konat.

Dopad na rozpočet nečekám

Touto dobou vrcholí vyjednávání příštího víceletého rozpočtu EU. Nemohou kauzy možného zneužívání dotací sloužit jako záminka pro škrty v rozpočtu? Německo patří mezi zastánce omezování výdajů…

Ne, v žádném případě. Ve víceletém finančním rámci jde o debatu o budoucnosti fondů, o unijních cílech. Některé státy chtějí výrazně omezené výdaje, což není ani tak Německo, jako spíše Dánsko, Nizozemsko nebo Švédsko a vedeme debatu o rabatech.

Koheze je od toho, aby přispívala k sociální a ekonomické konkurenceschopnosti členských států, ke zlepšování životní úrovně lidí, k vytváření nových pracovních míst, k podpoře firem. Rozdělení na takzvaně bohaté a chudé státy ničemu nepomáhá. Sama bych si přála a také jsem hlasovala pro vyšší unijní výdaje kvůli energetice, klimatu, kvůli podpoře pracovních míst. Je to debata mezi Evropským parlamentem a členskými státy a ty takové případy teď neřeší.

‚Nevyvinuli sami žádnou novou technologii.‘ Pět nejzávažnějších chyb v dotacích pro Agrofert Číst článek

Takže žádný dopad kauz premiéra Babiše na příští unijní rozpočty nečekáte?

Ne, nemá to žádný dopad. Jediný důsledek je, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu dospěl k názoru, že unijní prostředky nejsou rozdělovány spravedlivě. Už čtyři nebo pět let žádáme férovější přidělování ve prospěch malých a středně velkých zemědělců a firem. To je dlouhodobý cíl a vidíme to i na současném případu v Česku, že by spravedlivější rozdělování pomohlo.

Pokud Evropská komise dosavadní názor v auditních zprávách nezmění a bude po České republice žádat vrácení dotací vyplacených firmám ve skupině Agrofert, může to podle vás mít na Česko v EU i nějaké širší následky?

Doufám, že auditní řízení nebude zneužito pro vytvoření protievropské atmosféry. Naší povinností není vysvětlovat českým orgánům, že my v Bruselu jsme lepší. Nejsme. Plně respektuji práci českých úřadů v platební agenturách, v kontrolních orgánech. Dělají svou práci nejlépe, jak mohou.

Všichni ale musí přijmout fakt, že v Evropské unii není normální, aby příjemcem dotací byly jen koncerny a lidé, kteří působí v pozici, ze které mohou o rozdělování peněz rozhodovat. To je jasný střet zájmů. Netýká se to pouze Česka, ale také Polska, Německo a dalších.

Chceme, aby se peníze dostávaly k normálním příjemcům, ve prospěch velké většiny populace. Dotace může získat i koncern, ale rozhodně ne tak, že většinu peněz obdrží zejména holdingy a na malé a střední podniky zbydou drobné. V tom jsme už roky kritičtí.