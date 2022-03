Novinář Soukup: Myslím, že přímá jednání Zelenskyj – Putin nastanou, až bude dohoda víceméně na stole

Ruské podmínky pro příměří jsou pro Ukrajinu nepřijatelné a o případné mírové dohodě by měli Ukrajinci hlasovat v referendu. I to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve velkém rozhovoru pro tři veřejnoprávní televize – ukrajinskou, francouzskou a českou. „Zaujalo mě tam, že mu všichni radili, aby okamžitě odjel, když začala válka.“ Ve speciálu Radiožurnálu a Plusu hovořil komentátor Hospodářských novin Ondřej Soukup. Praha 13:26 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Zdroj: Reuters

Jak jste, Ondřeji, vnímal ten rozhovor? Byl to rozhovor, kde Zelenskyj odpovídal dílem na dotazy redaktorů, dílem vysílal vzkazy k prezidentu Putinovi a dílem oslovoval ukrajinské publikum?

Na rozdíl od Zelenského projevů, které jsme v posledních dnech viděli – v americkém Kongresu, německém Bundestagu nebo izraelském Knessetu, kde měl ke každému publiku vlastní klíč, kdy například k německým poslancům mluvil o Berlínské zdi – byl jeho projev trochu více roztříštěný. I proto, že se jednalo o rozhovor se třemi různými médii. Nicméně opět prokázal, že je velmi zdatný řečník. Navazuje kontakt s lidmi, několikrát se rozesmál, dokázal zvážnět. Byl to zajímavý rozhovor.

Ukrajinský prezident říkal, kromě jiného, že se Ukrajina nevzdá ani pídě svého území a nepodvolí se ruským ultimátům. Zároveň ale mluvil o případném referendu. Jak to jde podle vás dohromady?

Myslím, že to je to, co Zelenskyj říká už několik týdnů: že musí na Ukrajině proběhnout referendum, ve kterém se rozhodne, koho bude jaké území.

Vlastně vychází z toho, že by referendum mělo proběhnout i na územích obsazených ruskou armádou, což dost pochybuji, že by Moskva připustila. Ale je to jeho dlouhodobá myšlenka. On se také tímto způsobem trochu vyvaruje obvinění, že rozhodne proti vůli Ukrajinců o ústupcích vůči Moskvě. Takto by to měl posvěcené.

Myslíte si, že v podmínkách, kdy je část země pod palbou ruských raket a další munice, je referendum uskutečnitelné? Nemuselo by být nejdříve vyhlášené příměří?

To zcela určitě, protože například v Charkově žádné referendum pořádat nemůžete, protože tam jsou lidé rádi, když dojdou do bombového krytu. Samozřejmě příměří by byla hlavní podmínka.

Myslíte si, že si tou částí o Krymu a dalších územích vytváří Zelenskyj i nějakou pozici pro případné vyjednávání s Ruskem na vyšší úrovni, než jsou ta momentální vyjednávání?

To by Zelenskyj samozřejmě chtěl. Rusko však dává opakovaně najevo, že dokud nedojde k předběžné dohodě na podmínkách ruského ultimáta, tak se žádné jednání Zelenskyj – Putin konat nebude.

Už i proto, že ruská státní televize ukrajinského prezidenta vykresluje jako nacistu a narkomana, by si to žádalo určitou míru nějaké kalibrace ruské propagandy, jak je možné, že se ruský prezident potkává s takovým člověkem. Myslím, že přímá jednání nastanou až v okamžiku, kdy bude dohoda víceméně na stole.

Co podle vás byla nějaká další zásadní Zelenského myšlenka, která v rozhovoru zazněla, která vás zaujala?

Ukrajinský prezident hodně opakoval věci, které říká celou dobu. Mě zaujalo, že mu všichni radili, aby okamžitě odjel, když začala ta válka, protože zprávy západních rozvědek byly skutečně velmi podrobné. Zjevně měli přístup k ruským plánům.

Vyplývá z toho, že ruská strana si skutečně myslela, že během nějakých 72 hodin obsadí Kyjev a zajmou nebo zabijí Zelenského. To je vlastně takové potvrzení informací ze strany západních rozvědek a také toho, že Kremlu plán nevyšel.