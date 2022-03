Reportérka Stomatová: Stříleli na nás. Pro mnohé lidi na Ukrajině už válka zevšedněla

Od středečních 8.00 by měl na Ukrajině začít platit další klid zbraní. Má umožnit evakuaci civilistů z měst ostřelovaných ruskou armádou. Dosavadní snahy o vytvoření humanitárních koridorů většinou selhaly. Ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus mluvila reportérka televize CNN Prima News na Ukrajině Darja Stomatová. Rozhovor Vinnycja 10:22 9. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova sportovního centra v Charkově na Ukrajině zničená po raketovém útoku. Právě v Charkově se reportérka Stomatova zdržovala poslední týdny | Zdroj: Reuters

Kde vás po telefonu zastihujeme?

My jsme v tuto chvíli ve městě Vinnycja, tam jsme se přesunuli z Nikopolu. Musím říct, že cesta byla relativně bezproblémová. Nezažili jsme žádné větší kolony, ale samozřejmě na checkpointech stále platí pravidla. Třeba po večerech, když projíždíte, tak musíte vypnout světla, zapnout výstražná světla, zapnout osvětlení kabiny. Aby vojáci mohli vidět dovnitř a vy jste projeli.

Jste ve městě Vinnycja, kde svého času byli i čeští záchranáři, kteří tam přivezli různé přístroje a nabízeli odbornou pomoc a výcvik. Jaká je na místě situace a o čem s vámi nejčastěji lidé mluví?

Dorazili jsme včera (v úterý, pozn.red.), takže jsme neměli ještě moc čas se pobavit s místními. Ale stojím na balkóně a mohu vám říct, jaká je situace. Auta tady jezdí, tramvaje jezdí, vidíme venku lidi, ale zároveň se teď dívám na vládní budovu, před kterou jsou vyskládané pytle s pískem. Je zabarikádovaná pro případ nebezpečí.

Ale obecně třeba když jsme sem dorazili, slyšeli jsme sirény, ráno byla také siréna. Ale ve městech, která nebyla třeba přímo zasažena, tak máme spíše pocit, že lidem – možná to zní špatně – válka zevšedněla, takže už se třeba do krytů tolik neschovávají, přečkají sirény a čekají, jak se bude situace vyvíjet dál.

Pohybujete se po ukrajinském území několik dní. Mění se tam třeba pro vás způsob dopravy, způsob pohybu, ať už kvůli bojům nebo třeba kvůli zničené infrastruktuře?

To určitě. Když se pohybujeme třeba v místech, kde je blízko fronta, tak jsme se často sice dívali na mapu, ale zároveň jsme se na každém checkpointu ptali vojáků, kudy se dá projet, která silnice je stále pod kontrolou Ukrajinců, která ne. To nám zajistilo bezpečnost, protože jsme měli bezprostřední informace.

Ale potom když jsme přejížděli do spíše centrální Ukrajiny, tak tady je situace už jiná. Kontroly třeba nejsou tak pečlivé, už nechtěli ani vidět pasy, nechtěli se dívat do auta a tak.

Před několika dny po vás prý někdo střílel. Víte už, kdo to pravděpodobně byl?

My jsme tehdy kontaktovali rovnou SBU, Službu bezpečnosti Ukrajiny v Charkově. Ti pro nás informace stále prověřují a zjišťují, ale v tuto chvíli nic nemůžeme potvrdit. A jen abyste chápali, tak situace je nepřehledná a když se ocitnete v podobné situaci, tak je velmi těžké zanalyzovat, co se vůbec stalo. Když se vrátíme do Prahy, tak na tom dál budeme pracovat a snad budeme mít lepší informace.

Vyvázli jste tedy z toho bez nějakých škod? Bez zranění?

Vyvázli, ale zároveň díky mému kameramanovi Honzovi Schürgerovi, protože ten jednal velmi pohotově. Ale měli jsme samozřejmě strach, protože jak tady jezdíme, tak jsou problémy s dieselem. Ve chvíli, kdy by nás třeba někdo trefil do kanystru, tak bychom mohli vybouchnout, což by byla strašná tragédie. Ale naštěstí jsme vyvázli bez zranění. Odjeli jsme z místa do Poltavy.