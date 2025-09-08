Ruffalo, Bardem či Swintonová. Stovky herců a filmařů odmítají spolupráci s izraelskými institucemi

Stovky filmařů a herců podepsalo petici, ve které se zavázaly, že nebudou spolupracovat s izraelskými filmovými institucemi. Podle nich jsou tyto organizace zapleteny do genocidy a apartheidu Palestinců, píše deník The Guardian. Signatáři se údajně nechali inspirovat bojkotem filmařů proti apartheidu v Jihoafrické republice.

MŃejvětší palestinská vlajka vůbec vlaje právě v Rawábí.

Filmaři a herci podepisují petici na podporu Palestiny (ilustrační foto) | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Jako filmaři, herci a pracovníci filmového průmyslu si uvědomujeme sílu kinematografie formovat vnímání lidí. V této naléhavé krizové situaci, kdy mnoho našich vlád umožňuje masakr v Gaze, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom se vypořádali se spoluviníky této neutuchající hrůzy,“ stojí v dokumentu, který podepsali například herci Mark Ruffalo, Javier Bardem nebo herečka Tilda Swintonová. Do nedělního večera petice získala 1200 podpisů.

Signatáři se zavazují, že se neobjeví na promítání filmů a na akcích spojených s institucemi, které se podle iniciativy spoluúčastní genocidy. Mezi příklady takové spoluúčasti patří „zastírání nebo ospravedlňování genocidy a apartheidu a/nebo partnerství s vládou, která je páchá“, cituje petici The Guardian.

Podle organizátorů petice má dokument reagovat na výzvy palestinských filmařů, kteří žádají, aby mezinárodní filmový průmysl o situaci v Palestině nemlčel.

V dokumentu se uvádí, že existuje několik izraelských filmových subjektů, které nejsou spoluviníky. Pracovníci filmového průmyslu rovněž upozorňují, závazek jim nezakazuje spolupracovat s izraelskými občany.

Nesouhlas v zábavním průmyslu roste

Podle The Guardian v poslední době roste počet iniciativ v zábavním průmyslu, které jsou namířeny proti izraelské válce v Pásmu Gazy. Deník připomíná, že letos v létě již tisíce herců a filmařů podepsaly otevřený dopis, ve kterém odsoudili mlčení filmového průmyslu o izraelské vojenské kampani v Pásmu Gazy.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru většinu unesených propustili výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.

V zajetí zůstává 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je naživu. Při izraelské ofenzivě podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zemřelo nejméně 64 522 Palestinců. Tyto údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale většina byli podle OSN civilisté.

Akci na podporu Palestinců inspirovala iniciativa Filmmakers United Against Apartheid (Filmaři proti apartheidu), která vznikla v roce 1987 na popud Jonathana Demmea, Martina Scorseseho a dalších významných filmařů, kteří odmítli promítat své filmy v Jihoafrické republice v době apartheidu.

