Rumunská novinářka: Nemocnice i márnice jsou plné. Proti očkování tu vystupují i lékaři a duchovní

„Myslím, že zdaleka nejlepším řešením, které by přimělo lidi v Rumunsku nechat se očkovat, by byly restrikce. Lidé totiž popírají existenci viru a nevěří ani zdravotnickému systému, proto pro ně vakcína není řešením," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz rumunská novinářka Oana Despaová. Na tragické situaci v Rumunsku se podle ní podepsal hlavně silný „anti-vakcinační proud", který šíří politici, ale i lékaři nebo někteří duchovní. Rozhovor Bukurešť 7:00 12. listopadu 2021

Rumunsko má současně jednu z nejvyšších úmrtností na covid-19 v porovnání s celkovou populací | Zdroj: Reuters

Rumunsko se v posledních týdnech potýká s velice rychlým šířením koronaviru, kvůli zahlceným nemocnicím proto požádalo o pomoc ostatní členské státy Evropské unie. V rámci této pomoci byli také do Česka převezeni dva rumunští pacienti, kteří se léčí s těžkou formou covidu-19. Můžete popsat, jak aktuálně vypadá situace v rumunských nemocnicích?

Už více než tři týdny jsou nemocnice v Rumunsku, a především jednotky intenzivní péče, zcela zaplněné. To je také hlavní důvod, proč jsou někteří pacienti ve vážném stavu převáženi z Rumunska do jiných zemí Evropské unie.

KDO JE OANA DESPAOVÁ? Je šéfredaktorkou rumunského zpravodajského serveru Buletin de București, který pokrývá hlavně zpravodajství z rumunského hlavního města. Jako nezávislá korespondentka také přispívá pro rumunskou mutaci Rádia Svobodná Evropa. Despaová pracovala 25 let jako televizní reportérka, zaměřovala se hlavně na oblast justice a policejní vyšetřování.

Počet pacientů na jednotkách intenzivní péče se v uplynulých týdnech průměrně pohyboval kolem 1800 lidí a hospitalizovaných bylo zhruba 18 tisíc, bylo proto zapotřebí počet lůžek zvýšit. Některá oddělení se musela předělat na jednotky intenzivní péče, i přesto ale docházelo k tomu, že se místo pro nově přijatého člověka uvolnilo až po úmrtí pacienta před ním.

Dnes (ve čtvrtek) je na jednotkách intenzivní péče 1772 pacientů, pro pacienty s covidem-19 tak na jednotkách intenzivní péče stále nezbývá žádné volné místo. V některých rumunských nemocnicích navíc došlo k několika požárům, vytíženost těchto zdravotních zařízení se tak ještě zvýšila.

Podle odborníků stojí za vážnou situací nízká míra očkování v Rumunsku, kde vakcínu proti covidu zatím dostalo zhruba 40 procent populace. Například americký deník The New York Times přitom poukazuje na rozsáhlou kampaň proti očkování, která v Rumunsku probíhá. Je to tohle skutečně ten hlavní důvod, proč je situace v Rumunsku tak špatná?

Myslím, že anti-vakcinační proud se na očkovací kampani v zemi podepsal opravdu velmi silně. Tyto myšlenky bohužel prosazovali jak politici, tak lékaři i představitelé pravoslavné církve. Prohlašovali se za odpůrce očkování a tím kampaň velmi negativně ovlivnili.

Špatný vliv na průběh očkovací kampaně ale měla také některá opatření rumunské vlády. Po uvolnění některých restrikcí totiž bylo vidět, že podávání vakcín v zemi najednou zpomalilo.

Stalo se to například v říjnu, kdy se počet očkovaných lidí během několika dnů náhle zvýšil a předčilo to veškerá očekávání. V té době nejenže začal růst počet zemřelých na covid, počítalo se navíc se zavedením takzvaného zeleného certifikátu (dokladu o bezinfekčnosti – pozn. redakce) jako podmínky pro vstup do některých veřejných institucí. Senát ale zákon o zelených certifikátech zamítl a počet očkovaných rázem začal klesat.

Zahlcené oddělení pro pacienty s covidem v rumunském Giurgiu | Zdroj: Reuters

Duchovní proti vakcíně

Americký deník rovněž píše o lokálních duchovních a vlivných biskupech pravoslavné církve, kteří vakcíny proti covidu odsuzují, a někteří je dokonce označili za „ďáblovo dílo“. Jak silný je hlas těchto lidí v Rumunsku?

Je pravda, že někteří zástupci církve veřejně vystupovali proti očkování, na institucionální úrovni ale pravoslavná církev jasné stanovisko proti koronavirovým vakcínám nevydala. To ovšem vyvolalo zmatek, který v konečném důsledku podnítil anti-vakcinační teorie a u některých věřících následně posílil strach z očkování.

Kdo podle vás šíří rétoriku namířenou proti vakcínám v Rumunsku nejčastěji?

Jsou to politici, lékaři, právníci, veřejně známé osobnosti a někteří další lidé s vlivem na veřejné dění. Pokud jde o politiky, byli to hlavně zástupci nové strany Aliance za jednotu Rumunů (krajně pravicová, nacionalistická strana založená v roce 2019 – pozn. redakce), která v parlamentu zastává krajně pravicové názory. Jsou to právě její představitelé, kteří v současnosti volají po nepokojích a demonstracích a snaží se donutit parlament, aby zákon o zeleném certifikátu nepřijal.

Záběry z nemocnic se objevily také v médiích a na sociálních sítích. Řekla byste, že obrázky z jednotek intenzivní péče dokázaly přesvědčit alespoň část Rumunů, aby se nechali proti covidu očkovat?

Myslím, že zdaleka nejlepším řešením, které by přimělo lidi v Rumunsku nechat se očkovat, by byly již zmiňované restrikce. Lidé totiž popírají existenci viru a nevěří ani zdravotnickému systému, proto pro ně vakcína není řešením.

Hrobníků je nedostatek

Kvůli špatné epidemické situaci je dnes Rumunsko zemí, která má v přepočtu na obyvatele nejvyšší úmrtnost na covid-19 v Evropské unii. Jak se tyto tragické statistiky odráží na situaci v nemocničních márnicích? Jsou i ty zahlcené?

Řekla bych, že situace tam je stejná jako v nemocnicích. Márnice jsou plné a také hřbitovy se zaplňují. Kvůli nedostatku hrobníků se proto pohřby musí odkládat.

Jak rumunská vláda zpětně reaguje na situaci, která v zemi v posledních týdnech panuje? Připouští, že udělala chyby? A je rumunská vláda za svůj postup kritizována?

Společnost je rozdělená na lidi, kteří věří v existenci koronaviru, a ty, kdo v něco takového nevěří. Této situace politici bohužel zneužívají k vzájemnému soupeření, kromě covidu totiž Rumunsko bojuje také s politickou krizí.

Márnice rumunských nemocnic jsou někde tak plné, že se těla zemřelých hromadí na chodbách | Zdroj: Reuters