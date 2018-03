Ze situace na Slovensku nejvíce těží populisté a fašisté, varuje sociolog

Slovensko se chystá na vládu nového premiéra Petera Pellegriniho ze strany Smer. Ten nahradí odstupujícího předsedu vlády Roberta Fica, který se podvolil tlaku masových demonstrací a podal demisi. Slovákům, kteří za jeho odstoupení demonstrovali, ale pouhá obměna koaličního kabinetu nestačí. Praha 18:00 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace Za slušné Slovensko 16. března v Bratislavě | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

„Pokud demonstrace vyšumí, bude to velmi nebezpečná situace. Mezi lidmi je velká frustrace, hněv, zklamání, a hlavně přestali věřit vlastnímu státu. Obávám se, že by to mělo fatální následky. Už dnes vidíme, že velmi ztrácí Smer, ale demokratická opozice příliš nezískává. Ze situace nejvíce těží populisté a fašisti,“ varuje sociolog a předseda redakční rady Denníku N Michal Vašečka.

Zároveň připomíná, že právě jejich vzestupu měla zabránit vláda Roberta Fica, která nastoupila před dvěma lety. Fico i exministr vnitra Robert Kaliňák jsou nyní pryč z oficiální politiky, což se ještě před třemi týdny zdálo nepředstavitelné. „Pro mnohé je to ale jen kosmetická změna, protože Fico si udržuje silný vliv a Pellegriniho mnozí označují za jeho loutku,“ podotýká.

První Pellegriniho vládní nominaci označil Vašečka jako rozpačitou. Velkou diskusi vzbudil především kandidát na ministra vnitra, kterým se měl stát Jozef Ráž ml., syn zpěváka Jožo Ráže. Podle Vašečky jde o technokrata a krizového manažera, který s ministerstvem nemá žádnou zkušenost. Takový člověk by těžko přesvědčil občany, kteří nevěří ve vyšetření vraždy novináře Jána Kuciaka. Policie podle jeho názoru potřebuje systematické změny.

Nejistá podpora

Velké pochybnosti podle Vašečky vyvolávají i některá staronová jména ve vládě, například ministr obrany Peter Gajdoš ze Slovenské národní strany, kterého Vašečka obviňuje z nadstandardních vztahů s Ruskem a kauz spojených s nákupem vojenské techniky.

Upozorňuje také na to, že návrhy na změny ve vládě přicházejí i na slovenské poměry nezvykle rychle. „V České republice se diskutuje déle a poctivěji, na Slovensku se daří věci uplichtit velmi rychle bez diskuse.“