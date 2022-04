Procházková: Pokud civilisté z Azovstalu odejdou, Rusové obránce Mariupolu zlikvidují

Ukrajinská vláda na pátek naplánovala operaci, jejímž cílem je dostat civilisty z obklíčené ocelárny Azovstal v Mariupolu. Tam ruským vojákům vzdorují poslední obránci města. V podzemí průmyslového komplexu se podle ukrajinských úřadů skrývají stovky žen a dětí. O záchranu civilistů usiluje osobně i generální tajemník OSN António Guterres. Více o situaci na Ukrajině řekla reportérka Deníku N Petra Procházková, která se nachází v Dnipru. Rozhovor Dnipro 21:00 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Procházková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je tam v okolí Dnipra a přímo ve městě aktuální bezpečnostní situace?

Já si myslím, že se příliš nemění. Za poslední týdny zůstávávají stále největším nebezpečím pro Dnipro, pro další města tady v okolí, vlastně ty raketové útoky. Protože ta fronta se nehýbe a zůstává víceméně, když nepočítáme ty několika kilometrové posuny tam a zpátky, tak zůstává neměnná. Takže pro tato velká města na východě skutečně největší nebezpečí hrozí ze vzduchu.

Ruské úřady dnes potvrdily včerejší raketový útok na Kyjev, který se odehrál, jak už jsem říkal, před chvílí, v době, kdy ve městě byl generální tajemník OSN. O čem podle vás vypovídá fakt, že Rusko vystřelí rakety na město ve chvíli, kdy je tam nejvyšší představitel OSN?

Já myslím, že to bylo překvapivé pro všechny. My jsme shodou okolností několik hodin před zmíněným útokem z Kyjeva odjeli. V době našeho pobytu jsme bydleli opravdu kousek od toho místa, kam ta raketa dopadla.

Skutečně tam nebyly žádné strategické vojenské cíle, kromě fabriky, o které Rusové říkají, že měla být cílem. Bylo to poprvé za dlouhou dobu, co raketa dopadla takto do centra města.

Takže nabízí se to, co vy říkáte, že to mohlo mít souvislost s přítomností generálního tajemníka OSN v Kyjevě. To ale Rusové samozřejmě popírají. Možná ale šlo o signál z Moskvy, že tedy opravdu, když to řeknu hodně lidově, jim není nic svaté.

Nelze vůbec počítat s tím, že jakákoliv přítomnost vysokých zahraničních politiků na Ukrajině v Kyjevě i v jiných městech by mohla tato města ochránit před raketovými útoky.

Já neříkám, že to má souvislost, to jenom musím reagovat na to, co jste říkala. Já jsem pouze říkal, že k tomu došlo ve chvíli, kdy tam generální tajemník OSN byl. A to je podle všeho potvrzená zpráva vlastně z obou stran, protože Rusko potvrdilo ten útok, tak to jenom upřesnění. Vrátím se k situaci civilistů ukrytých v Azovstalu. Už jsou nějaké aktuální zprávy o tom, že by se třeba ta situace měnila?

Jsou stále stejné zprávy o tom, že se má změnit v nejbližších hodinách, ale to už tady slyšíme opravdu velmi dlouhou dobu. Já bych chtěla říci, že ta situace je velmi prekérní v tom, že odchod civilistů by pro ukrajinskou i ruskou stranu byl stravitelný, že by se to dalo zorganizovat, ale musíme si uvědomit, že jakmile odejdou poslední civilisté z Azovstalu, z té fabriky, z toho obrovského podzemí, které tam je a kde se skrývají, tak ti ukrajinští vojáci, kteří se tam z posledních sil brání, zůstanou naprosto nechráněni.

Chci tím naznačit, že odchod civilistů znamená, že ti vojáci budou zlikvidováni. A to je předmětem těch velmi zdlouhavých a složitých rozhovorů, jak ochránit a zachránit nejen ty civilisty, ale zabránit i tomu, že tam budou zdecimováni a do posledního zabiti i obránci Mariupolu.

Jsou nějaké nové zprávy týkající se toho, jak se ruské síly chovají a co chystají na těch okupovaných územích Ukrajiny?

Víme, že ruské síly se teď budou pravděpodobně snažit útočit ze dvou hlavních směrů, a to od Izjumu, to je takový ten severovýchodní směr tady na Donbase a potom máme zprávy o tom, že právě ty jednotky, které byly dislokovány a útočily na Mariupol, tak částečně byly z Mariupolu už staženy a obrátily se směrem západním a severním, a to na město Záporoží.

Takže očekává se, že ten tlak směrem na Záporoží, což je strašně důležité město tady na východě Ukrajiny, že tam zesílí a že se Rusové pokusí zvýšit maximálně v příštích dnech a týdnech tlak z těchto dvou směrů.

Blíží se oslavy Dne vítězství, tedy v Rusku devátého května, připomínky konce Velké vlastenecké války, konce druhé světové války. Je z vašeho pohledu, protože vy samozřejmě Rusko dobře znáte a dlouhodobě se mu věnujete, je to pro Rusko tak zásadní datum, že se dá očekávat, že k tomuto datu budou směřovat ty vojenské operace?

Pro Rusko je to naprosto ústřední datum. A v souvislosti s válkou na Ukrajině, která je v Rusku prezentována jako vlastně další Velká vlastenecká válka, jako boj Ruska proti fašismu, tak je to samozřejmě datum velmi symbolické a aktuální. Takže já si myslím, že ano, že Kreml bude chtít nějakým způsobem prezentovat, že do toho devátého května bude dosaženo nějakého zásadního úspěchu.

Otázka je, jestli ten úspěch skutečně reálně bude dosažen. Může se jím stát například úplné ovládnutí Mariupolu nebo ovládnutí Charkova, něco takového, ale to se pravděpodobně nepodaří.

Takže jde o to, jak to ruská propaganda sežvýká, když to tak řeknu, a přednese to ruským občanům jako úspěch, který je možné slavit spolu s tím historickým výročím.

I my jsme přinesli v našem vysílání informaci o tom, že v Chersonu zavádějí jako platidlo rubl, že také připravují referendum o nezávislosti. Objevují se podobné snahy také na dalších okupovaných územích?

Zatím je ten Cherson nejaktuálnější. Tady se o tom hodně hovoří. Dokonce už padly takové domněnky, že by to referendum ani nebylo potřeba.

Ale ta rublová zóna, ta je opravdu na spadnutí. Do tří měsíců by měla být Chersonská oblast jaksi vklíněna do ruské rublové zóny a očekává se, že něco podobného nastane právě v Mariupolu.

Poté, co bude, tedy slovy ruských novinářů, vyřešen problém Azovstal, jakmile bude dobyto celé to město, takže tam si myslím, že by se postupovalo stejným způsobem. Už je tam nový proruský starosta a jistě se tam bude jednat i o tom, aby tam také byl zaveden rubl a vyhlášena nějaká forma proruské oblasti.

My za chvíli budeme v našich hlavních zprávách mluvit detailněji o dalších dodávkách západních zbraní pro Ukrajinu. Jsou na to nějaké reakce? Dneska se objevila zpráva o 200 tancích T72 z Polska, o další technice. Jsou na to nějaké aktuální reakce na Ukrajině?

My, co potkáváme lidi, kteří tady jsou buď v té teritoriální obraně, nebo důstojníky, kteří jsou na frontě, tak všichni nám potvrzují, i když nechtějí být samozřejmě konkrétní, že ty dodávky v poslední době zesílily, že tedy i ty těžké zbraně jsou na cestě nebo už dorazily, že velmi žádaná je tedy jakákoliv technika, která pomůže zlepšit protileteckou protivzdušnou obranu a že ty zbraně sem proudí.

Takže bych řekla, že je tady velké očekávání a že dokonce Ukrajinci si myslí, že pokud by ty dodávky tímto tempem nebo ještě rychlejším proudily, že by byli schopni i nějaké ofenzivy v některých místech alespoň té frontové linie.