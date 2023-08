Argumentace ‚děravější než švýcarský sýr‘. Giuliani jde k soudu za pomluvu volebních pracovnic v Georgii

Dvě volební pracovnice z amerického státu Georgia, které se po posledních prezidentských volbách staly terčem nepodložených obvinění od někdejšího právníka exprezidenta Donalda Trumpa Rudyho Giulianiho, teď mohou na Giulianim vymáhat odškodné. Podle médií o tom ve středu rozhodla federální soudkyně, která zároveň Giulianiho kritizovala za jeho přístup k řízení kolem obvinění z pomluvy. Washington 13:57 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý starosta New Yorku Giuliani byl po prezidentských volbách z roku 2020 klíčovou postavou Trumpovy snahy zvrátit svou porážku | Zdroj: Reuters

Verdikt znamená, že se spor dostane před soudní porotu, informují americká média. Porotci rozhodnou, zda Ruby Freemanové a její dceři Shaye Mossové přisoudit odškodné, případně jak vysoké. Kdy proces začne, nebylo bezprostředně jasné.

Bývalý starosta New Yorku Giuliani byl po prezidentských volbách z roku 2020 klíčovou postavou Trumpovy snahy zvrátit svou porážku, přičemž v médiích a v rozhovorech se státními činiteli šířil spekulace o masivních podvodech s hlasy, které se nikdy nepotvrdily.

Je kvůli tomu mezi 19 lidmi, které prokuratura nejlidnatějšího okresu státu Georgia obžalovala z povolebního spiknutí. I tato kauza se dotýká dění kolem Freemanové a Mossové, které Giuliani obviňoval ze zmanipulování procesu sčítání hlasů.

Obě ženy uvádějí, že jim vlna dezinformací obrátila život vzhůru nohama. Obě loni vypovídaly v rámci kongresového vyšetřování povolebních událostí, přičemž Freemanová uvedla, že se nikde necítí bezpečně, zatímco Mossová hovořila o přívalu rasistických a nenávistných vzkazů.

‚Způsobení emoční tísně‘

Na konci roku 2021 dvojice zažalovala za pomluvu Giulianiho i další aktéry včetně televizní stanice One America News Network, která konspiračním teoriím o volbách dávala prostor. Se všemi stranami kromě Giulianiho volební pracovnice postupně spory urovnaly, uvádí deník The New York Times (NYT).

Soudkyně Beryl Howellová nyní dospěla k závěru, že bývalý Trumpův právník nedodržel své povinnosti ohledně sdílení informací s žalující stranou. Přistoupila proto k automatickému uznání jeho zodpovědnosti za „pomluvu, úmyslné způsobení emoční tísně“ a další prohřešky.

Giulianiho poradce Ted Goodman verdikt v reakci označil za příklad zaujatosti justice. Žalovaný se hájí, že na jeho útoky na Freemanovou a Mossovou se v USA vztahuje ochrana svobody slova, jakkoli nedávno v soudních podáních uznal, že o ženách uváděl nepravdivá tvrzení.

Toto uznání bylo podle médií součástí Giulianiho snahy zastavit proces předávání důkazů protistraně. Soudkyně Howellová v novém rozhodnutí uvedla, že jeho argumentace „je děravější než švýcarský sýr“ a že podkopává běžný postup v relativně jednoduché kauze. Zároveň mu nařídila vyplatit přes 130 000 dolarů (2,9 milionu korun) za právní výdaje žalujících.

Trumpovu spojenci Giulianimu se tak dál prohlubují právní problémy, zatímco americká média informují, že se dostává také do finanční tísně. Sám Giuliani tímto argumentoval ve sporu s dvojicí z Georgie, soudkyně však podle agentury AP reagovala skepticky.

Poukázala přitom na zprávy, podle kterých Giuliani nedávno nabídl svůj newyorský byt za 6,5 milionu dolarů (144 milionů korun) a že minulý týden při cestě do věznice v Atlantě použil soukromý tryskáč.