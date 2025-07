Rozumek: Austrálie rozdává první klimatická víza. Environmentální migrace bude problém i pro Evropu

Obyvatelé tichomořského souostroví Tuvalu se mohou do pátku hlásit do prvního slosování o „klimatická víza“. Úspěšní žadatelé budou moci natrvalo přesídlit do Austrálie. Podle informací BBC se k 20. červnu do kola přihlásila asi třetina obyvatel Tuvalu, kde žije víc než 10 tisíc lidí. „Obyvatelé jsou v ohrožení, jejich ostrov se nachází pět metrů nad mořem,“ říká pro Český rozhlas Plus ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Rozhovor Funafuti 15:00 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Tuvalu | Foto: Horizons / Ton Koen | Zdroj: akg-images / akg-images / Profimedia

NASA odhaduje, že už v roce 2050 může být Tuvalu neobyvatelné, protože leží jenom pár metrů nad hladinou moře. Jak na reagují místní obyvatelé? Stěhují se už teď jinam?

Ano, asi 11 tisíc obyvatel Tuvalu je v akutním ohrožení. Ostrov se nachází pět metrů nad mořem a zájem o australská víza svědčí o tom, že počítají s tím, že nebudou moci na ostrovech zůstat. Zejména Austrálie a Nový Zéland jsou jejich cílem již nyní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaká je budoucnost klimatické migrace? Poslechněte si celý rozhovor s Martinem Rozumkem

Soutěž o víza se má konat i v dalších letech. Má tato možnost, je-li to početně omezeno, spíše symbolickou hodnotu pro obyvatele Tuvalu, nebo je to opravdu efektivní pomoc?

Je to efektivní pomoc. Austrálie a trochu i Nový Zéland ukazují cesty, jak do budoucna zřejmě bude klimatická migrace vypadat. Snaží se kombinovat jednak klimatické příčiny, ale dohoda je širší, týká se i bezpečnosti a spolupráce mezi zeměmi.

A právě na pozadí takových širších dohod, ve kterých bude zahrnuta i mobilita osob, se bude nacházet řešení pro klimatické migranty, kterých podle OSN může být už jenom do roku 2030 z důvodu sucha až 700 milionů.

Australané teď reagují na obyvatele potápějících se ostrovů. Ale do budoucna to bude sucho, co bude největším problémem migrace z environmentálních důvodů.

Problém i pro Evropu

3:36 V Dubaji se jedná o fosilních palivech. ‚Je to otázka přežití další generace,‘ zní od ostrovních národů Číst článek

Australská víza se mají týkat i rodin žadatelů. Zahrnují třeba přístup k placené zdravotní péči, příspěvky na děti, možnost placeného studia. Jaké možnosti ale mají ti, kdo vypadnou?

Mohou se přihlásit v příštích letech. Jak Austrálie, tak Nový Zéland mají i jiné programy, které umožní obyvatelům pacifických ostrovů přijít. Například Austrálie má Pacific Engagement Visa otevřené pro 3000 lidí ročně z jakýchkoliv důvodů.

Podobně Nový Zéland má dohodu s Tuvalu a dalšími třemi pacifickými státy na zvláštním programu přijímání. Není vázán specificky klimatickou změnu, ten program je obecný. Takže pokud se budou hlásit malé počty lidí, tak šance uspět bude docela veliká.

Další programy Nového Zélandu a Austrálie se týkají i jiných oblastí nebo států v Tichomoří?

Ano. Austrálie má další program, Pacific Training Coalition, ve kterém se snaží hledat vlastně nově příchozí do profesí, které v Austrálii chybí. Propojování ekonomické migrace ze zemí, které jsou akutně ohroženy klimatickou změnou, bude cestou do budoucna.

‚Bolest za všechny domorodé i nedomorodé lidi.‘ Australský soud zamítl klimatickou žalobu proti vládě Číst článek

Před chvílí jste mluvil o celosvětových trendech. Kterých části světa se nejvíc týká klimatické sucho?

Bude to velký problém i pro Evropu. Existují studie, podle kterých už při třístupňovém oteplení ztratí oblast pod Saharou 75 procent své schopnosti vyprodukovat potraviny, které tam nyní rostou. Očekává se, že 37 procent světové populace bude pravidelně vystaveno silným vlnám veder a sucha už při oteplení o dva stupně.

Podle jedné finské studie budou možnosti obživy v oblasti pro Blízkého východu a Afriky tím menší, čím blíže rovníku leží. Takže se musíme připravit na pomoc a adaptaci i přijímání nově příchozích z těchto oblastí.

Celosvětově se katastrofy dějí každý den. Jenom v jižnímu Pacifiku bylo za posledních 50 let 1500 přírodních katastrof s 66 tisíci oběťmi. Jenom se o nich nepíše. Ale už v současné době je část migrace zapříčiněna klimatickou změnou, přestože důvody odchodu lidí bývají různé.