Jen svazek muže a ženy. Rumuni hlasují o ústavním zákazu manželství gayů a leseb

Rumunští voliči první den hlasují v referendu o tom, zda má být v ústavě zaveden zákaz sňatků osob stejného pohlaví. Aktivisté zasazující se o práva sexuálních menšin poukazují na to, že hlasování, které bude pokračovat i v neděli, stojí za posílením nevraživosti rumunské společnosti vůči homosexuálům, bisexuálům nebo transsexuálům. Bukurešť 12:34 6. října 2018

Rumunské zákony zakazují i v současnosti uzavřít sňatek osobám stejného pohlaví. Nicméně iniciátoři změny ústavy, kteří se těší podpoře vlivné ortodoxní církve a všech politických stran s výjimkou jediné, chtějí, aby ústava definovala manželství jako svazek muže a ženy místo dosavadního svazku manželů.

Expremiér mluví o zvířatech

„Mnozí se obávají, že to, co se stalo v jiných zemích, kde legalizovali sňatky mezi lidmi a zvířaty, by se mohlo stát i tady,“ tvrdí šéf vládnoucích sociálních demokratů Liviu Dragnea (PSD).

Podle průzkumu, který v pátek zveřejnil institut CURS, chce přijít hlasovat odhadem 34 procent lidí a 90 procent jich hodlá změnu ústavy podpořit. Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit aspoň 30 procent voličů.

Agentura APA uvádí, že desítky volebních místností se v sobotu otevřely se značným zpožděním, protože předsedové volebních komisí nepřišli včas.

V sobotu ráno odevzdal svůj hlas Daniel, patriarcha rumunské ortodoxní církve. Hlasování podle agentury AP označil za „právo, čest a požehnání“. Přímo k otázce sňatků se ale nevyjádřil.

„Hlasovala jsem pro ty hodnoty, které vyznávám,“ řekla rumunská premiérka Viorica Dancilaová.

Rumunská jeptiška s křížem, která se účastnila pochodu za "Ano" v referendu o ústavním omezení manželství. | Foto: Octav Ganea | Zdroj: Reuters

Populismus a okleštění práv menšin

Lidskoprávní aktivisté varují, že pokud voliči ústavní změnu schválí, vydá se Rumunsko na cestu populismu a autoritářství a dojde k okleštění práv menšin. Krátce před hlasováním vláda zmírnila kontrolu možných podvodů, omezila možnosti pro napadení výsledků referenda a rada pro rozhlasové a televizní vysílání zrušila limit pro vedení kampaně.

„Neexistují efektivní mechanismy, které by umožnily ověřovat, zda během tohoto referenda nedochází k podvodům,“ uvedl podle agentury Reuters nezávislý institut EFOR s tím, že podmínky, jaké stát pro hlasování nastavil, vytvořily „atmosféru nedůvěry ve spravedlnost průběhu hlasování“.

Odvrácení pozornosti od problémů vlády?

Někteří opoziční politici a aktivisté obvinili PSD, že se referendem snaží odvrátit pozornost od problémů, jež má Dragnea se zákonem, i od sporů s Evropskou komisí ohledně dodržování principů právního státu v Rumunsku.

Reuters připomíná, že homosexualita není v Rumunsku trestná teprve od roku 2001 a že diskriminace sexuálních menšin je v této zemi velmi rozšířená.