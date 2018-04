Rumuni přesunou velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, následují Trumpa

Americký prezident Donald Trump oznámil už loni v prosinci, že USA svou ambasádu z Tel Avivu přesunou do Jeruzaléma. Později se přidala Guatemala. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o stejném kroku uvažuje ještě nejméně půl tuctu dalších zemí.

Američané v Radě bezpečnosti stopli rezoluci o prošetření násilí v Gaze Číst článek

„Rozhodnutí bylo učiněno,“ uvedl ve čtvrtek Dragnea, který má rozhodující vliv na chod rumunské vlády. Podle něj kabinet premiérky Vioricy Dancilaové přijal již ve středu večer „memorandum o zahájení procedur k přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma“. Vláda ale zatím oficiálně nic podobného neoznámila. Mluvčí vlády na žádost AFP o potvrzení informace odmítl reagovat.

Jako první země z unie

Pokud by Rumunsko svou ambasádu skutečně přesunulo, bylo by podle dosavadních informací první zemí Evropské unie, která by tak učinila. Dragnea krok označil za „symbolický“ a vyjádřil přesvědčení, že přinese Rumunsku „značné výhody“.

Americký prezident Trump v prosinci uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele, čímž pobouřil arabské spojence Washingtonu i Palestince, kteří chtějí, aby východní část města byla hlavním městem jejich budoucího státu. Americké velvyslanectví se má přestěhovat do Jeruzaléma z Tel Avivu 14. května. Dva dny poté by měla svou ambasádu do Jeruzaléma přestěhovat také Guatemala.

Izraelský premiér Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že o přesunu svých zastupitelských úřadů uvažuje ještě „nejméně půl tuctu zemí“.

Izraelská televize Channel 10 v polovině března tvrdila, že i Česká republika začala zjišťovat možnosti pro přesun svého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. V Česku je podle izraelské televize pro přesun velvyslanectví zatím prezident Miloš Zeman, ale nikoli premiér Andrej Babiš.