Jsme připraveni a budeme úspěšní, tvrdí rumunští politici. Půlročním vedením unie se chtějí zviditelnit

Půlročního předsednictví v Evropské unii se od Nového roku chopilo Rumunsko. Východoevropská země řídí unii poprvé, a navíc v době, kdy má odejít Británie a budou se konat evropské volby. Připravenost Rumunska na předsednictví přitom před nedávnem zpochybnil sám prezident státu Klaus Iohannis. Co sami rumunští představitelé očekávají od vedení unie? Bukurešť 7:15 6. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakouský kancléř Sebastian Kurz na konci prosince 2018 symbolicky předal štafetu evropského předsednictví rumunskému prezidentovi Klausi Iohannisovi | Zdroj: Profimedia

Rumunské předsednictví bude úspěšné, pokud zvládne všechny důležité události a témata, které ho budou provázet. Tvrdí to bývalý rumunský ministr pro evropské záležitosti Victor Negrescu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Filip Nerad v Rumunsku zjišťoval, co tamní představitelé očekávají od půlročního vedení EU

Na mysli měl nejen brexit a evropské volby, ale i dojednávání sporné reformy azylového systému nebo víceletého unijního rozpočtu pro období po roce 2020.

Paradoxně u toho Negrescu aktivně už nebude. Ačkoli dlouho vedl rumunské přípravy na předsednictví, pár týdnů před jeho začátkem nečekaně odstoupil.

‚Zviditelníme se‘

Jeho někdejší vládní kolega, ministr turismu Bogdan Trif, přesto soudí, že východoevropská země je na půlroční řízení unie nachystaná dobře: „Na předsednictví jsme připraveni. Věříme, že nás v Evropské unii také zviditelní. Jako ministr turismu jsem proto přesvědčen, že z předsednictví bude těžit i rumunský cestovní ruch,“ říká Českému rozhlasu Plus.

Bývalý rumunský ministr pro evropské záležitosti Victor Negrescu | Foto: Philippe BUISSIN | Zdroj: Evropský parlament

Nejsledovanější akcí rumunského předsednictví by měl být květnový neformální summit v Sibiu. Lídři unie na něm završí debaty o budoucím směřování evropského bloku po vystoupení Británie.

Rodiště rumunského prezidenta Klause Iohannise bere tuto akci podle místního turistického průvodce Mihaie Hašegana velmi vážně.

Bude to dobrý summit

„Není to jednoduché, připravit takovou událost. Je to pro naše město velká odpovědnost. Zároveň jsme ale hrdí, že můžeme tento summit hostit. Uděláme, co bude v našich silách, abychom ho dobře zorganizovali,“ vysvětluje Hašegan.

Rumunsko není připravené předsedat Evropské unii, řekl Juncker. Bukurešť to odmítá Číst článek

„Budeme chtít ukázat také kulturu našeho města a další stránky Rumunska, které nejsou tolik známé. Věřím, že uspořádáme velmi dobrý summit,“ dodává dál.

Zatímco politici jako Negrescu doufají, že Rumunsku zvládnuté předsednictví pomůže otevřít dveře k vytouženému vstupu do schengenského prostoru, Hašegan a ministr turismu Bogdan Trif vidí přínos i v přilákání nových zahraničních návštěvníků.

„Žádná přesná čísla říct nemůžeme, ale očekáváme, že se díky předsednictví růst počtu turistů zdvojnásobí,“ odhaduje Trif. Předloni podle něj vrostlo v Rumunsku množství hostů z ciziny o 11 procent, tedy zhruba o 300 tisíc lidí. Právě lidé by měli stát v centru pozornosti celého rumunského předsednictví.

„Chceme mluvit o iniciativách, které mohou evropským občanům přinášet výhody. Ty jsou tím, co od Evropské unie také nejvíc očekávají. Tato očekávání jsou na evropské úrovni většinou stejná. Týkají se jednak bezpečnosti, ať už té každodenní, tak ekonomické a sociální. Patří sem i vzdělávání nebo zdravotní péče. Ta sice nespadá mezi evropské kompetence, lidé ale chtějí mluvit o tom, co hodláme společně dělat, aby naši občané dostávali co nejlepší péči,“ vyjmenoval exministr Negrescu některá z témat, na která se chce rumunské předsednictví Evropské unii zaměřit.