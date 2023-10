Čaputová nejmenuje ministrem životního prostředí Huliaka, který nevěří vědcům ani klimatické krizi

Stáhněte si aplikaci a zjistěte, kde je kryt, vzkazuje velvyslankyně Čechům, kteří cestují do Izraele

Omezení spojená s vycestováním do Izraele se zatím nezpřísňují. „Pokud by Hamás otevřel druhou frontu na severu, bezpečnostní situace by se mohla zhoršit a bylo by to na zvážení,“ říká Šmigolová.