Rumunsko dostatečně nechrání děti před sexuálním zneužíváním. Pachatelkami jsou i matky

Rumuni jsou hrdí na to, že mají jednu z nejrychlejších a nejspolehlivějších internetových sítí na světě. Zároveň ale mají nedostatečný soudní systém, což umožňuje rozkvět temným stránkám virtuálního světa, upozorňuje zpravodajský server Balkan Insight. Jednou z nich je sexuální zneužívání dětí. O tématu se obecně málo mluví, tím spíš když jde o případy, kdy matky týrají vlastní děti a své jednání natáčejí a za úplatu sdílejí na internetu.
Právě na tento typ zneužívání se zaměřila organizace Balkan Investigative Reporting Network, zkráceně BIRN.
Nejde samozřejmě výhradně o problém Rumunska. Tamní úřady ale podle expertů nejsou dostatečně vybaveny k tomu, aby se s podobnými trestnými činy vypořádaly. „Nedostatečné financování, pomalé vyšetřování, nedostatek státních zástupců a chabé pokyny pro soudce vedou k tomu, že tresty se mohou značně lišit a podle mezinárodních standardů jsou často velmi mírné,“ píše server.
Na základě soudních případů a tiskových zpráv napočítala BIRN od roku 2009 v Rumunsku více než stovku zdokumentovaných případů sexuálního zneužívání kojenců. A ačkoliv je pachatelem obvykle otec, velmi malé děti zneužívá i řada matek.
Týrání kojenců
Balkan Insight přináší několik děsivých příběhů, které se podařilo na území Rumunska zdokumentovat, často i díky zahraničním agenturám.
Jednou z odsouzených je Elena, která si nechala platit tučné částky od mužů ze Spojených států, Kanady, Belgie nebo Nizozemska. Peníze jí posílali za natáčení videí s týráním své dcery, které byly na prvních videozáznamech pouhé čtyři měsíce.
Elena byla zatčena v lednu 2016. Ve své obhajobě se snažila využít právě nízkého věku své oběti s tím, že byla příliš malá na to, aby si pamatovala, co se jí dělo. Odsouzena byla za znásilnění, dětskou pornografii a obchodování s nezletilými na něco málo přes šest let odnětí svobody.
Odbornice na reformu rumunského soudnictví Laura Ștefanová upozorňuje, že soudy čelí při řešení sexuálních trestných činů proti nezletilým značným výzvám.
Absence pokynů pro ukládání trestů vede například k tomu, že se výše trestů u toho kterého soudce výrazně liší. Mnozí z nich pak projevují vůči pachatelům shovívavost, která není v souladu s mezinárodními normami.
Děti zůstávají v rodinách
Tuto skutečnost ilustruje například případ Florentiny, která začala svého syna zneužívat ve věku tří měsíců.
Videonahrávky poslala muži, který se vydával za známého rumunského komika, od kterého si žena slibovala pomoc při vstupu do showbyznysu. Situace se ale zvrtla a muž ji udal Úřadu pro ochranu dětí.
Podvodník přiznal svou roli a byl odsouzen k sedmi a půl letům vězení. Florentina odešla od soudu s tříletým podmíněným trestem a šedesáti dny veřejně prospěšných prací. Dítě jí úřady odebraly a později svěřily do péče jeho prarodičům.
Zneužívané děti však v mnoha případech zůstávají v rodinách a musí dál žít s těmi, kdo jim ublížili, upozorňuje Balkan Insight. Od roku 2014 do roku 2020 byla z celkového počtu nahlášených případů sexuálního zneužívání dětí odstíhána jen pětina.
Dalším popsaným případem je Florina, matka, která začala svého syna zneužívat ve věku pouhých 25 dnů, a to obzvlášť šokujícím a sadistickým způsobem. Dělala to prý je proto, aby dostala zaplaceno od klientů na internetu.
Psychologové z Agentury pro ochranu dětí chlapce vyšetřili až o čtyři roky později. Konstatovali, že je emocionálně stabilní, ale impulzivní, úzkostlivý a nejistý. Lékařskou pomoc nicméně vyhledávají po letech i dříve zneužívané děti trpící těžkou depresí, doplňuje Balkan Insight.
Prý si to nebudou pamatovat
Ačkoliv matky své činy omlouvají tím, že si děti nebudou nic pamatovat, oborníci varují, že čím menší oběť je, tím větší je pravděpodobnost dlouhodobých problémů, jako jsou úzkosti, deprese nebo sebevražedné myšlenky.
„Čím je dítě v době zneužívání mladší, tím víc jsou následky devastující,“ říká psycholog Gabriel Balaci. „Takové trauma formuje celý život dítěte,“ dodává.
Získat ucelený obraz o rozsahu známých případů sexuálního zneužívání dětí v Rumunsku se jeví jako nemožné. Ačkoliv některé informace jsou veřejně dostupné, mnoho dalších není a řada úředníků se k celé problematice vyjadřuje jen zdrženlivě, uzavírá Balkan Insight.
