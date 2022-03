Šedivý: Útoky na civilisty jsou ruská strategie. Bezletovou zónu by musely podpořit hlavně USA

Válka na Ukrajině trvá už tři týdny a ruské armádě se stále nedaří splnit plán obsadit zemi. Ruský prezident Vladimir Putin přesto včera zopakoval dřívější tvrzení Kremlu, že jím nazývaná „speciální vojenská operace“ postupuje přesně podle plánu a že byla jedinou variantou pro Moskvu, jak zajistit bezpečnost Ruska. Situaci na Ukrajině jsme ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Plusu rozebrali s generálem Jiřím Šedivým. Praha 12:48 17. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zajatý ruský tank v Sumské oblasti na Ukrajině | Foto: Reuters, Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces | Zdroj: Reuters

Rusové nadále ostřelují ukrajinská města raketami s plochou dráhou letu. Jaký očekáváte další vývoj? Bude ruská armáda ještě více cílit na civilisty?

Zpracovávání civilistů leteckými raketovými údery je součástí celkové koncepce. Myslím, že o tom není žádná diskuse. Rusové určitě ještě nějakou dobu budou pokračovat se snahou zlomit odpor obyvatelstva a následně i ukrajinské armády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rusové udělali obrovskou chybu, když do úvodních bojů nasadili mladé nevycvičené vojáky, myslí si generál Jiří Šedivý. Poslechněte si celý rozhovor o aktuální vojenské situaci na Ukrajině

Předpokládám, že se ještě pokusí o nějaké obnovení útočných operací s cílem ovládnout alespoň část Kyjeva a postoupit v hlavních směrech, jako je ze směru Charkova, a konečně dobýt Mariupol a Oděsu.

Rusko podle všeho strádá kvůli ekonomickým sankcím. Co to může dělat s morálkou vojáků a velitelů?

Myslím, že Rusové udělali obrovskou chybu, že do úvodních bojů nasadili mladé vojáky, pravděpodobně ještě ne úplně vycvičené, a také to, jakým způsobem je zásobována ruská armáda. Jsou informace, že chybí potraviny, chybí pohonné hmoty a podobně. To ještě navíc snižuje morál vojáků, zejména těch mladších, kteří se ocitli v životní situaci, kterou do té doby neznali a ani neočekávali.

Jak věrohodná jsou podle vás svědectví ruských vojáků, kteří padli do ukrajinského zajetí a pak je natáčely některé televizní štáby?

Myslím si, že je potřeba rozlišit, zda to jsou důstojníci - dokonce někteří i vyšší důstojníci. Tam věřím tomu, že neříkají pravdu a že se vymlouvají. Záběry a diskuze, které jsou zveřejňovány s vojáky nižší úrovně, to znamená obsluhy zbraní i řadoví vojáci, ti si určitě nevymýšlí. Tam si myslím, že můžeme věřit tomu, co říkají.

Nízká kvalita zbraní

NATO říká: „Jsme obranná aliance, střežením bezletové zóny bychom byli ve válce s Ruskem.“ Není to už tak, že NATO de facto ve válce s Ruskem je, když členské státy pomáhají zbraněmi a vojenským materiálem ukrajinské armádě?

Myslím, že se to tak nedá přímo formulovat. Samozřejmě, že Severoatlantická aliance je v opozici proti Rusku a dělá všecko pro to, aby se převaha, která je mezi Ukrajinou a Ruskem, zmírnila a Ukrajinci byli schopni se velmi efektivně bránit ruskému útoku. Ale že by došlo k tomu, že jsme v přímém konfliktu s Ruskem, to určitě ne.

NATO se stále brání uzavřít ukrajinský vzdušný prostor z obav z eskalace konfliktu i mimo tamní území. Ukrajinci o to neustále žádají. Je podle vás zavedení bezletové zóny nadále naprosto vyloučené?

Myslím, že ano. Protože potom bychom se dostali do situace, že někdo musí bezletovou zónu prosadit, což jsou de facto především Spojené státy americké a některé další státy Severoatlantické aliance.

A v takovém případě by se mohlo stát, že Rusové třeba provedou letecký úder na úplně jiné území jako odvetu za to, že jsme sestřelili jejich letadla nad územím Ukrajiny. Konflikt by se pravděpodobně dále rozšiřoval. Proto především Spojené státy americké, ale i ostatní státy členské aliance nechtějí do takového rizika jít.

Druhá varianta je vyzbrojovat ukrajinskou armádu velmi efektivními protiletadlovými a protiraketovými prostředky. A to si myslím, že se děje.

Myslíte si, že stávající válka Rusko vojensky znatelně vyčerpává? Není možné, že mu třeba dojdou rakety, tanky a další zbraňové systémy?

Zatím některé informace ukazují, že skutečně k takovému procesu dochází. Je potřeba vidět, že ruské zbraně a především munice má poměrně vysokou míru poruchovosti. To, co vidíme – nevybuchlé pumy a rakety, které jsou různě zabodnuté do země a podobně –, zkrátka svědčí o tom, že i kvalita zbraní není úplně vysoká.

Ale ještě pořád nevíme, co mají Rusové v záloze a co ještě použijí - nebo co ještě mohou použít. Ale informace, která pronikla na veřejnost - byť nebyla Číňany potvrzena -, že Rusko žádá Čínu o podporu, tak ukazuje na to, že pravděpodobně k nějakému vyčerpání prvotních zásob už došlo.