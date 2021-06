Zemřel Donald Rumsfeld, americký ministr obrany z Bushovy administrativy. Dožil se 88 let

Ve věku 88 let zemřel Donald Rumsfeld, který mezi lety 2001 a 2006 vedl americké ministerstvo obrany. V prohlášení zveřejněném na twitteru to oznámila rodina. Ministr z administrativy exprezidenta George Bushe mladšího prý poslední okamžiky prožil v kruhu blízkých doma v Novém Mexiku. Jak připomíná agentura Reuters, Rumsfeld byl hlavním strůjcem války v Iráku, dokud jej Bush po třech a půl letech bojů nevyměnil. Washington 21:54 30. 6. 2021 (Aktualizováno: 22:38 30. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký ministr obrany Donald Rumsfeld zemřel ve věku 88 let | Foto: Alexander Drago | Zdroj: Reuters

Do dějin se Rumsfeld nejvýrazněji zapsal jako jedna z hlavních postav americké války proti teroru po útocích na New York a Washington z 11. září 2001. Podle deníku The Washington Post z něj jeho vůdčí role při invazích do Afghánistánu a Iráku a snahy o transformaci americké armády udělaly jednoho z nejdůležitějších a také nejkontroverznějších ministrů obrany v dějinách USA.

„S hlubokým smutkem sdílíme zprávu o odchodu Donalda Rumsfelda, amerického státníka, oddaného manžela, otce, dědečka a pradědečka. V 88 letech, byl obklopen rodinou ve svém milovaném Taosu v Novém Mexiku,“ píše se v prohlášení rodiny.

Komuniké vyzdvihuje Rumsfeldovy „mimořádné úspěchy během více než šesti dekád veřejné služby“, neochvějnou lásku k manželce Joyce, příbuzným a přátelům a „integritu“, kterou prokazoval v životě zasvěceném vlasti.

Rumsfeld vedl Pentagon už v letech 1975 až 1977 za prezidenta Geralda Forda a jeho dlouholetá kariéra zahrnuje vládní angažmá pod čtyřmi různými prezidenty a skoro čtvrt století v „korporátní Americe“, připomíná agentura AP. Po odchodu do důchodu v roce 2008 vedl nadaci Rumsfeld Foundation, která propagovala práci ve veřejné sféře a podporovala rodiny vojáků a zraněné veterány.

V jednom ze svých posledních veřejných činů se letos v lednu zařadil mezi deset exministrů obrany, kteří prostřednictvím listu WP varovali před zneužitím armády ve sporu o výsledky listopadových prezidentských voleb. „Snahy zapojit americké ozbrojené síly do řešení volebních sporů by nás zavedly na nebezpečné, nezákonné a neústavní teritorium,“ napsala tehdy skupina někdejších šéfů Pentagonu.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021