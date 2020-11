Mladí nechtějí žít ve skanzenu 19. století, vláda panikaří, říká o protestech v Polsku publicista Janiška

Desetitisíce lidí z celého Polska se ve Varšavě v pátek zapojily do protestu proti faktickému zákazu potratů. Ten navrhuje polská vláda po verdiktu ústavního soudu, který rozhodl, že interrupce odporují polské ústavě i v případě těžkého poškození plodu. Prezident Andrzej Duda už v pátek oznámil, že parlamentu navrhne zmírnění protipotratového zákona. Pro Radiožurnál o politické situaci v Polsku mluvil publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. Praha 12:03 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská vláda navrhuje zpřísnění protipotratového zákona po verdiktu ústavního soudu, který rozhodl, že interrupce odporují polské ústavě i v případě těžkého poškození plodu. Proti rozhodnutí už víc jak týden demonstrují desetitisíce lidí | Foto: Jadwiga Figula | Zdroj: Reuters

Jde v těch aktuálních polských protestech výhradně o interrupce a práva žen nebo mají i širší politické důvody?

Samozřejmě už nejde jen o zákaz interrupcí, to bylo na začátku. To, co vidíme, je něco neskutečného, co Polsko nezažilo od roku 1989. Řekl bych, že je to výbuch revolty mladé generace, která dává najevo, že už má plné zuby politiky Jarosława Kaczyńského (předseda vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost, pozn. red.) a že nechce žít ve skanzenu 19. století, kam Jarosław Kaczyński zemi vede. Chce žít ve světě moderním, kde mají ženy stejná práva jako muži. Je to také veliká revolta proti roli katolické církve v Polsku, která má nesmírnou politickou moc a všichni vědí, že to ona byla v pozadí zmíněného rozhodnutí ústavního soudu.

Počet nakažených v Polsku stoupá, denně se nakazí přes 20 tisíc lidí. Protesty v zemi ale nepolevují Číst článek

Protesty pátkem nekončí, budou pokračovat dál. Ukázaly ale také na ohromnou sílu žen. Polské ženy si asi poprvé od roku '89 uvědomily, co znamenají a jakou mají sílu a říkají: „O naší děloze si budeme rozhodovat my a nikoliv kněží a staří politici.“.

Má to spontánní hnutí za právo přerušit těhotenství potenciál narušit politickou hegemonii strany Právo a spravedlnost (PiS)?

To je těžké říct, formálně mají Kaczyński a jeho strana PiS právo vládnout ještě tři roky. Loni vyhráli parlamentní a letos i prezidentské volby. K tomu ovšem dodejme, že vyhráli díky přepočtu hlasů na mandáty - mají o pět křesel v parlamentu víc než opozice, ale na počet hlasů dostali prakticky o milion hlasů méně. To znamená, že Kaczyński nemá žádnou velikou legitimitu na to, měnit celou zemi a převracet ji vzhůru nohama.

Je teď mezi polskými konzervativci nějaký rozpor v tom, jak k požadavkům demonstrantů vykročit? Jakýsi rozpor je tu vidět například mezi prezidentem Dudou a Jarosławem Kaczyńskim.

Nemyslím, že je tam rozpor, oni jsou velmi zaskočení. Nepředpokládali, že něco takového přijde. Taky si všimněme, že to bylo velmi cynické rozhodnutí, které padlo v době, kdy je epidemie koronaviru a kdy si mysleli, že lidé se budou bát vyjít do ulic. Proto přišli s tímto rozhodnutím teď. Už se o to pokoušeli v minulosti dvakrát a vždycky tomu zabránily velké protesty.

Vládní strana je teď na rozpacích, neví, co má dělat, a snaží se nějakým způsobem situaci uklidnit. Charakteristické je, že jsme několik dní vůbec neslyšeli premiéra ani prezidenta. Jediný, kdo se vyjadřoval, byl Jarosław Kaczyński, který je de facto jen místopředsedou vlády. Prezident se snažil včera navrhnout jakési nejasné zmírnění, ale na to okamžitě reagovala katolická církev. Biskupové řekli, že my s ničím takovým v žádném případě souhlasit nebudou. Nemyslím si, že je tam rozkol, spíš všichni panikaří.